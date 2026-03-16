Tunisie : les réservations touristiques chutent de 30 % en raison de la guerre

Le tourisme tunisien subit un recul inédit. Entre tensions géopolitiques et hausse des coûts, les voyageurs internationaux se détournent de la destination. Entre le 1er et le 10 mars 2026, la Tunisie enregistre une baisse de 29,5 % des réservations selon l’indice Orchestra.

Cette chute s’inscrit dans un contexte global où les destinations méditerranéennes et asiatiques perdent du terrain, tandis que certaines destinations émergentes attirent de plus en plus de voyageurs.

Baisse des réservations internationales

Tunisie : –29,5 % de réservations, coût moyen en recul de 2,2 %.

France : +3,7 % de réservations, coût moyen +8,7 %.

Espagne : légère baisse de 1,5 %, reste leader des destinations prisées.

Égypte : –67,3 % de réservations.

Turquie : –67,6 %, prix moyen –0,5 %.

L’instabilité géopolitique, combinée à l’inflation des billets d’avion et aux incertitudes économiques, explique cette désaffection. Les voyageurs privilégient désormais la sécurité et la stabilité financière.

Impact de la hausse des prix du carburant

Les tarifs aériens augmentent en raison de la hausse du kérosène.

Les compagnies aériennes répercutent ces coûts, réduisant la compétitivité des destinations méditerranéennes comme la Tunisie.

Selon les experts, cette tendance pourrait amplifier la baisse des réservations dans les prochaines semaines.

Destinations émergentes et résilientes

République dominicaine : +20,3 %

Guadeloupe : +19,8 %

Albanie : +171 % grâce à l’amélioration des liaisons aériennes

Ces données montrent que la connectivité et la stabilité politique restent des facteurs clés pour attirer les touristes.

Agir maintenant pour limiter l’hémorragie

La Tunisie fait face à une contraction historique de son tourisme international. Pour inverser la tendance, le pays doit combiner sécurité, attractivité tarifaire et promotion ciblée. Chaque mois de retard aggrave la perte de revenus et la visibilité sur les marchés européens.



