Opella renouvelle sa certification B Corp

L’entreprise confirme son leadership mondial en santé grand public avec les nouvelles normes V2 de B Lab

Opella est une entreprise multinationale spécialisée dans la santé grand consommation (produits en vente libre, compléments alimentaires et automédication), issue d’une filiale du groupe pharmaceutique Sanofi

Tunis, 12 octobre 2026 — Opella franchit une nouvelle étape dans son engagement pour une économie plus responsable. L’entreprise mondiale de santé grand public a renouvelé sa certification mondiale B Corporation™ selon les nouvelles normes V2 de B Lab, l’évolution la plus exigeante du référentiel à ce jour. Un signal fort, qui prolonge le leadership établi en avril 2025, lorsque Opella était devenue la première entreprise mondiale de santé grand public à obtenir cette certification.

Une certification sous de nouvelles normes plus rigoureuses

Les nouvelles normes internationales de B Lab (« New Global Standards ») ne se contentent pas d’un engagement de principe. Elles imposent aux entreprises des mesures concrètes dans sept domaines clés du développement durable (« Impact Topics ») et exigent de satisfaire à des exigences dans chacun d’entre eux.

Sept domaines clés et une vérification indépendante

La performance est confirmée par une vérification indépendante, sur la base d’un cycle continu de certification sur cinq ans. Pour Opella, cette certification constitue une validation par un organisme tiers de l’intégration du développement durable dans ses activités.

Elle témoigne d’un modèle d’entreprise intégré, fondé sur l’écoute et la prise en compte des parties prenantes, et responsable vis-à-vis des individus, de la planète et de la performance économique.

Opella, première entreprise mondiale de santé grand public certifiée B Corp

Opella avait obtenu sa première certification B Corp à l’échelle mondiale à l’issue d’une transformation menée sur quatre ans. Cette démarche a permis de certifier l’ensemble de ses entités en Amérique du Nord, Amérique latine, Europe, Asie, Moyen-Orient et Afrique.

Depuis, l’entreprise a lancé Health3, sa nouvelle stratégie de durabilité. Celle-ci inclut des objectifs net zéro validés par la Science Based Targets initiative (SBTi).

Des objectifs net zéro ambitieux

Opella s’engage à atteindre :

une baisse absolue de 58,8 % de ses émissions de gaz à effet de serre de scopes 1, 2 et 3 d’ici 2034 ;

une réduction de 90 % d’ici 2050, par rapport à un niveau de référence de 2023.

Marissa Saretsky : « Ce n’était que le début »

Pour Marissa Saretsky, Directrice du développement durable chez Opella, cette recertification est la preuve que l’engagement initial n’était pas une fin en soi.

« Lorsque nous avons obtenu notre première certification, nous avions affirmé que ce n’était que le début. Cette recertification selon les nouvelles normes, plus exigeantes, de B Lab en est l’illustration. »

Clay Brown : « Un engagement crédible à grande échelle »

Clay Brown, Chief Standards Officer chez B Lab, salue également la démarche d’Opella.

« Pour une entreprise mondiale de santé de l’envergure d’Opella, le renouvellement de la certification sur la base des nouveaux standards de B Lab illustre ce que peut être un engagement crédible à grande échelle. Ces nouvelles normes rehaussent le niveau d’exigence pour obtenir la certification B Corp aujourd’hui. En choisissant d’assumer pleinement ses responsabilités et de mettre en place des pratiques commerciales vérifiées de manière indépendante, Opella contribue à renforcer l’action de notre mouvement visant à transformer l’économie au profit des personnes, des communautés et de la planète. »

Un mouvement collectif pour une économie plus responsable

En tant qu’entreprise certifiée B Corp, Opella se dit fière de faire partie d’une communauté d’entreprises œuvrant ensemble pour le changement. L’entreprise prend part à une action collective en faveur d’une économie mondiale au service des individus et de la planète.

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