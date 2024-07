Galaxy Ring, Galaxy Watch7, Galaxy Watch Ultra : Samsung met Galaxy AI au service du bien-être

Grâce à la nouvelle Galaxy Ring, ainsi qu’aux Galaxy Watch7 et Watch Ultra, les utilisateurs sont désormais en mesure de débloquer tout leur potentiel grâce à un suivi bien-être et santé plus précis. Et en associant la Galaxy Watch et la Galaxy Ring, ils bénéficient d’une précision optimale, de jour comme de nuit.

Samsung a annoncé le lancement des Galaxy Ring, Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra[i], donnant accès à la puissance de Galaxy AI[ii] à toujours plus d’utilisateurs grâce à des objets connectés conçus pour proposer l’expérience de bien-être la plus complète possible[iii].

Ces nouveaux modèles jouent un rôle central dans la vision qu’a Samsung de Galaxy AI, qui doit fournir des informations sur mesure pour que chacun puisse prendre soin de soi. Obtenir des informations précises et détaillées sur sa condition physique est essentiel pour y parvenir. C’est pourquoi les produits intègrent le meilleur de Samsung en matière de capteurs. La Galaxy Ring offre une approche simplifiée du bien-être en proposant un suivi de santé et des informations personnalisées par le simple fait d’être porté – et ce, même pendant le sommeil. La Galaxy Watch7 optimise le bien-être au quotidien grâce à des séances d’entraînement personnalisées et des capacités de suivi à la fois intelligentes et préventives. La Galaxy Watch Ultra, le dernier modèle à intégrer la série Galaxy Watch, est la montre connectée la plus puissante de Samsung à ce jour. Elle est destinée à ceux qui veulent dépasser leurs limites, notamment dans la pratique des sports en extérieur.

« Nos nouveaux objets connectés intègrent les technologies et les innovations les plus avancées de Samsung pour permettre de contrôler son bien-être grâce à des solutions préventives », a déclaré TM Roh, président et responsable de la division Mobile eXperience chez Samsung. « Les conseils et les mesures transmises par les Galaxy Ring, Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra aideront les utilisateurs à transformer les données en informations utiles et ouvrent une toute nouvelle ère d’expériences centrées autour du bien-être. »

Galaxy Ring : le partenaire santé et bien-être idéal au bout du doigt

A l’origine d’une nouvelle gamme d’objets connectés chez Samsung, la Galaxy Ring[iv] est une solution simple, pensée pour accompagner l’utilisateur dans sa quête de bien-être au quotidien. Elle embarque toute l’expertise de Samsung en matière de capteurs dans le format le plus compact, le plus léger et le plus discret[v] et lui fournit les données nécessaires pour mieux se connaître. Conçue pour offrir un suivi 24h/24[vi], la Galaxy Ring est ultra-légère[vii]2,3 à 3,2g seulement[viii], elle garantit ainsi un confort optimal, même lors d’utilisations prolongées. Ce point est d’autant plus appréciable qu’elle est dotée d’une autonomie allant jusqu’à 7 jours[ix] et d’un écrin de charge rapide[x] équipé d’un éclairage LED qui indique le niveau de charge de la bague.

La Galaxy Ring est un véritable bijou, au design raffiné at aux courbes élégantes. Sa surface concave ajoute en effet une touche de style tout optimisant sa robustesse. En complément sa résistance à l’eau allant jusqu’à 10 ATM[xi] et sa finition en titane de grade 5[xii] permettent de la porter sans crainte.

Elle est disponible en 3 coloris – Noir, Argent et Or – et en 9 tailles différentes.

La Galaxy Ring est le partenaire santé et bien-être idéal au bout du doigt. Grâce à elle, l’utilisateur prend soin de lui sans même à avoir à y penser et bénéficie d’un suivi continu et sur mesure, dont la précision s’affine dans le temps grâce à Galaxy AI. Toutes les données sont centralisées et accessibles gratuitement depuis la plateforme Samsung Health[xiii].

Le bien-être commençant par le sommeil, le Galaxy Ring offre le meilleur de Samsung en termes d’analyse et de suivi du sommeil[xiv] par Samsung via un puissant algorithme d’IA qui aide à comprendre facilement les habitudes de l’utilisateur. Au-delà du Score de sommeil et de l’analyse du ronflement, de nouvelles mesures comme celui des mouvements pendant le sommeil, le temps d’endormissement, la fréquence cardiaque et respiratoire contribuent à une analyse encore plus précise. Le suivi des cycles menstruels[xv] se fait également la nuit, grâce à la mesure de la température cutanée.

Au réveil, Galaxy AI génère des analyses détaillées, avec le Coach du sommeil[xvi] notamment. Le nouveau Score d’énergie[xvii] exploite quant à lui Galaxy AI et mesure au quotidien la forme physique de l’utilisateur. Celui-ci peut alors utiliser les recommandations basées sur son état physique actuel afin d’identifier les efforts à fournir pour adopter les bons réflexes et aborder la journée de la meilleure manière. Le Score d’énergie repose sur 4 facteurs essentiels : le sommeil, l’activité, la fréquence cardiaque et la variabilité de la fréquence cardiaque pendant le sommeil. L’utilisateur peut également recevoir des messages personnalisés à chaque étape de son parcours grâce aux Conseils bien-être[xviii] sur mesure.

La Galaxy Ring permet par ailleurs de rester actif et motivé grâce à la détection[xix] et au suivi automatique de la marche et de la course à pied et aux alertes qui sont envoyées à l’utilisateur sur son smartphone s’il reste trop longtemps inactif[xx].

Enfin, la Galaxy Ring fait partie intégrante de l’écosystème Galaxy qui vient faciliter le quotidien des utilisateurs. En l’occurrence, ces derniers vont pouvoir contrôler leur Galaxy Z Fold6 ou Z Flip6[xxi] pour déclencher l’appareil photo à distance, ou encore désactiver un réveil . Pour cela, rien de plus simple, il suffit de pincer 2 fois le doigt qui porte la bague et le pouce[xxii]. Il est aussi possible de retrouver sa Galaxy Ring depuis un smartphone Galaxy en utilisant l’application Samsung Find[xxiii].

La Galaxy Ring vient révolutionner le suivi bien-être de Samsung dans le format le plus compact jamais conçu par la marque. Elle symbolise l’arrivée d’une nouvelle ère dans le domaine de la santé et du bien-être avec l’intégration de Galaxy AI.

Galaxy Watch7 : le bien-être au quotidien

La Galaxy Watch7 mesure par ailleurs en temps réel la fréquence cardiaque[xxvi] de l’utilisateur et peut l’alerter si elle est basse ou élevée. En complément, elle permet d’obtenir une meilleure compréhension de sa santé cardiaque grâce à la fonction Électrocardiogramme (ECG)[xxvii] et à la mesure de la pression artérielle[xxviii].

Ces mesures avancées sont rendues possibles grâce aux composants les plus innovants de Samsung. C’est le cas du nouveau capteur BioActive, qui offre une précision accrue[xxix]. Pour la première fois, la Galaxy Watch7 permet de suivre facilement les produits de glycation avancée (AGE) grâce à l’indice AGE[xxx]. Fortement influencés par l’alimentation et le mode de vie, les AGE reflètent le processus naturel de vieillissement biologique et fournissent une indication de la santé métabolique.

Dotée de la puce la plus puissante de la série Galaxy Watch et, pour la première fois, d’un processeur gravé en 3nm, la Galaxy Watch7 propose une expérience plus fluide et une efficacité énergétique améliorée de 30 %[xxxi].

De plus, les Galaxy Watch Ultra et Galaxy Watch7 sont les première Galaxy Watch à être dotées d’un système GPS bi-bandes[xxxii] qui offre un ne détection accrue de la localisation[xxxiii] de l’utilisateur, même dans des environnements urbains denses. Cette fonction est idéale pour les utilisateurs effectuant leurs séances de running en ville par exemple.

La Galaxy Watch7 offre également une expérience plus intuitive entre les appareils de l’écosystème Galaxy qui lui sont associés. Pincer 2 fois son index contre son pouce permet par exemple d’interagir avec un smartphone Galaxy pour décrocher un appel, par exemple, ou stopper un réveil[xxxiv]. La Galaxy Watch7 est également compatible avec Samsung Wallet[xxxv] pour régler ses achats facilement, ou valider son titre de transport sans contact, directement avec sa montre.

Enfin, grâce à Galaxy AI, la Galaxy Watch7 propose des réponses automatiques pertinentes et adaptées, générées en fonction des précédents messages échangés entre l’utilisateur et son interlocuteur[xxxvi].

La Galaxy Watch7 se décline dans deux tailles : 40mm, proposée en Vert et Crème et 44mm, en Vert et Argent. Elle est également compatible avec une large gamme de nouveaux bracelets[xxxvii] et de cadrans pour affirmer son style.

Galaxy Watch Ultra : pour dépasser ses limites

En plus de bénéficier des fonctionnalités de la Galaxy Watch7, la Galaxy Watch Ultra s’appuie sur les fonctionnalités de suivi et les composants les plus avancés Samsung pour proposer des performances de haut-niveau et ainsi satisfaire les utilisateurs les plus exigeants. Si elle s’inspire du design circulaire traditionnel des Galaxy Watch, la Galaxy Watch Ultra arbore un nouveau design angulaire qui optimise la robustesse de la montre et lui confère un look statutaire.

La Galaxy Watch Ultra est conçue pour offrir une solidité extrême. Avec un cadre en titane de grade 4[xxxviii] et une résistance à l’eau de 10 ATM[xxxix], elle incite les utilisateurs à repousser leurs limites. Elle fonctionne également sur une très large gamme d’altitudes allant de –500 m sous le niveau de la mer à 9 000 m d’altitude. La Galaxy Watch Ultra a été conçue pour accompagner l’utilisateur même dans les conditions les plus difficiles[xl].

La Galaxy Watch Ultra permet de suivre des entraînements multi-parcours tels que le triathlon – de la natation au cyclisme en passant par la course à pied – grâce à la nouvelle fonctionnalité Multisports. De plus, le nouveau seuil fonctionnel de puissance (FTP) pour le cyclisme mesure avec précision la puissance maximale de l’utilisateur en seulement 4 minutes via des mesures FTP[xli] propulsées par l’IA. La Galaxy Watch Ultra fournit également une zone de fréquence cardiaque personnalisée[xlii] plus avancée pour permettre aux utilisateurs de s’entraîner avec le niveau d’intensité qui correspond à leur capacité physique.

Grâce au nouveau Bouton d’action rapide, les utilisateurs peuvent désormais lancer et contrôler une séance d’entraînement instantanément. Un appui long (5 secondes) sur ce bouton permet également d’activer une sirène d’urgence[xliii] pour plus de sécurité.

Avec une luminosité maximale de 3 000 nits, l’écran de la Galaxy Watch Ultra assure une lisibilité parfaite en plein soleil, et passe automatiquement en mode Nuit[xliv] dans l’obscurité pour un confort optimal dans toutes les circonstances. Enfin, la Galaxy Watch Ultra présente la batterie la plus endurante de la série Galaxy Watch avec jusqu’à 100 heures d’autonomie en mode Économie d’énergie[xlv] et 48 heures si l’utilisateur opte pour le mode Économie d’énergie pendant l’exercice[xlvi].

La Galaxy Watch Ultra[xlvii] sera disponible en 47 mm, en Gris Titane, Blanc Titane et Argent Titane.

Les Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra sont les premières montres connectées Android à exploiter Wear OS 5.

Les Galaxy Ring, Galaxy Watch7 et Galaxy Watch Ultra sont disponibles en France en précommande et seront commercialisées à partir du 24 juillet. Jusqu’au 23 juillet (minuit), les personnes faisant l’acquisition d’une Galaxy Watch7 ou d’une Galaxy Watch Ultra se verront offrir un bracelet additionnel[xlix].

