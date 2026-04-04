Nouveau projet minier au Maroc : 3 milliards de yuans pour l’OCP et Dalian Huarui

Le Maroc confirme son attractivité pour les investisseurs miniers. L’Office Chérifien des Phosphates (OCP Group) signe un contrat EPC d’environ 3 milliards de yuans (≈ 420 M USD) avec le groupe chinois Dalian Huarui Heavy Industry International Co., Ltd. pour développer une nouvelle mine de phosphate. Ce projet stratégique s’inscrit dans la dynamique mondiale de l’OCP et illustre l’importance croissante du phosphate dans l’économie marocaine.

Dalian Huarui au Maroc : un contrat EPC majeur

Le contrat signé couvre :

Montant : 3 milliards de yuans ≈ 420 M USD

: 3 milliards de yuans ≈ 420 M USD Type : EPC (Engineering, Procurement, Construction)

: EPC (Engineering, Procurement, Construction) Client : OCP Group

: OCP Group Localisation : Maroc, site minier stratégique

Périmètre technique du projet

Dalian Huarui prendra en charge :

Travaux de génie civil pour les infrastructures minières

pour les infrastructures minières Fourniture d’ équipements clés : Empileurs-récupérateurs Concasseurs Convoyeurs à bande

: Services intégrés : Extraction du phosphate Traitement chimique et physique Manutention et transport interne



Le phosphate, levier stratégique pour le Maroc

Le phosphate est un pilier économique pour le Maroc. L’OCP est le premier producteur mondial, avec :

Production 2025 : 36 millions de tonnes de phosphate et dérivés

: 36 millions de tonnes de phosphate et dérivés Exportations : 90 % de la production

: 90 % de la production Marchés clés : Inde, Chine, États-Unis

Impact économique et géopolitique

Renforce l’ attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers

pour les investisseurs étrangers Confirme le rôle de l’OCP comme acteur global

Crée emplois locaux et transferts de technologies

et transferts de technologies Soutient la sécurité alimentaire mondiale via les engrais phosphatés

Dalian Huarui et la stratégie chinoise en Afrique

Le groupe chinois renforce sa présence en Afrique :

Projets industriels cumulés : plusieurs milliards de dollars en infrastructures minières et énergétiques

Partenariats EPC : Chine ↔ Afrique du Nord, Afrique subsaharienne

Objectif stratégique : consolider la chaîne d’approvisionnement globale en matières premières