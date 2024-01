Samsung annonce une collaboration avec Tesla au CES 2024 pour SmartThings Energy

SmartThings Energy est le premier à s’intégrer à l’API de Tesla pour améliorer l’expérience énergétique résidentielle

Samsung Electronics a annoncé aujourd’hui avoir établi une intégration de services avec Tesla, qui sera présentée au CES® 2024 , qui connectera SmartThings Energy aux produits Tesla tels que la batterie domestique Powerwall, l’onduleur solaire, les solutions de recharge Wall Connector et les véhicules électriques (VE). Rendue possible grâce aux API ouvertes de Tesla1, cette collaboration se traduira par une nouvelle expansion du niveau de connectivité déjà complet de SmartThings Energy et contribuera à l’objectif ultime de Samsung de permettre aux consommateurs des expériences domestiques plus pratiques et plus fluides.

« Les clients de Tesla Energy peuvent désormais gérer et surveiller l’état électrique de leur maison via les appareils SmartThings Energy et Samsung en plus de l’application Tesla, garantissant ainsi un meilleur accès et une meilleure connectivité », a déclaré Chanwoo Park, vice-président exécutif et chef de l’équipe de développement IoT du Device Platform Center. chez Samsung Electronics. « Cette nouvelle collaboration constitue une étape clé pour Samsung Electronics en rendant notre solution plus largement disponible au-delà des appareils électroménagers. »

Le principal avantage pour le consommateur de la collaboration de Samsung avec Tesla permet à SmartThings Energy de se connecter au Tesla Powerwall, à l’onduleur solaire, au chargeur mural et aux véhicules électriques, permettant ainsi à SmartThings Energy d’afficher des informations relatives à la production, au stockage et à l’utilisation d’énergie des utilisateurs.

De plus, les consommateurs seront en mesure de mieux se préparer aux interruptions et pannes de courant grâce à la capacité de SmartThings Energy à se synchroniser avec la fonction Powerwall « Storm Watch » de l’application Tesla. Cela signifie qu’en cas d’événements météorologiques extrêmes tels que des typhons ou de fortes chutes de neige, les utilisateurs peuvent être alertés via SmartThings sur leurs téléviseurs et mobiles Samsung connectés en plus de l’application Tesla. De plus, ils peuvent activer le mode AI Energy avant et pendant les pannes de courant pour prolonger l’énergie de secours restante stockée dans Tesla Powerwall.

L’utilisation par Samsung de l’API Tesla fait partie de sa volonté continue de réaliser des progrès substantiels sur le projet Net Zero Home et d’améliorer l’expérience multi-appareils des utilisateurs de SmartThings.

« Chez Tesla, nous sommes ravis d’ajouter à nos produits la capacité d’interagir avec d’autres appareils et logiciels intelligents chez les clients. Nous avons récemment publié FleetAPI, permettant aux développeurs d’interagir avec Powerwall, Solar et Wall Connector en plus de nos véhicules. Nous sommes heureux que Samsung ait choisi d’être l’un des premiers développeurs, compte tenu de sa position de leader dans la technologie de la maison intelligente grand public. Les clients pourront visualiser l’état de leur connectivité au réseau sur plusieurs appareils et contrôler intelligemment les charges domestiques pour étendre leur énergie Powerwall lorsqu’ils sont hors réseau. a déclaré Drew Baglino, Tesla.

SmartThings Energy connecté à Tesla Powerwall sera présenté pour la première fois sur le stand Samsung au CES® 2024. Le service lui-même est actuellement en développement et devrait être lancé au deuxième trimestre 2024.2 Veuillez noter que les fonctionnalités décrites ci-dessus sont susceptibles de changer.



