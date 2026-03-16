Aéroport Enfidha-Hammamet : moteur de la croissance touristique tunisienne en 2026

En 2026, le tourisme tunisien confirme sa reprise, porté par Enfidha-Hammamet International Airport. Longtemps sous-utilisé, l’aéroport s’impose comme un catalyseur de croissance, grâce à l’implication de l’Europe – Allemagne, Royaume-Uni, France, Pologne – dans le développement des lignes aériennes et des services touristiques.

L’enjeu principal : renforcer la connectivité internationale, diversifier les destinations et soutenir l’économie locale autour des zones touristiques de Hammamet et Sousse.

Capacité et localisation stratégique

Enfidha-Hammamet est situé entre Hammamet et Sousse, à proximité de Nabeul, Port El Kantaoui et Monastir, accessible via l’autoroute A1. Cette position stratégique en fait un point d’entrée majeur pour le tourisme balnéaire tunisien.

Chiffres clés :

Ouvert en 2009, capacité prévue : plusieurs millions de passagers/an

2024 : 1,3 million de passagers (+50 % vs 2023)

2025 : 1,5 million de passagers

2026 : 1,65 million de passagers (estimation basée sur la tendance actuelle)

Plus de 15 nouvelles destinations introduites en 2024

Facteurs de la reprise

Plusieurs éléments expliquent la croissance rapide d’Enfidha :

Europe en première ligne : Allemagne, Royaume-Uni, France, Pologne et pays nordiques stimulent la demande via charters et lignes régulières.

Retour des tour-opérateurs : programmes centrés sur la Tunisie, avec alignement vols-hôtels pour une expérience passager fluide.

Croissance des charters : flux concentrés sur les plages tunisiennes, Enfidha devient le second hub après Tunis-Carthage pour le tourisme de loisir.

Impact concret :

Création d’emplois et dynamisation de l’activité locale : transports, hôtellerie, services annexes.

Alignement vols-hôtels pour stabiliser la fréquentation hors saison estivale.

Partenariats et développement

L’aéroport renforce sa position grâce à des partenariats stratégiques :

Accords à long terme avec compagnies aériennes et agences touristiques

Optimisation des liaisons vers les resorts pour maximiser remplissage et satisfaction passager

Objectif : croissance régulière et durable toute l’année

Défis à relever :

Pression sur l’infrastructure locale : transports, hôtels, services logistiques

Incertitudes sur les extensions ou la reprise future d’Enfidha et Monastir

Gestion de la croissance hors saison pour stabiliser l’économie touristique

Un aéroport stratégique pour l’économie touristique tunisienne

Enfidha-Hammamet n’est plus un aéroport secondaire. Sa croissance, soutenue par les charters européens et l’expansion des routes, en fait un pilier du tourisme tunisien. La clé du succès reste la stabilité hors saison et l’optimisation des flux pour transformer cet essor en bénéfices durables pour la région et l’économie nationale.