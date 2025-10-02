Zahr Nabeul Tour : La Route de la Fleur de Bigaradier, Nouveau Joyau du Tourisme Durable à Nabeul

Zahr Nabeul Tour : La Route de la Fleur de Bigaradier, Nouveau Joyau du Tourisme Durable à Nabeul

Nabeul, Septembre 2025 – À l’occasion de la Journée Mondiale du Tourisme, axée sur la transformation durable, le Commissariat Régional du Tourisme de Nabeul a dévoilé un projet novateur : « Zahr Nabeul Tour », la Route de la fleur de bigaradier. Cet itinéraire unique, développé avec l’appui du projet PAMPAT, vise à valoriser le patrimoine naturel et culturel du Cap Bon toute l’année, en mettant à l’honneur ce produit emblématique et ses usages multiples.

Découvrir la Route de la Fleur de Bigaradier : Un Parcours Sensoriel dans le Cap Bon

La fleur de bigaradier est bien plus qu’un simple symbole pour Nabeul ; elle incarne un savoir-faire ancestral et une richesse agricole. Utilisée en gastronomie, cosmétique, parfumerie et phytothérapie, elle est au cœur de l’économie et de la culture locale.

Lors d’une visite-test organisée pour les professionnels du tourisme, les médias et les étudiants, les participants ont pu explorer les différentes étapes de cette future route touristique :

Un Verger aux Senteurs Enivrantes

Le parcours a débuté par une immersion dans un verger de bigaradiers, où les visiteurs ont pu déguster des produits locaux parfumés à l’eau de fleur de bigaradier, comme le café, la grenade et des pâtisseries traditionnelles.

La Distillation : Un Savoir-Faire à l’Œuvre

La visite d’une coopérative a démontré comment les feuilles du bigaradier sont distillées, prouvant que toutes les parties de l’arbre peuvent être valorisées de manière durable tout au long de l’année.

Cosmétiques et Ateliers Sensoriels

Chez une productrice locale, lauréate d’un concours pour la meilleure eau de fleur de bigaradier, le public a découvert la transformation de la fleur en cosmétiques et en néroli. Elle propose également des ateliers pour créer ses propres huiles parfumées.

Dégustation et Distillation Traditionnelle à Dar Nabel

La visite s’est conclue au siège de l’Association de Sauvegarde de la Ville de Nabeul (ASVN) par une démonstration de distillation traditionnelle et une dégustation de confiture et d’autres produits dérivés.

Une Dynamique Collective pour la Valorisation des Produits du Terroir

L’initiative « Zahr Nabeul Tour » s’inscrit dans la Stratégie nationale de valorisation des produits du terroir. Elle est le fruit d’une collaboration étroite entre :

Le Commissariat Régional du Tourisme de Nabeul .

L’ Association de Sauvegarde de la Ville de Nabeul (ASVN) .

Le projet PAMPAT (ONUDI/SECO).

Divers acteurs institutionnels et privés de la région.

Cette synergie exemplaire montre comment le tourisme durable, le développement économique et la préservation du patrimoine peuvent s’unir pour promouvoir un produit identitaire.

Vers un Marketing Territorial Innovant et une Saison Touristique Prolongée

Les routes thématiques comme celle de la fleur de bigaradier à Nabeul sont de puissants leviers pour le développement local. Elles permettent de :

Fédérer les acteurs locaux autour d’un projet commun.

Prolonger la saison touristique au-delà de l’été.

Stimuler les circuits courts et l’économie locale.

Offrir une expérience authentique et immersive aux visiteurs.

Le lancement officiel de la route, prévu fin 2025, intégrera des ateliers immersifs (cuisine, cosmétique, céramique inspirée de la fleur) pour positionner Nabeul comme une destination d’écotourisme et de tourisme expérientiel de référence.

La Route de la Fleur de Bigaradier, dans la Lignée des Grandes Routes Thématiques Tunisiennes

Nabeul rejoint ainsi des initiatives réussies comme « Romena Tour » à Testour, dédiée à la grenade. « Zahr Nabeul Tour » renforce l’offre de tourisme durable en Tunisie et confirme l’engagement du pays en faveur d’un tourisme authentique, ancré dans ses territoires.

Pour plus d’informations sur le projet PAMPAT : pampattunis@unido.org

Zahr Nabeul Tour : La Route de la Fleur de Bigaradier, Nouveau Joyau du Tourisme Durable à Nabeul précédent 1 De 13 Suivant

Lire aussi: