Hydrogène Vert et Voitures Électriques : La Nouvelle Devise de la Tunisie

Chiffre clé : 8,8 millions de tonnes. C’est le potentiel d’exportation d’hydrogène vert de la Tunisie vers l’Europe d’ici 2050. Alors que les réserves de pétrole s’épuisent, le soleil du Sud et le vent du littoral pourraient devenir le moteur économique du pays.

Un Tournant Industriel

La Tunisie n’est plus seulement un pays touristique ou producteur d’huile d’olive. L’Europe prévoit l’arrêt des moteurs thermiques d’ici 2035, ce qui bouleverse le secteur automobile local. Pour nos 200 entreprises de composants, c’est un compte à rebours. Mais derrière la contrainte, se dessine une opportunité : transformer le pays en hub industriel de la Méditerranée.

Objectif : devenir un acteur clé de l’énergie verte et des composants électriques pour l’Europe.

Opportunité : attirer investissements et technologies pour industrialiser localement.

Enjeu : protéger l’emploi et créer des chaînes de valeur durables.

Sud Tunisien : L’Or Liquide du Désert

Le Sud n’est plus un simple désert, c’est une source d’énergie. Les projets d’hydrogène vert, comme H2 Notos, visent à transformer l’eau de mer dessalée en hydrogène via le solaire et l’éolien.

Points clés :

Capacité : 8,8 millions de tonnes exportables d’ici 2050.

Export : via le gazoduc SoutH2 Corridor , connecté à l’Italie, l’Autriche et l’Allemagne.

Retombées : création d’écosystèmes industriels dans des zones historiquement marginalisées.

Opportunité économique : diversification des revenus hors pétrole et phosphate.

Sous-traitance Automobile : Muter ou Périr

La Tunisie est le deuxième exportateur africain de composants automobiles, principalement pour moteurs diesel. Mais le marché se transforme. Les moteurs thermiques disparaissent, les batteries et systèmes électroniques deviennent essentiels.

Enjeux :

Transition nécessaire vers les moteurs électriques et batteries.

Risque : retard = perte d’emplois face au Maroc et à l’Europe de l’Est.

Opportunité : attirer des “Giga-factories” de batteries, profiter de la proximité logistique avec l’UE.

Chiffres : environ 200 entreprises concernées et des milliers d’emplois menacés sans adaptation rapide.

Conséquences pour le Citoyen

La transition énergétique ne profite pas automatiquement à tous. Les investissements sont colossaux et peuvent impacter la facture d’électricité des ménages.

Voiture électrique : pour l’instant un luxe.

Défi : développer un réseau de recharge public et des incitations fiscales réelles.

Risque : création d’une Tunisie à deux vitesses, entre foyers ayant accès à la mobilité électrique et ceux qui n’y ont pas accès.

Le Tournant de l’Hydrogène

La Tunisie ne peut pas se contenter de vendre de l’hydrogène vert comme un simple produit d’exportation.

Pour réussir concrètement :

Transfert de technologie : attirer et intégrer les compétences européennes dans les entreprises locales.

Création d’acteurs nationaux solides : développer des champions tunisiens capables de concevoir et produire des solutions énergétiques vertes.

Industrialisation locale : utiliser l’hydrogène pour alimenter la production domestique et créer des emplois durables, plutôt que de dépendre uniquement des revenus d’exportation.

Cette approche pragmatique permet de sécuriser l’investissement, de renforcer le tissu industriel et d’éviter de répéter les erreurs des précédentes transitions industrielles.

Cap sur l’Hydrogène : La Tunisie Entre Opportunité et Urgence

La Tunisie a un potentiel unique pour devenir un acteur majeur de l’hydrogène vert et de l’industrie électrique méditerranéenne. Les décisions politiques, fiscales et industrielles des prochaines années détermineront si ce potentiel se traduit en emplois, innovation et revenus durables. Le temps presse : il faut attirer investissements, technologie et préparer la main-d’œuvre dès maintenant.