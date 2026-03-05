Walid Sakka prend la tête de BNA Capitaux

Le Conseil du Marché Financier (CMF) a validé la nomination de Walid Sakka au poste de Directeur Général de BNA Capitaux, filiale d’intermédiation du groupe BNA. Il succède à Slim Memmi et prend les rênes d’un acteur majeur du marché financier tunisien.

Un parcours ancré dans le groupe BNA

1994 : Walid Sakka rejoint la Banque Nationale Agricole (BNA).

Plus de 30 ans d’expérience dans la banque publique tunisienne.

Dernier poste avant BNA Capitaux : Directeur du Pôle Ressources et Support .

Expertise : contrôle interne, conformité et réglementation financière.

Certifications clés : CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist).

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce, maîtrise en gestion.

BNA Capitaux : positionnement et enjeux

Filiale d’intermédiation du groupe BNA, elle joue un rôle clé dans le marché boursier tunisien .

Sous la direction précédente, l’entreprise a renforcé sa présence sur les produits financiers destinés aux investisseurs institutionnels et particuliers.

Les priorités pour Walid Sakka : Renforcer la conformité réglementaire et la transparence. Optimiser les services aux clients institutionnels. Maintenir la compétitivité face aux autres intermédiaires en Bourse tunisien



Expertise et leadership : un profil calibré

Profil interne avec connaissance fine du groupe BNA et de ses opérations.

Expérience en compliance et anti-blanchiment , essentielle pour la régulation stricte du CMF.

Vision opérationnelle : combiner efficacité interne et développement stratégique de l’intermédiation.

Perspectives pour le marché tunisien

Renforcement de la stabilité et de la confiance sur le marché des valeurs mobilières.

Potentiel d’ innovation produit sous la houlette d’un dirigeant expérimenté.

Message clair aux investisseurs : BNA Capitaux mise sur la compétence et la conformité pour sécuriser les transactions.

La nomination de Walid Sakka à la tête de BNA Capitaux combine continuité interne, expertise réglementaire et leadership stratégique. Pour les investisseurs tunisiens, cela signifie un intermédiaire renforcé et prêt à naviguer dans un environnement financier complexe.