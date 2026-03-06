BIAT Subordonné 2026 : 200 millions de dinars pour consolider la première banque privée de Tunisie

Ce que la BIAT vient de faire — et pourquoi ça compte

La Banque Internationale Arabe de Tunisie (BIAT) a ouvert, le 4 mars 2026, les souscriptions à un emprunt obligataire subordonné baptisé « BIAT Subordonné 2026-1 ».

Montant cible : 200 millions de dinars. Plafond possible : 250 millions de dinars.

Ce n’est pas un mouvement anodin. Première banque privée du pays par total bilan, la BIAT lève des fonds en dehors des circuits publics pour renforcer sa structure financière — et répondre aux exigences réglementaires de la Banque Centrale de Tunisie.

Les chiffres clés de l’opération

Nom : BIAT Subordonné 2026-1

BIAT Subordonné 2026-1 Montant de base : 200 000 000 DT

200 000 000 DT Montant maximum : 250 000 000 DT

250 000 000 DT Valeur nominale : 100 DT par obligation

100 DT par obligation Nombre d’obligations : entre 2 000 000 et 2 500 000 titres

entre 2 000 000 et 2 500 000 titres Type d’émission : sans appel public à l’épargne — réservé à des souscripteurs identifiés

sans appel public à l’épargne — réservé à des souscripteurs identifiés Ouverture des souscriptions : 4 mars 2026

4 mars 2026 Clôture des souscriptions : au plus tard le 23 avril 2026

au plus tard le 23 avril 2026 Lieu de souscription : guichets de la BIAT

Pourquoi une dette subordonnée ? La logique réglementaire derrière l’opération

Un outil de renforcement des fonds propres reconnu par Bâle

Une obligation subordonnée n’est pas un emprunt ordinaire. En cas de liquidation, elle est remboursée après les créanciers classiques — mais avant les actionnaires. Ce rang intermédiaire lui confère, sous certaines conditions, le statut de fonds propres complémentaires (Tier 2) dans le calcul des ratios prudentiels bancaires.

C’est précisément l’objectif affiché par la BIAT : renforcer ses fonds propres pour améliorer ses ratios de solvabilité.

La Circulaire BCT n°2016-03 comme cadre de référence

La Banque Centrale de Tunisie impose aux établissements de crédit des ratios de concentration des risques stricts. La Circulaire n°2016-03 encadre notamment l’exposition maximale d’une banque sur un seul bénéficiaire ou groupe de bénéficiaires liés.

En levant 200 à 250 MDT en fonds propres complémentaires, la BIAT augmente mécaniquement la base de calcul de ces plafonds d’exposition — ce qui lui permet d’élargir sa capacité de financement tout en restant dans les clous réglementaires.

Ce que révèle cette opération sur la stratégie de la BIAT

Trois lectures possibles :

1. Croissance du portefeuille crédit Une banque ne renforce pas ses fonds propres sans raison. La BIAT prépare probablement une expansion de ses engagements — crédits corporate, financements de projets, ou exposition secteur public.

2. Anticipation réglementaire La BCT a durci progressivement ses exigences prudentielles ces dernières années. Lever des fonds aujourd’hui, c’est se positionner en avance sur des ratios qui pourraient encore se resserrer.

3. Signal de solidité Dans un contexte macroéconomique tunisien sous pression — inflation, déficit courant, pression sur le dinar — une émission réussie à 200+ MDT envoie un signal fort aux marchés et aux partenaires institutionnels.

Qui peut souscrire ?

L’opération est fermée au grand public. Elle n’est pas soumise aux règles de l’appel public à l’épargne, ce qui signifie que la BIAT cible des investisseurs institutionnels, corporates ou qualifiés identifiés en amont : compagnies d’assurance, fonds de pension, grandes entreprises, investisseurs privés accrédités.

Ce format restreint offre deux avantages :

Rapidité d’exécution (moins de contraintes procédurales)

Discrétion sur la structure de l’actionnariat obligataire

Calendrier à retenir

Étape Date Ouverture des souscriptions 4 mars 2026 Clôture des souscriptions 23 avril 2026 (au plus tard) Lieu Guichets BIAT

Une mécanique financière bien huilée, un signal stratégique clair

La BIAT ne réinvente pas la finance. Elle utilise un outil éprouvé — la dette subordonnée — pour atteindre deux objectifs simultanés : conformité réglementaire et capacité de croissance.

200 à 250 millions de dinars levés en six semaines auprès d’investisseurs qualifiés. C’est une opération de gestion bilancielle précise, menée par une institution qui connaît ses besoins et ses interlocuteurs.

Pour les acteurs du marché tunisien, c’est un indicateur à surveiller : si l’émission est souscrite en totalité — et a fortiori si elle atteint le plafond de 250 MDT — cela confirme que la liquidité institutionnelle reste disponible pour les signatures de premier rang dans le secteur bancaire tunisien.