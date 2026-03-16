OFT Tunisie reçoit sa licence définitive pour le paiement digital

Le Banque Centrale de Tunisie a accordé à OFT Tunisie, filiale de Ooredoo FinTech International LLC, la licence définitive pour opérer comme institution de paiement résidente. Cette étape conclut le processus commencé avec la licence provisoire de décembre 2024. L’objectif : renforcer le paiement électronique et offrir des solutions financières digitales innovantes aux Tunisiens.

Cadre légal et obligations

La décision a été publiée dans le Numéro 29 du Journal Officiel. Elle s’appuie sur la loi n°48 de 2016 relative aux banques et institutions financières, et impose à OFT Tunisie de démarrer ses activités dans les 6 mois suivant la notification. Les institutions de paiement ne sont pas des banques : elles ne proposent ni crédits ni découverts.

Fonctions principales de l’institution de paiement

Comptes de paiement accessibles via smartphone ou agences partenaires.

Dépôts et retraits d’espèces via réseau agréé.

Transferts rapides entre particuliers.

Paiement de factures et achats : eau, électricité, téléphonie, commerces physiques et e-commerce.

L’objectif est de faciliter l’accès aux services financiers pour les non-bancarisés et réduire la dépendance au cash.

Impact sur le marché tunisien

Renforcement du paiement électronique et du digital banking .

Offres rapides et sécurisées pour particuliers et entreprises.

Contribution à l’inclusion financière, notamment pour les populations sous-desservies.

Chiffres clés :

16 prestataires de services de paiement agréés en Tunisie.

Forte demande pour les solutions mobile money et e-wallet.

OFT Tunisie ouvre la voie au digital banking tunisien. La société est désormais prête à offrir des solutions de paiement efficaces, accélérer l’inclusion financière et stimuler l’adoption des services numériques dans le pays.