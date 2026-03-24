Tunisie : recul dans l’indice de liberté économique 2026

Une dégradation brutale qui confirme un malaise structurel

Le constat est net. La Tunisie décroche.

Selon l’analyse de l’économiste Hachemi Alaya (EcoWeek), le pays enregistre en 2026 son plus bas niveau depuis près de 30 ans dans l’indice de liberté économique publié par la Heritage Foundation.

Ce n’est pas un simple recul conjoncturel. C’est un basculement.

Chiffres clés : une chute mesurable et sans ambiguïté

Score 2026 : 48,1 / 100

Plus bas niveau depuis 1995

Classement mondial : 156e / 176 pays

Classement régional MENA : 11e / 14

Conséquence directe :

La Tunisie bascule dans la catégorie « économie réprimée » (score < 50)

À ce niveau, le message envoyé aux investisseurs est clair : risque élevé, faible prévisibilité, rendement incertain.

Pourquoi la Tunisie s’enfonce : les causes structurelles

1. Réformes bloquées : une économie figée

Depuis plusieurs années, les réformes clés sont repoussées :

Réforme des entreprises publiques

Réforme fiscale globale

Réforme du marché du travail

Résultat :

Croissance molle (≈ 1 à 2 % sur la dernière décennie)

sur la dernière décennie) Perte de compétitivité face aux pays émergents

À titre de comparaison :

La Tunisie affichait 4 à 5 % de croissance dans les années 1990-2000

2. État de droit fragile : le vrai point de rupture

Le facteur le plus critique reste la sécurité juridique.

Problèmes identifiés :

Lenteur du système judiciaire

Manque d’indépendance perçue

Faible protection des investisseurs

Impact direct :

Les IDE (investissements étrangers) restent limités

Les investisseurs adoptent une posture d’attente

Sans cadre juridique fiable, aucun capital sérieux ne s’engage sur le long terme.

3. Environnement réglementaire : opaque et inefficace

Le cadre actuel freine l’activité économique :

Procédures administratives lourdes

Règles peu lisibles

Manque de digitalisation

Sur le marché du travail :

Rigidité élevée

Faible flexibilité à l’embauche et au licenciement

Conséquence :

Difficulté à créer de l’emploi durable

Développement limité du secteur privé

4. Fiscalité sous pression : stratégie à court terme

Pour compenser le déficit budgétaire, l’État augmente la pression fiscale.

Exemple concret :

Taxe exceptionnelle de 40 % sur les banques et assurances

Effet immédiat :

Augmentation des recettes à court terme

Effet réel :

Réduction de l’attractivité du secteur financier

Frein à l’investissement

5. Corruption et bureaucratie : un coût invisible mais massif

Deux facteurs persistent :

Corruption structurelle

Bureaucratie lourde

Conséquences directes :

Coûts supplémentaires pour les entreprises

Allongement des délais de projet

Dégradation du climat des affaires

Lecture stratégique : un problème systémique, pas conjoncturel

L’analyse de Hachemi Alaya est claire :

Le principal risque pour la Tunisie n’est pas lié aux chocs externes (énergie, inflation), mais à ses propres blocages internes.

Autrement dit :

Ce n’est pas une crise passagère

C’est un modèle économique qui s’essouffle

Ce que disent les données : un décrochage progressif

Sur longue période :

Perte continue de positions dans les classements internationaux

Dégradation des indicateurs de gouvernance

Stagnation de la productivité

Pendant ce temps :

Des économies comparables accélèrent leurs réformes

Attirent plus de capitaux

Créent plus d’emplois

Sans rupture, la croissance restera bloquée

Le diagnostic est posé.

Sans changements profonds :

Pas de retour massif des investisseurs

Pas de reprise forte de la croissance

Pas d’amélioration durable du niveau de vie

Les priorités sont connues :

Renforcer l’État de droit

Simplifier le cadre réglementaire

Réduire la pression fiscale ciblée

Lutter concrètement contre la corruption

Sans ça, la Tunisie restera coincée sous les 2 % de croissance, loin des standards nécessaires (≥ 5 %) pour absorber le chômage et relancer l’économie.