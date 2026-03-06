Bourse de Tunis : Le Tunindex enchaîne une 3ᵉ séance consécutive dans le rouge

Trois jours de rouge : la Bourse de Tunis résiste mal à la pression vendeuse

La place financière de Tunis n’arrive pas à reprendre son souffle. Le mercredi 4 mars 2026, le Tunindex a cédé 0,24 % supplémentaire, consolidant une série baissière entamée dès le début de semaine. Trois séances consécutives dans le rouge : ce n’est pas une anomalie isolée, c’est un signal.

Les chiffres sont clairs. Les investisseurs observent, hésitent, vendent. Le marché boursier tunisien traverse une phase d’attentisme que les volumes d’échanges ne parviennent pas à masquer.

Ce que disent les chiffres

Performance de l’indice de référence

Tunindex : −0,24 % sur la séance

−0,24 % sur la séance Tendance hebdomadaire : 3ᵉ baisse consécutive depuis lundi

3ᵉ baisse consécutive depuis lundi Signal technique : Absence de support solide confirmé

Activité et volumes sur le marché boursier tunisien

Volume d’échanges : 5,4 millions de dinars — niveau correct mais insuffisant pour inverser la tendance

5,4 millions de dinars — niveau correct mais insuffisant pour inverser la tendance Valeurs actives : 63 titres échangés durant la séance

63 titres échangés durant la séance Balance des variations : 🔴 30 valeurs en baisse 🟢 23 valeurs en hausse ⚪ 10 valeurs stables ou non cotées



Lecture rapide : Sur chaque titre qui progresse, 1,3 titre recule. Le pessimisme domine structurellement la séance.

Pourquoi le marché boursier tunisien reste sous pression

Une fébrilité qui ne date pas d’hier

La Bourse de Tunis évolue dans un environnement macro-économique complexe. Inflation persistante, taux directeur sous tension, et incertitude sur la croissance domestique : les investisseurs tunisiens n’ont pas tort de rester prudents.

Ce n’est pas la première fois que le Tunindex enchaîne plusieurs séances difficiles. En 2023-2024, l’indice avait déjà traversé des phases similaires avant de trouver un plancher technique. La question aujourd’hui : ce plancher est-il proche, ou encore loin ?

Les compartiments sous pression vendeuse

Secteur bancaire : traditionnellement le plus influent sur le Tunindex, il subit de plein fouet la défiance des opérateurs

traditionnellement le plus influent sur le Tunindex, il subit de plein fouet la défiance des opérateurs Secteur industriel : peu de catalyseurs positifs à court terme

peu de catalyseurs positifs à court terme Valeurs mid-cap : les plus volatiles, elles amplifient le mouvement baissier

Ce que les investisseurs surveillent désormais

Les niveaux techniques clés du Tunindex

Les séances à venir seront décisives. Trois scénarios sont sur la table :

Rebond technique — Le Tunindex trouve un support et les acheteurs reviennent prudemment Consolidation latérale — Le marché reste dans un range étroit, sans direction claire Poursuite de la baisse — La pression vendeuse s’intensifie si aucun catalyseur positif n’émerge

Les signaux à surveiller

Prochaines publications de résultats d’entreprises cotées

Décisions de politique monétaire de la BCT (Banque Centrale de Tunisie)

Flux institutionnels sur les valeurs du premier compartiment

Niveau des volumes : un rebond sans volume n’est pas crédible

Méfiance justifiée, mais le marché reste lisible

La Bourse de Tunis n’est pas en crise — elle est en correction. Nuance importante. Un volume journalier de 5,4 millions de dinars sur 63 valeurs actives prouve que le marché fonctionne et que des transactions ont lieu. Mais la balance penche : 30 baisses contre 23 hausses, c’est le visage d’un marché qui cherche encore sa direction.

Pour les investisseurs tunisiens, le message est double :

Ne pas paniquer face à trois séances baissières

face à trois séances baissières Rester vigilant sur les niveaux techniques et les prochains catalyseurs macroéconomiques

Le Tunindex a déjà rebondi après des phases similaires. Il le fera à nouveau — la question est uniquement celle du timing.