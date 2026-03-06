Travaux sur l'A3 Tunis – Bou Salem : 5 zones perturbées à partir du 4 mars 2026

Ce qui se passe réellement sur l’A3

La société Tunisie Autoroutes a confirmé, via un communiqué officiel, la reprise des travaux de maintenance de la couche de roulement sur l’autoroute A3 — l’axe Tunis–Bou Salem — à compter du mercredi 4 mars 2026. Seul le sens vers Tunis est concerné.

Il ne s’agit pas d’un simple rapiéçage. Ces interventions font partie d’un programme structuré de réhabilitation des infrastructures routières, lancé progressivement depuis 2024, face à une dégradation accélérée de la chaussée liée au trafic lourd et aux cycles thermiques intenses.

📍 Rappel : L’autoroute A3 relie Tunis à Bou Salem sur environ 200 km et traverse des nœuds économiques majeurs : Manouba, Oued Ellil, Jedaïda, El Fahs, Siliana. Elle supporte une part significative du trafic de marchandises Nord–Ouest du pays.

Les 5 zones de chantier : cartographie précise des interventions

Les travaux ciblent des sections précises de la chaussée. Chaque point kilométrique correspond à une zone de dégradation identifiée par les équipes techniques de Tunisie Autoroutes :

PK 62 — Zone 1

PK 28 — Zone 2

PK 22 — Zone 3

PK 9 — Zone 4

PK 2,5 — Zone 5

La concentration des interventions entre les PK 2,5 et PK 28 — soit les 28 premiers kilomètres en approche de Tunis — est particulièrement significative. Cette zone correspond aux tronçons à fort trafic, soumis à une charge axiale élevée, notamment en raison des poids lourds.

Pourquoi maintenant ? Le contexte de la maintenance autoroutière en Tunisie

La dégradation prématurée des chaussées autoroutières en Tunisie n’est pas un phénomène nouveau. Plusieurs facteurs structurels expliquent la récurrence des interventions :

Trafic poids lourds en hausse — L’axe A3 est utilisé intensivement par les camions desservant le nord-ouest agricole et industriel du pays.

— L’axe A3 est utilisé intensivement par les camions desservant le nord-ouest agricole et industriel du pays. Amplitude thermique élevée — Les cycles gel/dégel et la chaleur estivale tunisienne fragilisent les enrobés bitumineux sur le long terme.

— Les cycles gel/dégel et la chaleur estivale tunisienne fragilisent les enrobés bitumineux sur le long terme. Retards historiques de maintenance préventive — Des décennies de sous-investissement ont conduit à une accumulation de maintenance différée, désormais rattrapée par étapes.

— Des décennies de sous-investissement ont conduit à une accumulation de maintenance différée, désormais rattrapée par étapes. Pression financière sur Tunisie Autoroutes — La société opère dans un contexte de contrainte budgétaire chronique malgré des recettes de péage en progression.

💡 La maintenance de la couche de roulement n’est pas optionnelle. C’est un investissement de prévention : chaque dinar dépensé en réhabilitation préventive évite en moyenne 4 à 7 dinars de réfection lourde à horizon 5 ans — selon les standards de l’Union Mondiale de la Route (PIARC).

Consignes de sécurité routière : ce que tout conducteur doit savoir

Tunisie Autoroutes a émis des recommandations formelles à destination des usagers empruntant l’A3 vers Tunis pendant la durée des travaux :

Réduire la vitesse à l’approche des zones balisées. Respecter le balisage provisoire — déviations de voies, cônes, barrières Jersey. Maintenir une distance de sécurité augmentée — les surfaces en travaux peuvent être irrégulières. Rester attentif aux ouvriers présents sur ou en bordure de la chaussée. Éviter les dépassements brusques dans les zones de rétrécissement.

⚠️ Rappel légal : En Tunisie, le non-respect d’une signalisation de chantier autoroutier est passible d’une amende et peut engager la responsabilité civile du conducteur en cas d’accident.

Impact sur la mobilité : ce que les usagers doivent anticiper

Quel impact réel sur le trafic ?

Les travaux impliquent des restrictions de voies ponctuelles et non une fermeture totale de l’autoroute. La circulation reste possible, mais dans des conditions dégradées sur les 5 zones concernées.

Allongement probable des temps de trajet : +10 à +25 minutes aux heures de pointe.

Risque d’embouteillages en entrée d’agglomération (PK 2,5 à PK 9).

Covoiturage ou décalage horaire recommandé pour les navetteurs réguliers.

Alternatives & recommandations pratiques

Consulter le site officiel de Tunisie Autoroutes pour les mises à jour en temps réel.

Activer les alertes trafic sur Waze ou Google Maps.

Pour les poids lourds : planifier les convois hors heures de pointe (avant 6h00 ou après 21h00).

Un signal positif, une exécution à surveiller

La reprise des travaux de maintenance sur l’autoroute A3 est une bonne nouvelle structurelle pour les infrastructures tunisiennes. Cinq points kilométriques ciblés, une communication proactive aux usagers, un calendrier annoncé : les marqueurs d’une gestion plus transparente sont là.

Ce qui reste à démontrer, c’est la durabilité des réparations. Les mêmes tronçons ont subi des interventions répétées ces dernières années. La question n’est plus de savoir si Tunisie Autoroutes agit — elle le fait — mais si les choix techniques sont à la hauteur des contraintes d’usage.

Pour l’usager : adaptez votre trajet, respectez les consignes, et anticipez le chantier du PK 9, qui concentre historiquement les plus fortes densités de trafic à l’approche de la capitale.