ARTITERROIR Nabeul revient pour une 2ème édition placée sous le signe de l’innovation artisanale

Cérémonie de remise des prix

Mercredi 25 Février 2026, Tunis– La deuxième édition du concours régional ARTITERROIR, organisée par la Délégation régionale de l’Office National de l’Artisanat Tunisien (ONAT) et le Hub Design Nabeul avec l’appui du projet PAMPAT (ONUDI/SECO), a été clôturée lors d’une cérémonie tenue mardi dernier à Dar Machat.

Lancée sous le thème « Les produits du terroir de Nabeul, source d’inspiration pour l’artisanat local », cette édition a rassemblé 23 participants représentant différentes activités artisanales, principalement la céramique, produit artisanal emblématique de la région. Les créations ont mis en avant des techniques innovantes et créatives, traduisant une évolution des savoir-faire traditionnels vers des formes contemporaines.

Le concours a mis à l’honneur les trois produits phares du terroir de Nabeul : la fleur de bigaradier, symbole sensoriel et agricole de la région ; la harissa, à travers son ingrédient central, le piment rouge et la figue de barbarie, notamment celle de Bouargoub, reconnue pour sa qualité. Ces produits ont servi de source d’inspiration pour la création d’objets artisanaux pensés comme des cadeaux et souvenirs porteurs de sens.

Les lauréats de la 2ème édition

Le premier prix a été attribué à M. Lotfi Boughzela pour une création originale de peinture sur verre inspirée du piment rouge de la harissa. « J’ai souhaité traduire la force symbolique du piment rouge à travers une approche artistique contemporaine qui valorise notre identité culinaire », a-t-il déclaré.

Le deuxième prix a été décerné à Mme Maha Mamipour deux créations en céramique mettant en valeur la fleur de bigaradier. « « La fleur de bigaradier est un symbole sensoriel fort de Nabeul ; j’ai choisi de la mettre en valeur à travers un décor en relief finement modelé, afin d’en souligner la délicatesse et l’élégance », a-t-elle expliqué.

Le troisième prix a été remis à Mme Rahma Bouaoun, déjà lauréate en 2025, pour une création en céramique mettant à l’honneur la figue de barbarie. « Après une première distinction en 2025, j’ai souhaité relever un nouveau défi en proposant une interprétation revisitée de la figue de barbarie, à travers une approche contemporaine », a-t-elle déclaré.

Au-delà de la compétition, le concours vise à renforcer le lien entre artisanat, agriculture et tourisme. En développant des objets inspirés des produits du terroir, les artisans contribuent à enrichir l’offre de souvenirs authentiques, adaptés à un tourisme culturel et alternatif, complémentaire au tourisme balnéaire. Ces créations permettent aux visiteurs d’emporter avec eux une part de l’identité de Nabeul, à travers des pièces uniques ancrées dans le territoire.

Les créations primées seront exposées dans un espace dédié lors du Salon de la Création Artisanale, prévu du 27 mars au 5 avril 2026 au Parc des Expositions du Kram, offrant ainsi une visibilité nationale aux lauréats.

Depuis l’année dernière, l’ONAT met davantage en avant les produits du terroir et travaille en étroite collaboration avec les acteurs des secteurs agroalimentaire et touristique, afin de positionner l’artisanat comme un pilier de l’attractivité touristique de la région.

La cérémonie s’est tenue en présence de représentants de l’ONUDI Tunisie, de l’Ambassade de Suisse ainsi que des membres du comité de pilotage de la Stratégie Nationale de Valorisation et de Promotion des Produits du Terroir. Cette stratégie, initiée par le Ministère de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche en partenariat avec l’Agence de Promotion des Investissements Agricoles (APIA), vise à structurer et à promouvoir les produits du terroir comme leviers de développement économique et d’attractivité touristique. Sa mise en œuvre bénéficie de l’appui du projet PAMPAT (Projet d’Accès aux Marchés des Produits Agroalimentaires et de Terroir), mis en œuvre par l’ONUDI avec le financement du Secrétariat d’État à l’Économie de la Confédération Suisse (SECO).

Dans le cadre du déploiement national du concours ARTITERROIR, la région de Kairouan constitue la deuxième zone pilote pu la première édition du concours y est actuellement en cours de réalisation et les résultats seront annoncés prochainement. Les créations portent sur trois produits emblématiques de la région : la Figue de Barbarie d’El Ala, la Rose et l’Huile d’Olive Oueslati, confirmant ainsi la volonté de dupliquer ce modèle dans d’autres régions, afin de créer des synergies entre agriculture, artisanat et tourisme et de générer davantage de valeur ajoutée au niveau local.

