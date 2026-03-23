Accélérateur croissance verte Tunisie : la 5ᵉ cohorte ouvre les candidatures

Une initiative structurée, pas un simple programme de plus

La Tunisie accélère sur un axe clair : transformer la pression économique en opportunités industrielles durables.

Le lancement de la 5ᵉ cohorte de l’accélérateur de croissance verte et d’emplois s’inscrit dans cette logique. Derrière l’annonce, un dispositif déjà éprouvé, soutenu par des acteurs internationaux et orienté résultats : croissance, financement, emploi.

Objectif concret :

Structurer des startups et PME capables de générer des emplois verts en Tunisie

Accélérer des modèles économiques liés à la transition écologique

Connecter les entreprises locales à des réseaux d’investissement internationaux

Accélérateur croissance verte Tunisie : ce qu’il faut savoir

Un programme international, financé et encadré

Le projet est intégré au programme DAPP (Danish-Arab Partnership Programme), porté par le ministère des Affaires étrangères du Danemark.

Déploiement :

Tunisie

Jordanie

Égypte

Maroc

Partenaires opérationnels :

Flat6Labs (accélérateur reconnu MENA)

New Silk Roads (conseil en investissement et développement)

Des chiffres qui donnent le contexte

Pour comprendre l’intérêt réel du programme, il faut regarder le terrain :

Taux de chômage en Tunisie (2025) : ≈ 15 %

Taux de chômage des jeunes : > 35 %

Part des énergies renouvelables dans le mix énergétique tunisien : ≈ 3 % – 5 %

Objectif national : 30 % d’énergies renouvelables d’ici 2030

Conclusion directe :

Le besoin en entreprises vertes n’est pas théorique. Il est structurel.

Startup durable Tunisie : qui doit candidater

Le programme cible des entreprises déjà lancées, pas des idées.

Profils concernés :

Startups en phase early ou croissance

PME en transition vers un modèle durable

Projets avec impact mesurable (énergie, eau, agriculture, déchets)

Secteurs prioritaires :

CleanTech

AgriTech durable

Économie circulaire

Gestion de l’eau

Efficacité énergétique

Financement startups vertes : ce que vous gagnez vraiment

Pas de promesses floues. Le programme apporte des leviers concrets.

1. Accélération opérationnelle

Structuration du business model

Optimisation des coûts

Scaling commercial

2. Accès au financement

Mise en relation avec investisseurs régionaux et internationaux

Préparation au pitch et levée de fonds

3. Réseau stratégique

Mentors sectoriels

Accès à des marchés hors Tunisie

Partenariats industriels

Emplois verts Tunisie : un levier économique sous-exploité

Historiquement, la Tunisie a construit sa croissance sur :

Industrie offshore

Tourisme

Agriculture traditionnelle

Aujourd’hui, la bascule est lente mais engagée.

Les emplois verts représentent :

Un potentiel de diversification économique

Une réponse directe au chômage des diplômés

Une opportunité d’export (services, tech, ingénierie)

Mais sans accélérateurs structurés, ces projets restent bloqués au stade local.

Transition écologique Tunisie : pourquoi ce programme arrive maintenant

Trois facteurs expliquent ce timing :

1. Pression énergétique

Dépendance aux importations

Coût croissant de l’énergie

2. Pression internationale

Exigences ESG des investisseurs

Accès conditionné aux financements internationaux

3. Mutation du marché local

Demande croissante pour des solutions durables

Digitalisation des services environnementaux

Comment postuler

Accès direct à la candidature :

👉 https://app.babele.co/application-definition/663