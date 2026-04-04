En Europe, se loger est devenu un luxe : ce que les chiffres cachent

L’Europe débat du logement depuis des années. Pourtant, personne ne montre vraiment combien il coûte et quelle part du revenu il absorbe. Les chiffres sont clairs : se loger est un luxe croissant, et la crise touche tous les pays, sous des formes différentes.

Combien coûte vraiment le logement en Europe ?

Selon Eurostat et le rapport Housing in Europe 2025 (EU SILC 2024 / EFTA), la part du revenu consacrée au logement varie énormément selon les pays.

Classement des 5 pays les plus chers :

Rang Pays Part du revenu consacré au logement 1 Grèce 🇬🇷 36% 2 Danemark 🇩🇰 26% 3 Suède 🇸🇪 25% 4 Allemagne 🇩🇪 25% 5 Norvège 🇳🇴 25%

Moyenne UE : 19%

: 19% France 🇫🇷 : 14ème position, 18%

Analyse des écarts

1. La Grèce : un cas extrême

36% du revenu moyen part dans le logement.

Presque le double de la moyenne européenne.

Facteurs : Une décennie de crise économique. Des revenus en chute de 40%. La bulle Airbnb et la demande étrangère (golden visa).



2. Le paradoxe nordique

Danemark 26%, Suède 25%, Norvège 25%.

Malgré leur modèle social cité en exemple, ces pays sont parmi les plus chers d’Europe pour se loger.

Le confort social a un prix élevé.

3. L’Allemagne : le poids du locatif

25% du revenu consacré au logement.

53% des Allemands sont locataires.

Seul pays de l’UE où les locataires sont majoritaires.

La stabilité économique ne protège pas contre le coût du logement.

4. La France : moyenne trompeuse

Moyenne nationale : 18%.

Paris : ratio >35%.

Île-de-France : 30%.

La fracture territoriale masque la réalité.

5. Les pays les plus accessibles

Chypre 11%, Malte 13%, Slovénie 14%, Portugal 14%.

Souvent liés à un fort taux de propriétaires : une fois le logement payé, la charge disparaît des statistiques.

Trois chiffres résument la crise

1 Européen sur 5 consacre son revenu au logement (moyenne UE).

En Grèce, c’est 1 sur 3.

Entre 2015 et 2024, les prix immobiliers ont bondi de 53% dans l’UE.

Constat :

Salaires stagnants face à des prix en hausse.

Le logement est désormais le premier facteur d’inégalité.

Propriétaires : protégés. Locataires : exposés.

La ligne de fracture s’épaissit.

Le logement, enjeu social du 21ème siècle

Au 20ème siècle, le débat social portait sur le travail. Aujourd’hui, c’est le logement qui définit les inégalités. Les chiffres sont là : pour se loger, l’Europe paie un prix que beaucoup ignorent.