Production de pétrole brut en 2025 : qui contrôle vraiment le marché mondial ?

La production de pétrole brut en 2025 reste concentrée entre un nombre limité d’acteurs. Derrière les volumes, c’est un rapport de force économique et stratégique qui se dessine.
Les États-Unis dominent désormais la production mondiale, tandis que le Moyen-Orient conserve une influence décisive sur les prix et les flux.
Classement 2025 des plus grands producteurs de pétrole brut
🇺🇸 Les États-Unis en tête du marché pétrolier mondial
Les données 2025 confirment une domination nette.
- Production : 13,58 millions de barils/jour
- Source majeure : bassin permien (Texas – Nouveau-Mexique)
- Contribution du bassin permien : près de 25 % de la production américaine
- Statut : premier producteur mondial de l’histoire moderne depuis 2023
Les États-Unis n’appartiennent pas à l’OPEP et ajustent librement leur production.
Top 10 mondial de la production de pétrole brut (2025)
- 🇺🇸 États-Unis : 13,58 mb/j
- 🇷🇺 Russie : 9,87 mb/j
- 🇸🇦 Arabie saoudite : 9,51 mb/j
- 🇨🇦 Canada : 4,94 mb/j
- 🇮🇶 Irak : 4,39 mb/j
- 🇨🇳 Chine : 4,34 mb/j
- 🇮🇷 Iran : 4,19 mb/j
- 🇦🇪 Émirats arabes unis : 3,82 mb/j
- 🇧🇷 Brésil : 3,74 mb/j
- 🇰🇼 Koweït : 2,58 mb/j
Source : EIA 2025
OPEP et marché pétrolier mondial : une influence encore structurante
Le poids de l’OPEP dans la production de pétrole brut
- 5 pays du top 10 sont membres de l’OPEP
- Moyen-Orient toujours central dans la production de pétrole brut
- Objectif historique : stabiliser les prix via les quotas
Pays concernés :
- Arabie saoudite
- Irak
- Iran
- Émirats arabes unis
- Koweït
OPEP vs OPEP+ : deux logiques opposées
Le marché est fragmenté.
- OPEP : coordination des volumes
- OPEP+ : alliance élargie incluant la Russie
- États-Unis, Canada, Chine : production indépendante
Résultat : la capacité de contrôle de l’OPEP sur les prix s’affaiblit.
Géopolitique de l’énergie : les points de tension clés
Le détroit d’Ormuz et la sécurité du marché pétrolier mondial
- Largeur : 33 km
- Position : entre l’Iran et Oman
- Flux : environ 20 % du commerce mondial de pétrole
Un incident militaire ou politique peut affecter immédiatement les prix mondiaux.
Divergences internes dans l’OPEP
Les objectifs ne sont plus alignés :
- 🇸🇦 Arabie saoudite : maintien de prix élevés
- 🇷🇺 Russie : besoin de volumes élevés pour financer son économie
Ces écarts compliquent la régulation du marché pétrolier mondial.
États-Unis, OPEP et recomposition du marché pétrolier mondial
Un changement structurel dans la production de pétrole brut
- Les États-Unis augmentent leur production quand l’OPEP réduit la sienne
- Effet direct : limitation de l’impact des quotas OPEP
- Redistribution du pouvoir de fixation des prix
Le centre de gravité du marché pétrolier mondial se déplace.
Ce que montre réellement ce classement
- La production de pétrole brut est dominée par un petit groupe de pays
- Les États-Unis contrôlent désormais le volume global
- Le Moyen-Orient conserve le levier stratégique des flux
- L’OPEP reste influente mais moins déterminante sur les prix
En 2025, la géopolitique de l’énergie repose sur un équilibre instable :
- production massive aux États-Unis
- contrôle stratégique du Moyen-Orient
- fragmentation des alliances énergétiques
Le pétrole reste un actif central. Mais son contrôle n’est plus unifié.
Celui qui ajuste la production influence encore directement les équilibres économiques mondiaux.