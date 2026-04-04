Nouveau projet minier au Maroc : 3 milliards de yuans pour l’OCP et Dalian Huarui
Le Maroc confirme son attractivité pour les investisseurs miniers. L’Office Chérifien des Phosphates (OCP Group) signe un contrat EPC d’environ 3 milliards de yuans (≈ 420 M USD) avec le groupe chinois Dalian Huarui Heavy Industry International Co., Ltd. pour développer une nouvelle mine de phosphate. Ce projet stratégique s’inscrit dans la dynamique mondiale de l’OCP et illustre l’importance croissante du phosphate dans l’économie marocaine.
Dalian Huarui au Maroc : un contrat EPC majeur
Le contrat signé couvre :
- Montant : 3 milliards de yuans ≈ 420 M USD
- Type : EPC (Engineering, Procurement, Construction)
- Client : OCP Group
- Localisation : Maroc, site minier stratégique
Périmètre technique du projet
Dalian Huarui prendra en charge :
- Travaux de génie civil pour les infrastructures minières
- Fourniture d’équipements clés :
- Empileurs-récupérateurs
- Concasseurs
- Convoyeurs à bande
- Services intégrés :
- Extraction du phosphate
- Traitement chimique et physique
- Manutention et transport interne
Le phosphate, levier stratégique pour le Maroc
Le phosphate est un pilier économique pour le Maroc. L’OCP est le premier producteur mondial, avec :
- Production 2025 : 36 millions de tonnes de phosphate et dérivés
- Exportations : 90 % de la production
- Marchés clés : Inde, Chine, États-Unis
Impact économique et géopolitique
- Renforce l’attractivité du Maroc pour les investisseurs étrangers
- Confirme le rôle de l’OCP comme acteur global
- Crée emplois locaux et transferts de technologies
- Soutient la sécurité alimentaire mondiale via les engrais phosphatés
Dalian Huarui et la stratégie chinoise en Afrique
Le groupe chinois renforce sa présence en Afrique :
- Projets industriels cumulés : plusieurs milliards de dollars en infrastructures minières et énergétiques
- Partenariats EPC : Chine ↔ Afrique du Nord, Afrique subsaharienne
- Objectif stratégique : consolider la chaîne d’approvisionnement globale en matières premières
|Paramètre
|Donnée clé
|Investissement total
|3 milliards de yuans ≈ 420 M USD
|Durée estimée du projet
|Non communiquée
|Fourniture d’équipements
|Empileurs-récupérateurs, concasseurs, convoyeurs
|Services intégrés
|Extraction, traitement, manutention
|Client
|OCP Group