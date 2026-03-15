Démographie mondiale 2100 : la Chine perdra plus de la moitié de sa population

Les projections de l’ONU dessinent un scénario inédit : la Chine, aujourd’hui la nation la plus peuplée au monde, pourrait voir sa population s’effondrer d’ici 2100. Pendant ce temps, l’Afrique et l’Asie du Sud s’affirment comme de nouveaux centres démographiques et économiques. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques : ils redéfinissent les risques géopolitiques et les opportunités d’investissement.
2025 : un monde stable mais déjà inégal
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Inde : 1,46 milliard
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Chine : 1,41 milliard
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États-Unis : 347 millions
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Indonésie : 286 millions
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Pakistan : 255 millions
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Nigéria : 238 millions
La Chine domine toujours, mais l’Inde est en embuscade. L’Afrique reste en retrait, encore marginale dans le classement mondial.
2050 : le basculement commence
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Inde : 1,68 milliard → dépasse la Chine
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Chine : 1,26 milliard → début du déclin
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Éthiopie : top 10 mondial
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RD Congo : top 10 mondial
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Nigéria : 401 millions → +70% par rapport à 2025
L’Afrique subsaharienne s’installe dans le classement des géants démographiques. Cette montée silencieuse passera par l’économie et la géopolitique.
2100 : un monde inattendu
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Inde : 1,51 milliard → reste leader mondial
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Chine : 633 millions → perte de plus de la moitié de sa population
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Pakistan : 511 millions
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RD Congo : 431 millions
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Tanzanie : 263 millions
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États-Unis : 421 millions → chute à la 6ᵉ place
La démographie chinoise devient un facteur de fragilité majeure pour son économie et son influence mondiale. Le centre de gravité démographique bascule vers l’Afrique et l’Asie du Sud.
Ce que cela implique pour la géopolitique et l’économie
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La croissance africaine devient stratégique pour les marchés mondiaux
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Le déclin chinois est un défi pour les chaînes d’approvisionnement et l’investissement à long terme
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L’Occident perd du poids relatif, malgré les efforts technologiques et économiques
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Les entreprises et investisseurs doivent intégrer ces projections dans leur stratégie dès aujourd’hui
Le Nigéria, exemple clé
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Population 2025 : 234 millions
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Population 2050 : 401 millions
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Gain relatif : +70%
Troisième pays le plus peuplé au monde en 2050, son rôle économique et commercial sera incontournable pour les multinationales.
Impacts géopolitiques et économiques du déclin chinois
Les chiffres de l’ONU ne sont pas une prédiction abstraite. Ils tracent une trajectoire claire :
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La Chine devra repenser sa stratégie économique et sociale face à son déclin démographique.
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L’Afrique et l’Asie du Sud deviennent des terrains d’opportunités stratégiques.
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Les décideurs qui ignorent ces tendances prendront du retard.
Le vrai enjeu n’est pas seulement démographique : il est économique, géopolitique et stratégique.