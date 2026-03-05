Walid Sakka prend la tête de BNA Capitaux 

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a validé la nomination de Walid Sakka au poste de Directeur Général de BNA Capitaux, filiale d’intermédiation du groupe BNA. Il succède à Slim Memmi et prend les rênes d’un acteur majeur du marché financier tunisien.
Un parcours ancré dans le groupe BNA
-
1994 : Walid Sakka rejoint la Banque Nationale Agricole (BNA).
-
Plus de 30 ans d’expérience dans la banque publique tunisienne.
-
Dernier poste avant BNA Capitaux : Directeur du Pôle Ressources et Support.
-
Expertise : contrôle interne, conformité et réglementation financière.
-
Certifications clés : CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).
-
Diplômé de l’École Supérieure de Commerce, maîtrise en gestion.
BNA Capitaux : positionnement et enjeux
-
Filiale d’intermédiation du groupe BNA, elle joue un rôle clé dans le marché boursier tunisien.
-
Sous la direction précédente, l’entreprise a renforcé sa présence sur les produits financiers destinés aux investisseurs institutionnels et particuliers.
-
Les priorités pour Walid Sakka :
-
Renforcer la conformité réglementaire et la transparence.
-
Optimiser les services aux clients institutionnels.
-
Maintenir la compétitivité face aux autres intermédiaires en Bourse tunisien
-
Expertise et leadership : un profil calibré
-
Profil interne avec connaissance fine du groupe BNA et de ses opérations.
-
Expérience en compliance et anti-blanchiment, essentielle pour la régulation stricte du CMF.
-
Vision opérationnelle : combiner efficacité interne et développement stratégique de l’intermédiation.
Perspectives pour le marché tunisien
-
Renforcement de la stabilité et de la confiance sur le marché des valeurs mobilières.
-
Potentiel d’innovation produit sous la houlette d’un dirigeant expérimenté.
-
Message clair aux investisseurs : BNA Capitaux mise sur la compétence et la conformité pour sécuriser les transactions.
La nomination de Walid Sakka à la tête de BNA Capitaux combine continuité interne, expertise réglementaire et leadership stratégique. Pour les investisseurs tunisiens, cela signifie un intermédiaire renforcé et prêt à naviguer dans un environnement financier complexe.