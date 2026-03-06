BIAT Subordonné 2026 : 200 millions de dinars pour consolider la première banque privée de Tunisie

Ce que la BIAT vient de faire — et pourquoi ça compte
La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) a ouvert, le 4 mars 2026, les souscriptions à un emprunt obligataire subordonné baptisé « BIAT Subordonné 2026-1 ».
Montant cible : 200 millions de dinars. Plafond possible : 250 millions de dinars.
Ce n’est pas un mouvement anodin. Première banque privée du pays par total bilan, la BIAT lève des fonds en dehors des circuits publics pour renforcer sa structure financière — et répondre aux exigences réglementaires de la Banque Centrale de Tunisie.
Les chiffres clés de l’opération
- Nom : BIAT Subordonné 2026-1
- Montant de base : 200 000 000 DT
- Montant maximum : 250 000 000 DT
- Valeur nominale : 100 DT par obligation
- Nombre d’obligations : entre 2 000 000 et 2 500 000 titres
- Type d’émission : sans appel public à l’épargne — réservé à des souscripteurs identifiés
- Ouverture des souscriptions : 4 mars 2026
- Clôture des souscriptions : au plus tard le 23 avril 2026
- Lieu de souscription : guichets de la BIAT
Pourquoi une dette subordonnée ? La logique réglementaire derrière l’opération
Un outil de renforcement des fonds propres reconnu par Bâle
Une obligation subordonnée n’est pas un emprunt ordinaire. En cas de liquidation, elle est remboursée après les créanciers classiques — mais avant les actionnaires. Ce rang intermédiaire lui confère, sous certaines conditions, le statut de fonds propres complémentaires (Tier 2) dans le calcul des ratios prudentiels bancaires.
C’est précisément l’objectif affiché par la BIAT : renforcer ses fonds propres pour améliorer ses ratios de solvabilité.
La Circulaire BCT n°2016-03 comme cadre de référence
La Banque Centrale de Tunisie impose aux établissements de crédit des ratios de concentration des risques stricts. La Circulaire n°2016-03 encadre notamment l’exposition maximale d’une banque sur un seul bénéficiaire ou groupe de bénéficiaires liés.
En levant 200 à 250 MDT en fonds propres complémentaires, la BIAT augmente mécaniquement la base de calcul de ces plafonds d’exposition — ce qui lui permet d’élargir sa capacité de financement tout en restant dans les clous réglementaires.
Ce que révèle cette opération sur la stratégie de la BIAT
Trois lectures possibles :
1. Croissance du portefeuille crédit Une banque ne renforce pas ses fonds propres sans raison. La BIAT prépare probablement une expansion de ses engagements — crédits corporate, financements de projets, ou exposition secteur public.
2. Anticipation réglementaire La BCT a durci progressivement ses exigences prudentielles ces dernières années. Lever des fonds aujourd’hui, c’est se positionner en avance sur des ratios qui pourraient encore se resserrer.
3. Signal de solidité Dans un contexte macroéconomique tunisien sous pression — inflation, déficit courant, pression sur le dinar — une émission réussie à 200+ MDT envoie un signal fort aux marchés et aux partenaires institutionnels.
Qui peut souscrire ?
L’opération est fermée au grand public. Elle n’est pas soumise aux règles de l’appel public à l’épargne, ce qui signifie que la BIAT cible des investisseurs institutionnels, corporates ou qualifiés identifiés en amont : compagnies d’assurance, fonds de pension, grandes entreprises, investisseurs privés accrédités.
Ce format restreint offre deux avantages :
- Rapidité d’exécution (moins de contraintes procédurales)
- Discrétion sur la structure de l’actionnariat obligataire
Calendrier à retenir
|Étape
|Date
|Ouverture des souscriptions
|4 mars 2026
|Clôture des souscriptions
|23 avril 2026 (au plus tard)
|Lieu
|Guichets BIAT
Une mécanique financière bien huilée, un signal stratégique clair
La BIAT ne réinvente pas la finance. Elle utilise un outil éprouvé — la dette subordonnée — pour atteindre deux objectifs simultanés : conformité réglementaire et capacité de croissance.
200 à 250 millions de dinars levés en six semaines auprès d’investisseurs qualifiés. C’est une opération de gestion bilancielle précise, menée par une institution qui connaît ses besoins et ses interlocuteurs.
Pour les acteurs du marché tunisien, c’est un indicateur à surveiller : si l’émission est souscrite en totalité — et a fortiori si elle atteint le plafond de 250 MDT — cela confirme que la liquidité institutionnelle reste disponible pour les signatures de premier rang dans le secteur bancaire tunisien.