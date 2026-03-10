Tunisie classée 6ᵉ en Afrique et 105ᵉ mondiale dans le développement durable

Où se situe la Tunisie dans la compétitivité durable mondiale ?

Le Global Sustainable Competitiveness Index (GSCI) 2025, publié par SolAbility, évalue 192 pays sur leur capacité à concilier croissance économique, protection de l’environnement et bien-être social.

La Tunisie, avec un score de 45,12/100, montre une performance solide sur le continent africain, mais reste loin des leaders mondiaux. Cette analyse détaille le positionnement tunisien, les points forts et les marges de progression.

Classement et position régionale

Position en Afrique : 6ᵉ place, derrière les Seychelles, l’île Maurice, le Maroc, le Botswana et l’Afrique du Sud.

Classement mondial : 105ᵉ sur 192 pays.

Voisins comparés : Algérie : 128ᵉ mondiale Égypte : 133ᵉ mondiale

Points forts régionaux : la Tunisie se distingue sur certains indicateurs de gouvernance et d’efficacité économique, mais reste en retrait sur le capital intellectuel et l’innovation.

Insight historique : Depuis 2018, la Tunisie maintient un score stable autour de 44-46/100, montrant une constance mais un retard sur l’accélération des leaders africains comme les Seychelles et Maurice.

Les leaders africains du GSCI 2025

1ᵉʳ : Seychelles – 65,7/100, forte cohésion sociale et gestion durable des ressources.

2ᵉ : Île Maurice – 62,3/100, excellence dans l’innovation et l’infrastructure durable.

3ᵉ : Maroc – 55,4/100, avancée notable sur les énergies renouvelables et l’investissement humain.

La Tunisie devance l’Algérie et l’Égypte, mais reste à plus de 10 points du Maroc sur le score global, confirmant la nécessité d’investir davantage dans l’éducation, la R&D et les infrastructures vertes.

Indicateurs clés mesurés

Le GSCI se base sur 239 indicateurs, regroupés en quatre dimensions principales :

Gestion des ressources naturelles – efficacité dans l’exploitation de l’eau, de l’énergie et des matières premières.

Gouvernance et institutions – transparence, réglementation et capacité à attirer l’investissement.

Cohésion sociale – santé, éducation, égalité et qualité de vie.

Innovation et capital intellectuel – R&D, brevets, adoption technologique, formation professionnelle.

Chiffre clé : la Tunisie obtient ses meilleurs scores sur la cohésion sociale et la gouvernance, mais reste faible sur l’innovation et le capital intellectuel.

Potentiel et perspectives pour la Tunisie

Investissement dans le capital humain : éducation technique, universités et formation continue.

Infrastructures durables : énergie verte, mobilité, smart cities.

Innovation et R&D : incubateurs, start-ups technologiques, partenariats public-privé.

Action recommandée : pour progresser dans le classement mondial, la Tunisie doit combiner capital humain et infrastructures durables, en s’inspirant des leaders africains et asiatiques.

Un bilan solide mais perfectible

La Tunisie se positionne comme un acteur notable en Afrique pour la compétitivité durable, mais le gap avec les leaders mondiaux reste important.

Le pays possède un potentiel stratégique important, capable de transformer ses atouts naturels et humains en performance durable si les investissements ciblés sont réalisés.