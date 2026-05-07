Forum International de la RSE –5ᵉédition: la décarbonation au cœur de la transformation économique

Forum International de la RSE –5ᵉédition: la décarbonation au cœur de la transformation économique

Dans un contexte international marqué par l’urgence climatique et l’accélération de la transition vers des économies bas carbone, AMMediaPlus, en partenariat avec UGFS, annonce la tenue de la 5ᵉ édition du Forum International de la RSE, les 5 et 6 mai 2026 à l’hôtel Sheraton Tunis.

Placée sous le thème: «Décarbonation de l’entreprise: quelle stratégie pour repositionner l’économie tunisienne?»,

Cette nouvelle édition ambitionne d’accompagner concrètement les entreprises dans leur transition vers des modèles plus durables.

Un enjeu devenu incontournable :



Aujourd’hui, la décarbonation ne se limite plus à un engagement environnemental: elle représente un véritable levier de compétitivité. Elle permet aux entreprises tunisiennes de s’adapter aux évolutions des marchés internationaux, de répondre aux exigences réglementaires et de saisir de nouvelles opportunités de croissance.

Un forum tourné vers l’action :

Pensé comme un espace d’échange et de solutions, le forum proposera:

Des conférences et panels animés par des experts nationaux et internationaux, ainsi que par des acteurs clés de l’écosystème institutionnel et corporate,

Des espaces de networking favorisant les rencontres et les partenariats,

Des ateliers pratiques dédiés aux enjeux de la transition bas carbone,

Un espace d’exposition mettant en avant des solutions

Un accent particulier sera mis sur les mécanismes de financement, afin d’aider les entreprises à verdir leurs activités et à intégrer les standards ESG dans leur stratégie et leur gouvernance.

L’industrie occupera également une place centrale, notamment pour décrypter les nouvelles exigences liées à l’entrée en vigueur du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) depuis le 1er janvier 2026.

Un volet formation pour accompagner la transition:

Le forum intégrera un programme de formations professionnelles visant à renforcer les compétences et à outiller les entreprises dans leur transformation vers une économie plus durable.

Un rendez-vous fédérateur:

Au fil des éditions, le Forum International de la RSE s’est imposé comme un événement de référence,réunissant décideurs,institutions et acteurs économiques autour des enjeux stratégiques de la RSE et de la décarbonation.

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