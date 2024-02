Centrale solaire de Kairouan : 38,5 millions de dollars pour 100 MW

Centrale solaire de Kairouan

Dans le cadre de l’engagement du gouvernement tunisien (« GoT ») à réduire les émissions de gaz à effet de serre (« GES ») dans le cadre de l’Accord de Paris et de ses contributions déterminées au niveau national actualisées, et à répondre à la croissance de la demande d’électricité, tout en réduisant le fardeau fiscal de l’importation de gaz, le GoT a un plan ambitieux visant à augmenter la part des énergies renouvelables à 35 % du mix énergétique global du pays d’ici 2030.

Dans cette optique, en décembre 2019, le GoT a attribué à AMEA Power Ltd, dans le cadre d’un appel d’offres, une concession pour concevoir, financer, construire, posséder et exploiter une centrale solaire de 100 MW connectée au réseau située dans le gouvernorat de Kairouan dans la délégation de Sbikha, à environ 110 km au sud de Tunis, 15 km au nord de Kairouan et à environ 500 m au nord-est de la zone industrielle de Sbikha.



AMEA a été fondée en 2016 et son siège est à Dubaï, aux Émirats arabes unis. La société développe, finance, construit, possède et exploite des centrales d’énergie renouvelable en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Le Projet Entreprise, un véhicule à vocation spéciale, Kairouan Solar Plant Sarl., a été créé.

La garantie MIGA proposée couvrira les investissements en fonds propres, prêts d’actionnaires ou quasi-fonds propres d’AMEA Power Ltd dans la centrale solaire de Kairouan pour un montant allant jusqu’à 38,5 millions de dollars américains contre les risques de restriction de transfert et d’inconvertibilité des devises, de guerre et de troubles civils, d’expropriation, et Rupture de contrat pour une période de 20 ans.

Catégorisation environnementale

Le projet est une catégorie B selon la politique de la MIGA en matière de durabilité environnementale et sociale (2013). Cliquez ici pour consulter le résumé de l’évaluation environnementale et sociale.

Impact sur le développement

Le projet devrait avoir un impact élevé sur le développement en Tunisie, les principaux avantages attendus étant : (i) l’amélioration de la durabilité du secteur énergétique grâce à la diminution du coût moyen de production d’électricité en Tunisie ; (ii) réduire la dépendance du secteur énergétique tunisien vis-à-vis du gaz importé et réduire sa vulnérabilité à la volatilité des prix du gaz, tout en diversifiant son mix énergétique ; (iii) les avantages en matière d’atténuation du climat grâce à l’évitement des émissions de GES ; et (iv) démontrer la viabilité du modèle IPP dans le secteur énergétique tunisien.

Faits Du Projet ID DU PROJET 15214 DOMAINE PRIORITAIRE STRATÉGIQUE Financement climatique TITULAIRE DE LA GARANTIE AMEA Énergie Ltée.ou l’une des sociétés de son groupe, filiales ou sociétés affiliées PAYS INVESTISSEUR Îles Caïmans un territoire d’outre-mer du Royaume-Uni D’autres pays restent à identifier CATÉGORIE ENVIRONNEMENTALE B DATE DE DIVULGATION DU SPG 16-janv-24 DATE D’APPROBATION DU CONSEIL 29-févr-24 TYPE DE PROJET Non-SIP EXERCICE FISCAL 2024

