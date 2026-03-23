Déchets urbains en Afrique : la stratégie data de Tenon Coulibaly qui change les règles du jeu

À première vue, le recyclage des déchets en Afrique de l’Ouest reste un secteur sous-structuré, dominé par l’informel, avec peu d’optimisation logistique. Mais à Abidjan, un entrepreneur casse ce modèle. Tenon Coulibaly ne collecte pas seulement des déchets : il les transforme en données exploitables.

Une réalité urbaine massive, encore mal traitée

Avec plus de 1,25 million de tonnes de déchets produits chaque année pour environ 4,5 millions d’habitants, Abidjan illustre un problème structurel : la croissance urbaine dépasse les capacités de gestion publique. Résultat : collecte irrégulière, faible taux de recyclage, coûts élevés et inefficacité globale.

C’est dans ce contexte que Tenon Coulibaly construit sa vision. Formé en génie logiciel et passé par HEC Paris, il fait partie d’une génération d’entrepreneurs africains qui appliquent la technologie à des problèmes concrets, là où les modèles traditionnels ont échoué.

Digital Smart Trash : passer de la collecte à l’intelligence des flux

Lancée en 2019, Digital Smart Trash repose sur une idée simple mais puissante : optimiser la gestion des déchets non pas par le volume, mais par la donnée.

Le système repose sur trois briques clés :

Poubelles connectées capables de mesurer le niveau de remplissage et d’identifier les types de déchets

capables de mesurer le niveau de remplissage et d’identifier les types de déchets Plateforme de gestion en temps réel qui centralise les données

qui centralise les données Agent IA qui optimise les circuits de collecte

Concrètement, au lieu de collecter selon des tournées fixes (souvent inefficaces), les équipes interviennent uniquement là où c’est nécessaire. Résultat : moins de déplacements, moins de carburant, et une réduction annoncée des coûts pouvant atteindre 80%.

Un modèle B2B structuré et traçable

Contrairement aux initiatives classiques orientées vers les collectivités, Digital Smart Trash cible d’abord les entreprises privées. Le modèle est clair :

Installation des dispositifs de tri connectés

Collecte intelligente et optimisée

Acheminement vers des centres de recyclage

Le partenariat avec CIAPOL permet d’ancrer l’activité dans un cadre institutionnel, souvent indispensable dans ce secteur.

La traçabilité est un élément central. À Yopougon, les visites régulières sur le site de transformation ZoroDech garantissent que les déchets — notamment les archives sensibles — sont effectivement détruits et recyclés. Ce niveau de contrôle est rare sur le marché.

Un entrepreneur déjà validé par l’écosystème international

Avant même Digital Smart Trash, Tenon Coulibaly avait construit une base solide dans le digital avec son agence Tenon Corporate. Mais c’est entre 2015 et 2017 que son profil bascule à un autre niveau :

Participation au programme Young African Leaders Initiative

Victoire au hackathon de BNP Paribas Afrique subsaharienne

Afrique subsaharienne Lauréat du programme Tony Elumelu Foundation avec financement et mentorat

avec financement et mentorat Reconnaissance par Organisation des Nations Unies pour le développement industriel pour un projet TIC à forte valeur ajoutée

Ce track record n’est pas anecdotique : il crédibilise sa capacité à exécuter dans un environnement complexe.

Ce que ça change vraiment (et pourquoi c’est stratégique)

Le point clé n’est pas la poubelle connectée. C’est le changement de logique.

Passage d’un modèle linéaire à un modèle piloté par la donnée

La collecte devient dynamique, prédictive et optimisée. Réduction drastique des coûts opérationnels

Jusqu’à 80% annoncés — même si ce chiffre doit être analysé selon les contextes. Traçabilité complète de la chaîne

Un argument décisif pour les entreprises (compliance, sécurité, RSE). Scalabilité régionale

Le modèle est duplicable dans la plupart des grandes villes africaines confrontées aux mêmes problèmes.

Le recyclage devient enfin un business piloté

Tenon Coulibaly ne réinvente pas le recyclage. Il le rend mesurable, optimisable et rentable. Et dans un secteur où l’inefficacité est la norme, c’est exactement ce qui peut faire basculer tout un marché.