Shah Rukh Khan et Danube lancent ShahrukhzResidences à Dubaï

Des penthouses exclusifs signés Gauri Khan au cœur de Dubai Maritime City

Dubaï, Émirats arabes unis – 7 octobre 2026 — Après le succès spectaculaire de Shahrukhz by Danube, la tour commerciale complet le jour du lancement, Danube Properties remet le couvert. Et cette fois, c’est dans l’immobilier résidentiel de luxe. La star Shah Rukh Khan et l’homme d’affaires Rizwan Sajan dévoilent ShahrukhzResidences by Danube, une tour résidentielle emblématique entièrement meublée en bord de mer, au cœur de Dubai Maritime City.

Une nouvelle adresse résidentielle signée Shah Rukh Khan

Présentée comme la première tour résidentielle au monde à porter le nom d’une célébrité, ShahrukhzResidences by Danube veut établir une nouvelle référence dans l’expérience du luxe résidentiel inspiré par les stars.

L’emplacement est privilégié : vues spectaculaires sur la mer et sur la skyline emblématique de Dubaï. Un cadre pensé pour les futurs propriétaires en quête d’une adresse rare.

Un projet qui succède à un lancement record

Le projet s’inscrit dans la continuité de Shahrukhz by Danube, la tour commerciale qui avait affiché complet le jour de son lancement. Une preuve, selon Danube Properties, de l’appétit du marché pour ce type de partenariat entre une célébrité mondiale et un promoteur de premier plan.

Des penthouses exclusifs imaginés par Gauri Khan

L’exclusivité du projet est accentuée par ses penthouses, conçus par Gauri Khan, célèbre décoratrice d’intérieur et épouse de Shah Rukh Khan.

Les futurs propriétaires auront ainsi la possibilité d’apporter le style distinctif et la vision du design de Gauri Khan à leur résidence. Une dimension rare dans l’immobilier de luxe.

Bien-être, luxe et art de vivre « King style »

Avec plus de 40 équipements et services lifestyle, la tour propose une expérience entièrement pensée autour du bien-être.

Longevity Lounge et installations premium

Parmi les équipements phares, on retrouve un Longevity Lounge unique, intégrant :

des installations de cryothérapie ;

de l’oxygénothérapie hyperbare ;

un lit de luminothérapie rouge ;

un sauna infrarouge.

Le projet comprendra également des espaces de jeux aquatiques, des installations sportives, une garderie pour enfants, des pistes de vélo et de jogging, ainsi que des expériences premium incarnant l’art de vivre « King style ».

King’s Club et yacht privé

Le rooftop accueillera un King’s Club privé haut de gamme, exclusivement réservé aux résidents. Ces derniers disposeront également d’un accès à un yacht privé.

Prix et plan de paiement

Les résidences sont accessibles à partir de 1,65 million d’AED, avec un plan de paiement flexible :

30 % pendant la construction ;

70 % à la remise des clés.

Un positionnement qui vise à rendre cette adresse exceptionnelle accessible à une clientèle internationale en quête de prestige.

Shah Rukh Khan : « Partager cette aventure avec Gauri »

Partageant son enthousiasme pour cette nouvelle collaboration, Shah Rukh Khan a déclaré :

« Je suis particulièrement ravi de collaborer une nouvelle fois avec Rizwan pour le projet “ShahrukhzResidences”. Notre but est de créer un espace qui permette à mes fans de s’immerger dans un art de vivre inspiré du mien. Et pouvoir partager cette aventure avec Gauri ajoute une dimension particulièrement spéciale à ce projet. »

Rizwan Sajan : « Une adresse singulière »

Pour sa part, Rizwan Sajan, fondateur et président du Danube Group, a déclaré :

« ShahrukhzResidences by Danube est né d’une vision visant à créer une adresse singulière que les gens rêveront de posséder et qu’ils pourront garder en mémoire pour les générations à venir. Après le succès spectaculaire de Shahrukhz by Danube, nos clients nous ont demandé de proposer cette expérience dans un cadre résidentiel, et nous avons répondu à leur attente. Avec ShahrukhzResidences, nous avons voulu intégrer luxe, bien-être, divertissement et design haut de gamme pour créer un mode de vie véritablement emblématique — inspiré par les univers de Shah Rukh et le mien. »

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