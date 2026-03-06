Tunisie – Japon : 70 ans de coopération, 25 000 emplois industriels et plus de 350 milliards de yens investis

La relation entre la Tunisie et le Japon ne relève pas de la diplomatie symbolique. Elle repose sur des flux commerciaux réels, des investissements industriels concrets et un financement massif d’infrastructures.

En 2026, les deux pays marquent 70 ans de relations diplomatiques. Derrière cet anniversaire, un partenariat économique discret mais constant : commerce bilatéral, présence industrielle japonaise et financement de projets structurants.

Trois chiffres résument cette relation :

18,6 milliards de yens d’exportations tunisiennes vers le Japon en 2024

350 milliards de yens de prêts cumulés via la coopération japonaise

25 000 emplois générés par les entreprises japonaises en Tunisie

70 ans de relations Tunisie Japon : une coopération économique durable

Les relations diplomatiques entre la Tunisie et le Japon remontent à 1956, l’année de l’indépendance tunisienne. Depuis, Tokyo est resté un partenaire régulier, surtout dans deux domaines :

le financement d’infrastructures

l’industrie automobile exportatrice

Contrairement à certains partenariats plus visibles, la coopération nippo-tunisienne avance de manière progressive : investissements ciblés, projets techniques et coopération institutionnelle.

Un moment clé a renforcé cette dynamique :

Août 2022 : la Tunisie accueille la TICAD 8 (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique).

Cette conférence a servi de plateforme pour renforcer :

les investissements japonais en Afrique du Nord

les partenariats industriels

les projets énergétiques et hydrauliques.

Commerce Tunisie Japon : un échange modeste mais stable

Le commerce bilatéral reste limité à l’échelle mondiale, mais il affiche une structure claire.

Exportations tunisiennes vers le Japon (2024)

Total :

18,6 milliards de yens

≈ 125 millions de dollars

Principaux produits :

thon rouge destiné au marché japonais

huile d’olive tunisienne

textiles et habillement

Le Japon reste l’un des marchés premium pour certains produits tunisiens, notamment le thon rouge utilisé dans la gastronomie japonaise.

Importations tunisiennes depuis le Japon (2024)

Total :

11,5 milliards de yens

≈ 77 millions de dollars

Produits importés :

véhicules et composants automobiles

équipements électriques

produits sidérurgiques

Dans certaines années, la Tunisie dégage même un excédent commercial vis-à-vis du Japon, situation rare face à une grande économie industrielle.

Investissements japonais en Tunisie : 350 milliards de yens pour les infrastructures

La coopération financière entre les deux pays passe principalement par l’agence japonaise de développement.

JICA : acteur central du financement

La JICA (Japan International Cooperation Agency) finance depuis plusieurs décennies des projets d’infrastructure en Tunisie.

Montant cumulé des prêts japonais :

plus de 350 milliards de yens

≈ 2,3 milliards de dollars

Ces financements visent des secteurs critiques :

eau

énergie

transport

développement régional.

Deux projets stratégiques en cours

1. Station de dessalement de Sfax

Objectif :

produire de l’eau potable à partir de l’eau de mer

réduire la pression sur les ressources hydriques

La Tunisie fait face à une baisse structurelle des ressources en eau, ce qui rend ce projet essentiel.

2. Centrale solaire de Sidi Bouzid

puissance : 100 mégawatts

subvention japonaise : 2 milliards de yens

accord financier : mai 2025

Ce projet s’inscrit dans la stratégie tunisienne visant à atteindre 35 % d’électricité renouvelable d’ici 2030.

Entreprises japonaises en Tunisie : 25 000 emplois industriels

L’impact économique japonais se matérialise surtout dans l’industrie.

Aujourd’hui :

une quinzaine d’entreprises japonaises opèrent en Tunisie

principalement dans les composants automobiles

Ces entreprises alimentent les chaînes de production européennes.

Secteurs principaux :

câblage automobile

composants électroniques

pièces mécaniques.

Résultat :

environ 25 000 emplois directs en Tunisie.

Cette industrie exportatrice s’appuie sur plusieurs atouts tunisiens :

proximité avec l’Europe

main-d’œuvre qualifiée

zones industrielles orientées export.

TICAD 8 : le moment où la Tunisie s’est positionnée

La TICAD 8, organisée à Tunis en août 2022, a marqué un tournant diplomatique.

Objectif de la conférence :

renforcer la coopération économique entre le Japon et l’Afrique.

Pour la Tunisie, l’événement a permis :

d’attirer l’attention des investisseurs japonais

de consolider les projets d’infrastructure

de renforcer le dialogue économique bilatéral.

Depuis, les échanges commerciaux et les projets de coopération ont continué de progresser.

Un logo pour les 70 ans de relations diplomatiques

Pour marquer cet anniversaire, l’ambassade du Japon à Tunis a dévoilé un logo commémoratif officiel.

Quelques éléments symboliques :

chiffre “70” relié par un trait continu

un nœud reliant le 7 et le 0 représentant le dialogue

une ligne continue symbolisant la continuité de la relation.

Le logo a été sélectionné parmi plus de 60 propositions et conçu par une Tunisienne résidant au Japon.

Il sera utilisé pour :

les événements diplomatiques

les projets de coopération

les activités culturelles liées à l’anniversaire.

Un partenariat discret mais stratégique

Le partenariat entre la Tunisie et le Japon ne fait pas souvent la une. Pourtant, il repose sur des bases solides :

70 ans de relations diplomatiques

350 milliards de yens de financements

25 000 emplois industriels

Dans un contexte où la Tunisie cherche à attirer des investissements industriels et à sécuriser ses infrastructures énergétiques et hydriques, la coopération japonaise reste un levier important.

La prochaine étape dépendra surtout de deux facteurs :

la capacité de la Tunisie à attirer davantage d’entreprises japonaises

l’extension des projets énergétiques et industriels.

Si ces deux leviers s’accélèrent, la relation tuniso-japonaise pourrait changer d’échelle dans la décennie à venir.

