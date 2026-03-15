Tunisie 2026 : 2ᵉ pays le plus sûr d’Afrique pour les voyageurs

La Tunisie se positionne comme une destination sûre pour les voyageurs internationaux. Selon l’Indice de sécurité des voyages 2026 de HelloSafe, elle se classe 43ᵉ au niveau mondial et 2ᵉ en Afrique, avec un score global de 72,9/100. Cette performance place le pays parmi les lieux de séjour les plus stables de la région.

Indicateurs clés de sécurité – Tunisie 2026

HelloSafe évalue la sécurité selon cinq critères :

Sécurité publique : taux de criminalité modéré, zones urbaines sous surveillance active.

Stabilité politique et sociale : gouvernance stable, incidents politiques rares.

Sécurité sanitaire : accès aux soins correct, certaines infrastructures à améliorer.

Cybersécurité : mesures renforcées, protection des données en progression.

Risques environnementaux : vigilance sur zones côtières et certaines catastrophes naturelles localisées.

Score global : 72,9/100.

Remarque : vulnérabilités locales restent limitées mais présentes, notamment sur certaines infrastructures et routes secondaires.

Tunisie vs Afrique et comparaisons mondiales

Afrique : seuls le Maroc (42ᵉ mondial, 73,25/100) et la Tunisie figurent dans le Top 50.

Monde : Islande (92,4/100), Suisse, Norvège, Finlande, Danemark en tête.

Monde arabe : Bahreïn domine à la 36ᵉ place.

La Tunisie s’impose comme une option crédible pour les touristes soucieux de sécurité sans compromettre l’expérience culturelle.

Forces et axes d’amélioration

Forces : stabilité politique, sécurité publique, cybersécurité croissante.

Axes d’amélioration : infrastructures de santé, sécurité routière dans certaines zones.

Ces indicateurs sont cruciaux pour les voyageurs européens et asiatiques, notamment pour le tourisme culturel et l’écotourisme.

Impact sur le tourisme tunisien

Réputation renforcée : la reconnaissance internationale attire les voyageurs exigeants.

Argument marketing crédible : sécurité réelle et stable, renforçant l’investissement dans le secteur touristique.

Chiffres concrets : les plages méditerranéennes et le patrimoine historique constituent un attrait supplémentaire.

La Tunisie sous un angle stratégique

La Tunisie combine sécurité et stabilité, des atouts rares dans la région. Pour les investisseurs et décideurs du secteur touristique :

Classement Top 50 mondial crédibilise le pays.

Stabilité politique et sécurité publique offrent un environnement fiable pour développer le tourisme et l’écotourisme.

Des investissements ciblés dans la santé et la sécurité routière renforceraient encore sa position.