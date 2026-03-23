Classement des réserves d’or mondiales : qui détient vraiment le pouvoir financier ?

L’or comme indicateur de puissance économique

Les réserves d’or mondiales restent un indicateur simple de la solidité financière des États.

Pas de promesse. Pas de projection. Juste du stock physique.

En 2025, les banques centrales continuent d’accumuler de l’or à un rythme élevé, selon les données du World Gold Council. Le mouvement s’accélère depuis 2022 avec la hausse des tensions monétaires et géopolitiques.

Réserves d’or mondiales : le top des puissances financières

🇺🇸 États-Unis — leader incontesté

8 133 tonnes

Première réserve mondiale depuis des décennies

Or principalement stocké à Fort Knox et dans des dépôts fédéraux

Les réserves d’or mondiales américaines restent un pilier de confiance dans le système financier global.

Allemagne, 🇮🇹 Italie, 🇫🇷 France — le noyau dur européen

🇩🇪 Allemagne : 3 352 tonnes

🇮🇹 Italie : 2 452 tonnes

🇫🇷 France : 2 437 tonnes

Points clés :

Repatriation progressive de l’or depuis les années 2010

Stratégie de sécurité financière post-crises européennes

L’Europe conserve une position élevée dans les réserves d’or mondiales, malgré une croissance économique plus lente.

Russie, Chine et Asie : accumulation stratégique

Russie — diversification accélérée

≈ 2 333 tonnes

Achat régulier depuis 2014

Réduction de la dépendance au dollar

Chine — données officielles sous-estimées

≈ 2 262 tonnes (officiel)

Achats continus depuis plus de 10 ans

Les marchés estiment des réserves réelles plus élevées via achats non déclarés

Japon & 🇮🇳 Inde — stabilité et croissance

🇯🇵 Japon : 846 tonnes

🇮🇳 Inde : ≈ 840 tonnes, hausse progressive via la banque centrale

👉 L’Asie joue désormais un rôle central dans la dynamique des banques centrales et or physique.

Pourquoi les banques centrales accumulent de l’or ?

Depuis 2022, les achats d’or par les banques centrales atteignent des niveaux records (World Gold Council) :

Protection contre la volatilité du dollar

Réduction de la dépendance aux devises occidentales

Sécurisation des réserves nationales

Tendances majeures :

Achat net annuel supérieur à 1 000 tonnes récemment

Forte demande des pays émergents

Retour de l’or comme actif stratégique

Ce que révèlent les réserves d’or mondiales

Les chiffres racontent une réalité simple :

Le dollar reste dominant, mais contesté

reste dominant, mais contesté Les réserves d’or mondiales servent de filet de sécurité

servent de filet de sécurité La stratégie des États évolue vers plus d’actifs tangibles

Points clés :

L’or reste un actif sans dette ni contrepartie

Il sert de protection contre les crises systémiques

Il structure les nouvelles stratégies de dédollarisation

Un retour aux fondamentaux financiers

Les réserves d’or mondiales ne sont pas qu’un indicateur comptable. Elles reflètent la confiance réelle des États dans le système monétaire.

Plus l’incertitude augmente, plus l’or redevient central dans les politiques des banques centrales.