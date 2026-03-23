Youssef Zbidi nommé à la tête de The Nine Lifestyle Experience en Tunisie
The Nine Lifestyle Experience : Youssef Zbidi prend les commandes, signal d’un repositionnement stratégique dans l’hôtellerie tunisienne
Le secteur hôtelier tunisien est en phase de recalibrage. Pression sur les marges, montée des standards internationaux, client plus exigeant. Dans ce contexte, la nomination de Youssef Zbidi à la tête de The Nine Lifestyle Experience n’est pas un simple mouvement RH. C’est un indicateur de repositionnement.
Profil de Youssef Zbidi : un mix sales, marketing et opérations
Un parcours structuré autour de la performance commerciale et de la gestion terrain.
Formation :
- Institut des Hautes Études Touristiques de Sidi Dhrif
- Master – Université Nice Sophia Antipolis
Expérience :
- +10 ans en sales & marketing
- 2 ans en opérations hôtelières
Postes clés :
- Manager of Sales – Anantara Hotels & Resorts
- Directeur des ventes – Kyriad
- Hotel Manager – Monarque Hotels
👉 Lecture directe : profil orienté revenus + exécution opérationnelle. Rare sur le marché local.
Pourquoi cette nomination est stratégique
Le marché hôtelier tunisien évolue rapidement, avec une pression accrue sur :
- Le taux d’occupation
- Le revenu par chambre (RevPAR)
- L’expérience client
Quelques repères clés :
- +8,7 millions de touristes en Tunisie en 2024
- Objectif officiel : 10 millions à court terme
- Croissance tirée par le haut de gamme et les concepts hybrides
👉 Traduction : les établissements doivent vendre mieux, pas juste remplir.
Zbidi arrive avec une compétence centrale : convertir la demande en revenus.
The Nine Lifestyle Experience : un modèle hybride
L’établissement ne se positionne pas comme un hôtel classique.
Concept :
- Lieu de vie multi-usage
- Mix hébergement + social + événementiel
- Ciblage clientèle urbaine et internationale
Objectif business :
- Augmenter le panier moyen par client
- Maximiser les revenus hors hébergement
- Allonger la durée de séjour
👉 C’est le modèle adopté par les groupes internationaux depuis 5 à 10 ans.
Ce que Zbidi doit exécuter concrètement
Sa mission est claire. Pas de théorie.
1. Accélération commerciale
- Optimisation du pricing
- Développement des canaux de vente directe
- Réduction dépendance OTA (Booking, Expedia)
2. Expérience client
- Standardisation du service
- Upsell systématique
- Fidélisation
3. Rentabilité
- Meilleure gestion des coûts opérationnels
- Augmentation du RevPAR
- Exploitation des revenus annexes (F&B, events)
Une tendance plus large dans l’hôtellerie tunisienne
Ce type de nomination reflète une mutation du secteur.
Avant :
- Gestion administrative
- Dépendance aux tour-opérateurs
Maintenant :
- Pilotage par la data
- Focus revenus et expérience
- Positionnement marque
👉 Le rôle du “Hotel Manager” devient un rôle de business operator.
Ce que ça dit du marché
Trois signaux faibles mais importants :
- Les profils commerciaux prennent le pouvoir dans l’hôtellerie
- Les concepts hybrides remplacent les hôtels standards
- La concurrence se joue sur l’expérience, pas sur le prix seul
👉 Si The Nine exécute correctement, il peut capter une clientèle à forte valeur ajoutée, encore sous-exploitée en Tunisie.