Voltalia remporte un projet solaire majeur en Tunisie
Tunisie : un mois clé pour les énergies renouvelables – Février 2026
Février 2026 marque un tournant pour la Tunisie dans le secteur des énergies renouvelables. Le pays confirme son attractivité pour les investisseurs internationaux grâce à l’attribution d’un projet solaire majeur à l’entreprise française Voltalia, qui renforce le mix énergétique national et la position stratégique de la Tunisie en Afrique du Nord.
Voltalia en Tunisie : un projet stratégique
En tête des transactions, Voltalia remporte le projet de centrale solaire de 132 MW à Ghabea, portant son portefeuille national à 382 MW. La construction est prévue pour 2026, après obtention des autorisations officielles.
-
Localisation : Ghabea, Tunisie
-
Capacité du projet : 132 MW
-
Portefeuille existant en Tunisie : 250 MW répartis sur plusieurs centrales
-
Historique régional : projets précédents au Maroc et en Égypte
Impact stratégique pour la Tunisie :
-
Augmentation du mix énergétique renouvelable
-
Contribution à la réduction des émissions de carbone
-
Développement des compétences locales et création d’emplois techniques
Robert Klein, PDG de Voltalia : « Ce projet renforce notre engagement en Tunisie et soutient les objectifs nationaux de développement durable. »
La Tunisie sur la carte des investissements internationaux
Le projet Voltalia illustre l’intérêt croissant des investisseurs étrangers pour la Tunisie : stabilité politique relative, cadre réglementaire attractif et potentiel solaire élevé.
-
Partenariats avec des acteurs européens et du Moyen-Orient
-
Comparaison régionale : projets similaires en Arabie saoudite, Jordanie et Égypte
-
Accent sur financements conformes aux normes ESG et aux plans de neutralité carbone
La Tunisie devient un hub régional pour l’énergie solaire et les projets hybrides, combinant production et stockage d’énergie.
Perspectives et opportunités
Le développement du secteur énergétique tunisien ne se limite pas à Voltalia. Le pays dispose d’un cadre favorable pour attirer d’autres projets solaires et éoliens, améliorer l’efficacité des réseaux et consolider la transition énergétique.
-
Renforcement du mix énergétique national
-
Accroissement de la part des renouvelables dans le mix électrique
-
Création d’emplois spécialisés dans les infrastructures énergétiques
-
Attraction de financements internationaux et partenariats public-privé
Chiffres clés :
-
Projet Voltalia : 132 MW
-
Portefeuille total Voltalia en Tunisie : 382 MW
-
Objectif national : accroître la part des renouvelables dans le mix énergétique tunisien
-
Février 2026 : tournant stratégique pour la Tunisie
-
Voltalia renforce sa présence locale avec un projet solaire majeur
-
La Tunisie devient un pôle attractif pour les investisseurs internationaux
-
Développement durable et transition énergétique en ligne avec les objectifs nationaux
Ghabea, un projet solaire qui change la donne
Le projet Voltalia à Ghabea illustre la montée en puissance de la Tunisie dans le secteur des énergies renouvelables. Avec des projets de plus en plus structurants et des partenariats internationaux, le pays s’affirme comme un acteur crédible et stratégique, capable de conjuguer transition énergétique et attractivité économique.
