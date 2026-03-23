Production de pétrole brut en 2025 : qui contrôle vraiment le marché mondial ?

La production de pétrole brut en 2025 reste concentrée entre un nombre limité d’acteurs. Derrière les volumes, c’est un rapport de force économique et stratégique qui se dessine.

Les États-Unis dominent désormais la production mondiale, tandis que le Moyen-Orient conserve une influence décisive sur les prix et les flux.

Classement 2025 des plus grands producteurs de pétrole brut

🇺🇸 Les États-Unis en tête du marché pétrolier mondial

Les données 2025 confirment une domination nette.

Production : 13,58 millions de barils/jour

Source majeure : bassin permien (Texas – Nouveau-Mexique)

Contribution du bassin permien : près de 25 % de la production américaine

Statut : premier producteur mondial de l’histoire moderne depuis 2023

Les États-Unis n’appartiennent pas à l’OPEP et ajustent librement leur production.

Top 10 mondial de la production de pétrole brut (2025)

🇺🇸 États-Unis : 13,58 mb/j

🇷🇺 Russie : 9,87 mb/j

🇸🇦 Arabie saoudite : 9,51 mb/j

🇨🇦 Canada : 4,94 mb/j

🇮🇶 Irak : 4,39 mb/j

🇨🇳 Chine : 4,34 mb/j

🇮🇷 Iran : 4,19 mb/j

🇦🇪 Émirats arabes unis : 3,82 mb/j

🇧🇷 Brésil : 3,74 mb/j

🇰🇼 Koweït : 2,58 mb/j

Source : EIA 2025

OPEP et marché pétrolier mondial : une influence encore structurante

Le poids de l’OPEP dans la production de pétrole brut

5 pays du top 10 sont membres de l’OPEP

Moyen-Orient toujours central dans la production de pétrole brut

Objectif historique : stabiliser les prix via les quotas

Pays concernés :

Arabie saoudite

Irak

Iran

Émirats arabes unis

Koweït

OPEP vs OPEP+ : deux logiques opposées

Le marché est fragmenté.

OPEP : coordination des volumes

OPEP+ : alliance élargie incluant la Russie

États-Unis, Canada, Chine : production indépendante

Résultat : la capacité de contrôle de l’OPEP sur les prix s’affaiblit.

Géopolitique de l’énergie : les points de tension clés

Le détroit d’Ormuz et la sécurité du marché pétrolier mondial

Largeur : 33 km

Position : entre l’Iran et Oman

Flux : environ 20 % du commerce mondial de pétrole

Un incident militaire ou politique peut affecter immédiatement les prix mondiaux.

Divergences internes dans l’OPEP

Les objectifs ne sont plus alignés :

🇸🇦 Arabie saoudite : maintien de prix élevés

🇷🇺 Russie : besoin de volumes élevés pour financer son économie

Ces écarts compliquent la régulation du marché pétrolier mondial.

États-Unis, OPEP et recomposition du marché pétrolier mondial

Un changement structurel dans la production de pétrole brut

Les États-Unis augmentent leur production quand l’OPEP réduit la sienne

Effet direct : limitation de l’impact des quotas OPEP

Redistribution du pouvoir de fixation des prix

Le centre de gravité du marché pétrolier mondial se déplace.

Ce que montre réellement ce classement

La production de pétrole brut est dominée par un petit groupe de pays

est dominée par un petit groupe de pays Les États-Unis contrôlent désormais le volume global

Le Moyen-Orient conserve le levier stratégique des flux

L’OPEP reste influente mais moins déterminante sur les prix

En 2025, la géopolitique de l’énergie repose sur un équilibre instable :

production massive aux États-Unis

contrôle stratégique du Moyen-Orient

fragmentation des alliances énergétiques

Le pétrole reste un actif central. Mais son contrôle n’est plus unifié.

Celui qui ajuste la production influence encore directement les équilibres économiques mondiaux.