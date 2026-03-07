Guerre Iran–Israël : pétrole, blé et inflation — pourquoi l’économie tunisienne est sous pression
La Tunisie face à un test de résilience économique
Depuis le 28 février 2026, l’escalade militaire entre Iran et Israël provoque un choc brutal sur les marchés mondiaux.
En six jours seulement, plusieurs prix stratégiques ont bondi :
-
Pétrole brut : 72 $ → 84 $ le baril
-
Blé tendre (Bourse de Paris) : 197 € la tonne, plus haut depuis plus d’un an
-
Blé dur : plus de 350 $ la tonne
-
Engrais azotés : forte hausse en moins d’une semaine
Ce choc rappelle celui provoqué par la invasion de l’Ukraine par la Russie en 2022, mais la mécanique économique est différente.
En 2022, le problème était la pénurie de volumes.
En 2026, le problème est l’explosion des coûts logistiques et énergétiques.
Pour un pays importateur comme la Tunisie, cette différence change tout.
Un choc différent de la crise alimentaire de 2022
2022 : un choc d’approvisionnement mondial
Lors de la guerre en Ukraine :
-
Russie et Ukraine représentaient environ 29 % des exportations mondiales de blé.
-
L’interruption des flux a déclenché une pénurie immédiate.
Conséquences rapides :
-
Blé tendre à Paris : +98 %
-
Pétrole : jusqu’à 127 $ le baril
Le marché manquait simplement de céréales.
2026 : un choc énergétique et logistique
Cette fois, la dynamique est différente.
L’Iran n’est plus un exportateur majeur de blé.
Le choc passe donc par l’énergie et le transport.
Le facteur critique : le détroit d’Ormuz, passage maritime stratégique pour :
-
environ 20 % du pétrole mondial
-
une grande partie du commerce énergétique du Golfe
Sa paralysie partielle provoque :
-
hausse du carburant
-
explosion des coûts d’assurance maritime
-
hausse du transport des céréales
-
renchérissement des engrais
Résultat :
le coût de production agricole augmente avant même que les volumes ne changent.
Ce type de crise est plus lent au départ, mais souvent plus durable.
Tunisie : un pays très exposé aux chocs alimentaires
La dépendance céréalière de la Tunisie est structurelle.
Chaque année :
-
Consommation totale de blé : ~2,4 millions de tonnes
-
Production locale de blé dur : environ 45 %
-
Importations : plus de 1,6 million de tonnes
Chaque variation de prix a un effet direct sur les finances publiques.
Impact immédiat des prix
-
+10 $ par tonne de blé importé
→ +16 millions $ sur la facture nationale
-
+10 $ sur le baril de pétrole
→ +150 à 200 millions $ sur la facture énergétique
Dans le contexte actuel, ces chiffres deviennent critiques.
Une économie déjà fragile avant la crise
Le choc intervient dans une situation financière tendue.
Quelques indicateurs clés :
-
Dette publique : plus de 90 % du PIB
-
Réserves de change : moins de 4 mois d’importations
-
Service annuel de la dette : environ 3,3 milliards $
Les relations avec le Fonds monétaire international sont gelées depuis plusieurs années, ce qui limite l’accès aux financements d’urgence.
Autrement dit :
la marge de manœuvre budgétaire est extrêmement réduite.
Trois scénarios économiques pour la Tunisie
Scénario 1 — conflit court (moins de 3 semaines)
Impact estimé sur six mois :
-
Coût supplémentaire : 100 à 200 millions $
-
Inflation alimentaire : environ 7 %
Effet maîtrisable si les marchés se stabilisent rapidement.
Scénario 2 — guerre de deux à trois mois
Impact estimé :
-
Surcoût : 230 à 410 millions $
-
Inflation alimentaire : proche de 10 %
Les finances publiques commencent à subir une pression forte.
Scénario 3 — escalade régionale (plus de 4 mois)
Si le conflit s’étend au Liban, à Irak ou aux pays du Golfe :
-
Surcoût : 460 à 780 millions $
-
Inflation alimentaire : jusqu’à 15 %
Le principal risque devient alors :
la pression sur les réserves de change.
Le maillon fragile : l’Office des céréales
Le problème le plus sensible reste la situation financière de
l’Office des Céréales.
Son modèle économique est simple — et déficitaire.
Fonctionnement :
-
achat du blé au prix du marché international
-
revente à prix subventionné
La différence est compensée par l’État.
Mais depuis des années :
-
dette accumulée : environ 5 milliards de dinars
Le principal financeur est
la Banque Nationale Agricole.
Elle fournit les lignes de crédit nécessaires pour importer les céréales.
Problème :
-
la hausse des prix augmente les pertes à chaque importation
-
les besoins de liquidités explosent
-
la capacité de remboursement reste faible
Si l’Office des céréales ne peut plus financer ses achats :
-
l’approvisionnement du pays devient fragile
-
la BNA se retrouve exposée à un risque financier majeur
Ce scénario n’est plus purement théorique.
Une fenêtre d’action très courte
Les décideurs disposent d’une fenêtre de 4 à 8 semaines.
Deux possibilités :
-
soit les prix retombent et la pression diminue
-
soit ils continuent de monter et la facture devient beaucoup plus lourde
Mesures urgentes possibles :
1. Audit immédiat des stocks de céréales
-
évaluer les réserves réelles
-
anticiper les besoins d’importation
2. Appels d’offres internationaux compétitifs
-
sécuriser l’approvisionnement
-
réduire les coûts d’achat
3. Contrats à prix plafonnés
-
limiter l’exposition à la volatilité des marchés
Réformer le système céréaliers tunisien
La crise révèle surtout un problème structurel.
Le système actuel repose sur :
-
subventions massives
-
pertes publiques chroniques
-
dépendance élevée aux importations
À moyen terme, plusieurs pistes existent :
-
rééquilibrer la rémunération entre agriculteurs et minoteries
-
moderniser la gestion des stocks stratégiques
-
réduire la dépendance aux marchés internationaux
Sans réforme, chaque choc mondial produit la même conséquence :
une facture budgétaire imprévisible.
La Tunisie face au choc mondial
La Tunisie ne contrôle ni les conflits régionaux ni les marchés mondiaux.
Mais elle contrôle un facteur essentiel : son niveau de préparation.
Les prochaines semaines détermineront si ce choc restera une turbulence passagère ou s’il se transformera en crise économique plus profonde.
Le temps de réaction est court.
Les décisions doivent être prises maintenant.