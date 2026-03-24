Tunisie : recul dans l’indice de liberté économique 2026

Une dégradation brutale qui confirme un malaise structurel
Le constat est net. La Tunisie décroche.
Selon l’analyse de l’économiste Hachemi Alaya (EcoWeek), le pays enregistre en 2026 son plus bas niveau depuis près de 30 ans dans l’indice de liberté économique publié par la Heritage Foundation.
Ce n’est pas un simple recul conjoncturel. C’est un basculement.
Chiffres clés : une chute mesurable et sans ambiguïté
- Score 2026 : 48,1 / 100
- Plus bas niveau depuis 1995
- Classement mondial : 156e / 176 pays
- Classement régional MENA : 11e / 14
Conséquence directe :
- La Tunisie bascule dans la catégorie « économie réprimée » (score < 50)
À ce niveau, le message envoyé aux investisseurs est clair : risque élevé, faible prévisibilité, rendement incertain.
Pourquoi la Tunisie s’enfonce : les causes structurelles
1. Réformes bloquées : une économie figée
Depuis plusieurs années, les réformes clés sont repoussées :
- Réforme des entreprises publiques
- Réforme fiscale globale
- Réforme du marché du travail
Résultat :
- Croissance molle (≈ 1 à 2 % sur la dernière décennie)
- Perte de compétitivité face aux pays émergents
À titre de comparaison :
- La Tunisie affichait 4 à 5 % de croissance dans les années 1990-2000
2. État de droit fragile : le vrai point de rupture
Le facteur le plus critique reste la sécurité juridique.
Problèmes identifiés :
- Lenteur du système judiciaire
- Manque d’indépendance perçue
- Faible protection des investisseurs
Impact direct :
- Les IDE (investissements étrangers) restent limités
- Les investisseurs adoptent une posture d’attente
Sans cadre juridique fiable, aucun capital sérieux ne s’engage sur le long terme.
3. Environnement réglementaire : opaque et inefficace
Le cadre actuel freine l’activité économique :
- Procédures administratives lourdes
- Règles peu lisibles
- Manque de digitalisation
Sur le marché du travail :
- Rigidité élevée
- Faible flexibilité à l’embauche et au licenciement
Conséquence :
- Difficulté à créer de l’emploi durable
- Développement limité du secteur privé
4. Fiscalité sous pression : stratégie à court terme
Pour compenser le déficit budgétaire, l’État augmente la pression fiscale.
Exemple concret :
- Taxe exceptionnelle de 40 % sur les banques et assurances
Effet immédiat :
- Augmentation des recettes à court terme
Effet réel :
- Réduction de l’attractivité du secteur financier
- Frein à l’investissement
5. Corruption et bureaucratie : un coût invisible mais massif
Deux facteurs persistent :
- Corruption structurelle
- Bureaucratie lourde
Conséquences directes :
- Coûts supplémentaires pour les entreprises
- Allongement des délais de projet
- Dégradation du climat des affaires
Lecture stratégique : un problème systémique, pas conjoncturel
L’analyse de Hachemi Alaya est claire :
Le principal risque pour la Tunisie n’est pas lié aux chocs externes (énergie, inflation), mais à ses propres blocages internes.
Autrement dit :
- Ce n’est pas une crise passagère
- C’est un modèle économique qui s’essouffle
Ce que disent les données : un décrochage progressif
Sur longue période :
- Perte continue de positions dans les classements internationaux
- Dégradation des indicateurs de gouvernance
- Stagnation de la productivité
Pendant ce temps :
- Des économies comparables accélèrent leurs réformes
- Attirent plus de capitaux
- Créent plus d’emplois
Sans rupture, la croissance restera bloquée
Le diagnostic est posé.
Sans changements profonds :
- Pas de retour massif des investisseurs
- Pas de reprise forte de la croissance
- Pas d’amélioration durable du niveau de vie
Les priorités sont connues :
- Renforcer l’État de droit
- Simplifier le cadre réglementaire
- Réduire la pression fiscale ciblée
- Lutter concrètement contre la corruption
Sans ça, la Tunisie restera coincée sous les 2 % de croissance, loin des standards nécessaires (≥ 5 %) pour absorber le chômage et relancer l’économie.