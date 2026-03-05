Walid Sakka prend la tête de BNA Capitaux

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a validé la nomination de Walid Sakka au poste de Directeur Général de BNA Capitaux, filiale d’intermédiation du groupe BNA. Il succède à Slim Memmi et prend les rênes d’un acteur majeur du marché financier tunisien.

Un parcours ancré dans le groupe BNA

  • 1994 : Walid Sakka rejoint la Banque Nationale Agricole (BNA).

  • Plus de 30 ans d’expérience dans la banque publique tunisienne.

  • Dernier poste avant BNA Capitaux : Directeur du Pôle Ressources et Support.

  • Expertise : contrôle interne, conformité et réglementation financière.

  • Certifications clés : CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).

  • Diplômé de l’École Supérieure de Commerce, maîtrise en gestion.

BNA Capitaux : positionnement et enjeux

  • Filiale d’intermédiation du groupe BNA, elle joue un rôle clé dans le marché boursier tunisien.

  • Sous la direction précédente, l’entreprise a renforcé sa présence sur les produits financiers destinés aux investisseurs institutionnels et particuliers.

  • Les priorités pour Walid Sakka :

    • Renforcer la conformité réglementaire et la transparence.

    • Optimiser les services aux clients institutionnels.

    • Maintenir la compétitivité face aux autres intermédiaires en Bourse tunisien

Expertise et leadership : un profil calibré

  • Profil interne avec connaissance fine du groupe BNA et de ses opérations.

  • Expérience en compliance et anti-blanchiment, essentielle pour la régulation stricte du CMF.

  • Vision opérationnelle : combiner efficacité interne et développement stratégique de l’intermédiation.

Perspectives pour le marché tunisien

  • Renforcement de la stabilité et de la confiance sur le marché des valeurs mobilières.

  • Potentiel d’innovation produit sous la houlette d’un dirigeant expérimenté.

  • Message clair aux investisseurs : BNA Capitaux mise sur la compétence et la conformité pour sécuriser les transactions.

La nomination de Walid Sakka à la tête de BNA Capitaux combine continuité interne, expertise réglementaire et leadership stratégique. Pour les investisseurs tunisiens, cela signifie un intermédiaire renforcé et prêt à naviguer dans un environnement financier complexe.

