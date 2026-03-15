Démographie mondiale 2100 : la Chine perdra plus de la moitié de sa population

Les projections de l’ONU dessinent un scénario inédit : la Chine, aujourd’hui la nation la plus peuplée au monde, pourrait voir sa population s’effondrer d’ici 2100. Pendant ce temps, l’Afrique et l’Asie du Sud s’affirment comme de nouveaux centres démographiques et économiques. Ces chiffres ne sont pas que des statistiques : ils redéfinissent les risques géopolitiques et les opportunités d’investissement.

2025 : un monde stable mais déjà inégal

Inde : 1,46 milliard

Chine : 1,41 milliard

États-Unis : 347 millions

Indonésie : 286 millions

Pakistan : 255 millions

Nigéria : 238 millions

La Chine domine toujours, mais l’Inde est en embuscade. L’Afrique reste en retrait, encore marginale dans le classement mondial.

2050 : le basculement commence

Inde : 1,68 milliard → dépasse la Chine

Chine : 1,26 milliard → début du déclin

Éthiopie : top 10 mondial

RD Congo : top 10 mondial

Nigéria : 401 millions → +70% par rapport à 2025

L’Afrique subsaharienne s’installe dans le classement des géants démographiques. Cette montée silencieuse passera par l’économie et la géopolitique.

2100 : un monde inattendu

Inde : 1,51 milliard → reste leader mondial

Chine : 633 millions → perte de plus de la moitié de sa population

Pakistan : 511 millions

RD Congo : 431 millions

Tanzanie : 263 millions

États-Unis : 421 millions → chute à la 6ᵉ place

La démographie chinoise devient un facteur de fragilité majeure pour son économie et son influence mondiale. Le centre de gravité démographique bascule vers l’Afrique et l’Asie du Sud.

Ce que cela implique pour la géopolitique et l’économie

La croissance africaine devient stratégique pour les marchés mondiaux

Le déclin chinois est un défi pour les chaînes d’approvisionnement et l’investissement à long terme

L’Occident perd du poids relatif, malgré les efforts technologiques et économiques

Les entreprises et investisseurs doivent intégrer ces projections dans leur stratégie dès aujourd’hui

Le Nigéria, exemple clé

Population 2025 : 234 millions

Population 2050 : 401 millions

Gain relatif : +70%

Troisième pays le plus peuplé au monde en 2050, son rôle économique et commercial sera incontournable pour les multinationales.

Impacts géopolitiques et économiques du déclin chinois

Les chiffres de l’ONU ne sont pas une prédiction abstraite. Ils tracent une trajectoire claire :

La Chine devra repenser sa stratégie économique et sociale face à son déclin démographique. L’Afrique et l’Asie du Sud deviennent des terrains d’opportunités stratégiques. Les décideurs qui ignorent ces tendances prendront du retard.