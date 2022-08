La BNA,Partenaire Officiel du North Africa Summit 2022

La BNA apporte son soutien et participe au Sommet de l’Afrique du Nord organisé par AfricArena et qui se tient les 30 et 31 Août 2022 à Tunis.

AfricArena est une plateforme de flux de transactions de premier plan pour les startups, les investisseurs, les entreprises et les acteurs de l’écosystème technologique du continent.

L’objectif de cet évènement est de connecter les startups aux investisseurs et aux entreprises et de promouvoir l’écosystème entrepreneurial et technologique de l’Afrique et ses opportunités à l’échelle internationale.

En fait, et dans le cadre de cet évènement, différentes stations importantes via keynote et réseautage, sont programmées du 27 au 31 Août 2022 par Africarena en partenariat avec la BNA, la GIZ, Expertise France et Smart Capital :

Startups Pitching : Des sessions plénières de tables rondes et des séquences de pitchs de startups africaines durant TICAD8 ;

Investor VC Unconference : Des conférences autour du thème « Capital Risque » rassemblant plusieurs investisseurs de différents continents ;

Founder’sBootcamp : Un programme intensif avec des incubateurs locaux en vue d’accélérer les connaissances des fondateurs de startups ;

NorthAfricaSummit : Durant les deux jours du sommet, les startups présenteront leurs innovations dans divers défis à un public d’acteurs clés de l’écosystème local.

La présence de la BNA aux côtés des fondateurs et porteurs de projets,via ses conseillers et spécialistes en financement entrepreneurial, lui permet d’être à l’écoute des investisseurs et des startups et de les éclairer sur sa démarche d’accompagnement et de financement afin de leur fournir un encadrement approprié.

A travers sa participation à cet évènement de grande envergure, la BNA se veut,en tant que banque universelle ayant une responsabilité sociétale, un acteur principal pour l’accompagnement, la création, le développement et le financement des entreprises et confirme son engagement en faveur de l’essor économique du pays.

Fidèle à sa stratégie RSE, ayant parmi ses principaux axes le développement de la culture entrepreneuriale et consciente de la capacité d’innovation des startups et de leur potentiel de créativité, la BNA œuvre pour la valorisation des fondateurs de projets et le financement des entreprises.

