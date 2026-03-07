Recrutement au Québec depuis la Tunisie : deadline et entretiens à Tunis

Le Québec manque de main-d’œuvre industrielle. La Tunisie dispose de techniciens et d’ingénieurs qualifiés.

Résultat : une mission de recrutement internationale s’organise directement à Tunis.

Les 25 et 26 avril 2026, des entreprises québécoises mèneront des entretiens en face-à-face avec des candidats tunisiens présélectionnés. L’objectif est simple : recruter des profils techniques pour l’industrie manufacturière canadienne.

La campagne s’inscrit dans les initiatives de recrutement international pilotées par des organisations économiques régionales du Québec, notamment Drummond Économique, avec l’appui de programmes d’immigration économique québécois.

Pour les professionnels tunisiens du secteur industriel, l’opération représente une porte d’entrée concrète vers le marché du travail canadien.

Une mission de recrutement Québec organisée à Tunis

Le dispositif suit un calendrier précis.

Dates clés

24 février 2026 : ouverture des inscriptions

30 mars 2026 : date limite pour déposer sa candidature

10 avril 2026 (environ) : convocations aux entretiens

25-26 avril 2026 : entretiens physiques à Tunis

Les candidats sélectionnés rencontreront directement des recruteurs d’entreprises québécoises lors d’entretiens organisés dans la capitale.

L’objectif est d’accélérer les recrutements dans les régions industrielles du Québec confrontées à une pénurie de main-d’œuvre technique.

Les métiers recherchés : priorité à l’industrie manufacturière

Le recrutement cible principalement des profils techniques liés à la production industrielle.

Profils recherchés

Production industrielle

opérateurs de machines

machinistes

programmeurs CNC

opérateurs de production manufacturière

Maintenance et mécanique

électromécaniciens

mécaniciens de véhicules lourds

spécialistes maintenance industrielle

Fabrication métallique

soudeurs

tôliers

spécialistes fabrication métallique

Qualité et ingénierie

inspecteurs qualité

ingénieurs mécaniques

experts en contrôle qualité

Ces métiers correspondent aux secteurs qui recrutent massivement dans plusieurs régions industrielles du Québec.

Selon les données du ministère québécois de l’Immigration, plusieurs dizaines de milliers de postes industriels restent vacants chaque année au Canada, notamment dans :

la fabrication métallique

l’usinage

la maintenance industrielle

la mécanique lourde.

Comment postuler depuis la Tunisie

La procédure est entièrement numérique.

Les candidatures passent exclusivement par la plateforme officielle :

👉 Choisir le cœur du Québec

Les 3 étapes

Créer un profil en ligne Télécharger un CV au format canadien Postuler aux offres ouvertes

Attention au format du CV

Le CV canadien diffère du modèle utilisé en Tunisie :

pas de photo

pas d’âge

pas d’état civil

priorité aux compétences techniques et réalisations

Un CV mal formaté réduit fortement les chances d’être convoqué.

Pourquoi le Québec recrute à l’étranger

Le contexte économique explique cette stratégie.

Le Québec fait face à une pénurie structurelle de travailleurs qualifiés.

Quelques chiffres :

plus de 230 000 postes vacants au Canada en 2024

plusieurs secteurs industriels touchés

vieillissement rapide de la main-d’œuvre technique

Les régions industrielles québécoises cherchent donc activement des talents internationaux.

La Tunisie est régulièrement ciblée pour plusieurs raisons :

formation technique solide

francophonie

expérience dans l’industrie manufacturière.

Une opportunité concrète pour les techniciens tunisiens

Pour les candidats qualifiés, ces missions peuvent déboucher sur :

un contrat de travail au Québec

un processus d’immigration économique

une installation professionnelle durable au Canada.

Mais la sélection reste exigeante.

Les recruteurs cherchent :

expérience technique solide

maîtrise du français

capacité d’intégration dans un environnement industriel nord-américain

Une opportunité réelle, mais une sélection exigeante

La mission de recrutement Québec à Tunis s’inscrit dans une stratégie claire : combler le manque de main-d’œuvre industrielle au Canada.

Les dates à retenir sont simples :

30 mars 2026 : clôture des candidatures

25-26 avril 2026 : entretiens à Tunis.

Pour les techniciens, mécaniciens et spécialistes industriels tunisiens, l’opération peut ouvrir un accès direct au marché du travail québécois.

Mais une chose reste déterminante : préparer un dossier solide avant la date limite.