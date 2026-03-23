Accélérateur croissance verte Tunisie : la 5ᵉ cohorte ouvre les candidatures

Une initiative structurée, pas un simple programme de plus
La Tunisie accélère sur un axe clair : transformer la pression économique en opportunités industrielles durables.
Le lancement de la 5ᵉ cohorte de l’accélérateur de croissance verte et d’emplois s’inscrit dans cette logique. Derrière l’annonce, un dispositif déjà éprouvé, soutenu par des acteurs internationaux et orienté résultats : croissance, financement, emploi.
Objectif concret :
- Structurer des startups et PME capables de générer des emplois verts en Tunisie
- Accélérer des modèles économiques liés à la transition écologique
- Connecter les entreprises locales à des réseaux d’investissement internationaux
Accélérateur croissance verte Tunisie : ce qu’il faut savoir
Un programme international, financé et encadré
Le projet est intégré au programme DAPP (Danish-Arab Partnership Programme), porté par le ministère des Affaires étrangères du Danemark.
Déploiement :
- Tunisie
- Jordanie
- Égypte
- Maroc
Partenaires opérationnels :
- Flat6Labs (accélérateur reconnu MENA)
- New Silk Roads (conseil en investissement et développement)
Des chiffres qui donnent le contexte
Pour comprendre l’intérêt réel du programme, il faut regarder le terrain :
- Taux de chômage en Tunisie (2025) : ≈ 15 %
- Taux de chômage des jeunes : > 35 %
- Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique tunisien : ≈ 3 % – 5 %
- Objectif national : 30 % d’énergies renouvelables d’ici 2030
Conclusion directe :
Le besoin en entreprises vertes n’est pas théorique. Il est structurel.
Startup durable Tunisie : qui doit candidater
Le programme cible des entreprises déjà lancées, pas des idées.
Profils concernés :
- Startups en phase early ou croissance
- PME en transition vers un modèle durable
- Projets avec impact mesurable (énergie, eau, agriculture, déchets)
Secteurs prioritaires :
- CleanTech
- AgriTech durable
- Économie circulaire
- Gestion de l’eau
- Efficacité énergétique
Financement startups vertes : ce que vous gagnez vraiment
Pas de promesses floues. Le programme apporte des leviers concrets.
1. Accélération opérationnelle
- Structuration du business model
- Optimisation des coûts
- Scaling commercial
2. Accès au financement
- Mise en relation avec investisseurs régionaux et internationaux
- Préparation au pitch et levée de fonds
3. Réseau stratégique
- Mentors sectoriels
- Accès à des marchés hors Tunisie
- Partenariats industriels
Emplois verts Tunisie : un levier économique sous-exploité
Historiquement, la Tunisie a construit sa croissance sur :
- Industrie offshore
- Tourisme
- Agriculture traditionnelle
Aujourd’hui, la bascule est lente mais engagée.
Les emplois verts représentent :
- Un potentiel de diversification économique
- Une réponse directe au chômage des diplômés
- Une opportunité d’export (services, tech, ingénierie)
Mais sans accélérateurs structurés, ces projets restent bloqués au stade local.
Transition écologique Tunisie : pourquoi ce programme arrive maintenant
Trois facteurs expliquent ce timing :
1. Pression énergétique
- Dépendance aux importations
- Coût croissant de l’énergie
2. Pression internationale
- Exigences ESG des investisseurs
- Accès conditionné aux financements internationaux
3. Mutation du marché local
- Demande croissante pour des solutions durables
- Digitalisation des services environnementaux
Comment postuler
Accès direct à la candidature :
👉 https://app.babele.co/application-definition/663