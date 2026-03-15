UEMOA : Comment la dépendance pétrolière transforme chaque hausse du Brent en crise

La zone UEMOA reste fortement dépendante des importations pétrolières. Chaque fluctuation du baril impacte directement les économies locales. En période de crise au Moyen-Orient, cette vulnérabilité structurelle se traduit par des chocs macroéconomiques immédiats.

Concentration critique de l’approvisionnement

Selon l’OMC (2024), trois fournisseurs dominent 78,5 % des importations pétrolières de l’UEMOA :

Rang Pays fournisseur Valeur (M$) Rôle / Statut 1 Russie 2 227 Premier fournisseur hors zone 2 Côte d’Ivoire 1 841 Hub de raffinage régional (SIR) 3 Sénégal 1 012 Hub logistique et de raffinage (SAR)

Paradoxe des hubs régionaux : Côte d’Ivoire et Sénégal raffinent le pétrole importé et restent exposés aux cours mondiaux. Les prix locaux suivent toujours le Brent.

Impact d’une hausse brutale du Brent (+50 %)

Déficit commercial : Avec 6,5 milliards $ d’importations annuelles, une hausse de 50 % du Brent peut ajouter 3 milliards $ à la facture, fragilisant la balance des paiements.

Inflation importée : Le transport étant le premier consommateur de carburant, les coûts logistiques augmentent, faisant grimper les prix des biens de consommation.

Pression sur les budgets publics : Les États subventionnent souvent les prix à la pompe pour éviter des tensions sociales, réduisant les marges pour santé, éducation et infrastructures.

Vers une souveraineté énergétique ?

Plusieurs leviers sont envisagés pour réduire la dépendance :

Capacités de raffinage locales : Renforcer les infrastructures pour limiter les importations de produits finis.

Transition énergétique : Réduire la part du thermique dans le mix électrique régional.

Stocks stratégiques mutualisés : Créer des réserves communes pour amortir les chocs de court terme.

La domination russe sur le marché souligne un pivot géopolitique clé pour l’UEMOA depuis 2022.

UEMOA- réduire la dépendance pétrolière pour stabiliser l’économie régionale

La dépendance pétrolière reste un facteur de fragilité majeure pour l’UEMOA. Les décideurs doivent agir sur le court et long terme : optimiser le raffinage local, investir dans les énergies alternatives et coordonner les stocks stratégiques pour stabiliser l’économie régionale face aux fluctuations mondiales.