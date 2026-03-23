Youssef Zbidi nommé à la tête de The Nine Lifestyle Experience en Tunisie

Le secteur hôtelier tunisien est en phase de recalibrage. Pression sur les marges, montée des standards internationaux, client plus exigeant. Dans ce contexte, la nomination de Youssef Zbidi à la tête de The Nine Lifestyle Experience n’est pas un simple mouvement RH. C’est un indicateur de repositionnement.

Profil de Youssef Zbidi : un mix sales, marketing et opérations

Un parcours structuré autour de la performance commerciale et de la gestion terrain.

Formation :

Institut des Hautes Études Touristiques de Sidi Dhrif

Master – Université Nice Sophia Antipolis

Expérience :

+10 ans en sales & marketing

2 ans en opérations hôtelières

Postes clés :

Manager of Sales – Anantara Hotels & Resorts

Directeur des ventes – Kyriad

Hotel Manager – Monarque Hotels

👉 Lecture directe : profil orienté revenus + exécution opérationnelle. Rare sur le marché local.

Pourquoi cette nomination est stratégique

Le marché hôtelier tunisien évolue rapidement, avec une pression accrue sur :

Le taux d’occupation

Le revenu par chambre (RevPAR)

L’expérience client

Quelques repères clés :

+ 8,7 millions de touristes en Tunisie en 2024

de touristes en Tunisie en Objectif officiel : 10 millions à court terme

à court terme Croissance tirée par le haut de gamme et les concepts hybrides

👉 Traduction : les établissements doivent vendre mieux, pas juste remplir.

Zbidi arrive avec une compétence centrale : convertir la demande en revenus.

The Nine Lifestyle Experience : un modèle hybride

L’établissement ne se positionne pas comme un hôtel classique.

Concept :

Lieu de vie multi-usage

Mix hébergement + social + événementiel

Ciblage clientèle urbaine et internationale

Objectif business :

Augmenter le panier moyen par client

Maximiser les revenus hors hébergement

Allonger la durée de séjour

👉 C’est le modèle adopté par les groupes internationaux depuis 5 à 10 ans.

Ce que Zbidi doit exécuter concrètement

Sa mission est claire. Pas de théorie.

1. Accélération commerciale

Optimisation du pricing

Développement des canaux de vente directe

Réduction dépendance OTA (Booking, Expedia)

2. Expérience client

Standardisation du service

Upsell systématique

Fidélisation

3. Rentabilité

Meilleure gestion des coûts opérationnels

Augmentation du RevPAR

Exploitation des revenus annexes (F&B, events)

Une tendance plus large dans l’hôtellerie tunisienne

Ce type de nomination reflète une mutation du secteur.

Avant :

Gestion administrative

Dépendance aux tour-opérateurs

Maintenant :

Pilotage par la data

Focus revenus et expérience

Positionnement marque

👉 Le rôle du “Hotel Manager” devient un rôle de business operator.

Ce que ça dit du marché

Trois signaux faibles mais importants :

Les profils commerciaux prennent le pouvoir dans l’hôtellerie

Les concepts hybrides remplacent les hôtels standards

La concurrence se joue sur l’expérience, pas sur le prix seul

👉 Si The Nine exécute correctement, il peut capter une clientèle à forte valeur ajoutée, encore sous-exploitée en Tunisie.