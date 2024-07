Les produits de terroir de notre pays débarquent à Rome

Un événement de réseautage commercial s´est tenu du 10 au 11 juillet à Rome grâce à un partenariat entre l´Ambassade de Tunisie en Italie, la représentation du CEPEX à Milan, l´organisation patronale italienne Confindustria Assafrica & Mediterraneo et le projet PAMPAT (ONUDI/SECO).

Pendant les deux jours, huit entreprises tunisiennes produisant des produits de terroir ont eu l´opportunité de participer à des séances B2B avec des importateurs et investisseurs italiens.Un atelier sur la collaboration industrielle tuniso-italiennne dans le secteur agroalimentaire a également été organisé.

Cet événement de réseautage tuniso-italien autour des produits de terroir représente une première et montre l´importance croissante que les institutions tunisiennes accordent aux produits traditionnels.

La promotion de la diversité régionale et la protection du patrimoine immatériel est un souci commun à tous les pays. En Italie les consommateurs sont de plus en plus en quête d’authenticité et à la recherche des produits du terroir, qui sont restés fidèles à leurs racines. Il en est de même en Tunisie, ce pays méditerranéen doté d’une diversité géographique remarquable : des plages, des montagnes, des vallées ainsi que de vastes étendues de désert de sable et de roches.

Cette richesse géographique a permis à notre pays d’engendrer une multitude de produits typiquement tunisiens comme le sirop de dattes, la harissa ou les eaux florales. Depuis longtemps il y a grand intérêt de la part des investisseurs et clients italiens pour les produits de terroir tunisiens ; ainsi un très large pourcentage de la production tunisienne d´huile d´olive, tomates séchées ou artichauts est exporté vers le pays voisin.

Afin de renforcer les liens et la collaboration industrielle entre les deux pays autour des produits de terroir, l´Ambassade de Tunisie en Italie et la représentation du CEPEX à Milan ont organisé en étroite collaboration avec l´organisation patronale italienne Confindustria Assafrica & Mediterraneoun événement de réseautage commercial, qui se tenu les 10 et 11 juillet 2024 à Rome.

Le premier jour un atelier sur la collaboration industrielle tuniso-italiennne dans le secteur agroalimentaire a été organisé au siège de la Confindustria à Rome et a compté avec un nombre important d´acteurs économiques italiens. Cette journée a été rehaussée par la participation de l´Ambassadeur de la Tunisie à Rome M. Mourad Bourehla, la directrice générale de Confindustria Assafrica & Mediterraneo Mme. Letizia Pizzi, la première secrétaire de l´Ambassade de Suisse à Rome Mme. Katia Stampfli-Ferraz, la directrice générale des industries alimentaires du Ministère de l´Industrie tunisien, Mme. Hamida Belgaied et le directeur de la représentation du CEPEX à Milan M. Anis Basti. Par ailleurs, la cheffe du bureau de développement économique de l’Agence italienne de coopération au développement (AICS) à Tunis Mme. Alessia Tribuiani, a présenté les lignes de crédit italiennes disponibles pour les entreprises tunisiennes.

Pendant les deux jours que a duré l´évènement, huit entreprises tunisiennes produisant une large gamme de produits de terroir ont eu l´opportunité de participer à des séances B2B avec des importateurs et investisseurs italiens potentiels. Les dérivés de dattes, la harissa ou la salade mechouia ont suscité la curiosité et l´intérêt des partenaires riverains. En plus, lors d´une visite du marché de gros de Rome les entreprises tunisiennes ont eu l’occasion de présenter leur gamme de produits et d’échanger avec les distributeurs italiens qui ont exprimé leur intérêt d’établir des relations commerciales.

Cet événement de réseautage tuniso-italien autour des produits de terroir qui vient d´être clôturé représente une première et montre l´importance croissante que les représentations de la Tunisie à l´étranger accordent aux produits typiquement tunisiens.L´initiative a compté avec l´appui du projet PAMPAT qui est mis en œuvre en Tunisie par l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI) avec un financement du Secrétariat d’Etat à l’Economie Suisse (SECO). En plus, le Bureau de Promotion des Investissements et de la Technologie de l´ONUDI à Rome (abréviationen anglais : ITPO Italie) a également contribué à la réussite de ces journées qui ont vu le jour grâce à une large collaboration interinstitutionnelle.

Cet événement est également en phase avec les orientations de la Stratégie tunisienne de promotion et de valorisation des produits du terroir, qui a été lancée en 2022 grâce à une collaboration entre sept ministères tunisiens et avec l´appui du projet PAMPAT pour positionner la Tunisie comme producteur des produits de terroir. En effet, les temps quand les produits de terroir étaient juste synonyme d´anciennes recettes et de richesse culinaire sont révolus.

Aujourd´hui les produits typiquement tunisiens sont des vecteurs clé dans le développement du commerce international et représentent des véritables arguments de vente.

Ainsi, les produits du terroir représentent les nouveaux fers de lance de l’économie tunisienne qui mise sur la valorisation de ces produits afin de répondre à une demande de plus en plus croissante sur les marchés d’exportation.

ambassadeur tunisien et entreprises ouverture de l´atelier b2b b2b 2

