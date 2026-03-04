Voltalia remporte un projet solaire majeur en Tunisie

Février 2026 marque un tournant pour la Tunisie dans le secteur des énergies renouvelables. Le pays confirme son attractivité pour les investisseurs internationaux grâce à l’attribution d’un projet solaire majeur à l’entreprise française Voltalia, qui renforce le mix énergétique national et la position stratégique de la Tunisie en Afrique du Nord.

Voltalia en Tunisie : un projet stratégique

En tête des transactions, Voltalia remporte le projet de centrale solaire de 132 MW à Ghabea, portant son portefeuille national à 382 MW. La construction est prévue pour 2026, après obtention des autorisations officielles.

Localisation : Ghabea, Tunisie

Capacité du projet : 132 MW

Portefeuille existant en Tunisie : 250 MW répartis sur plusieurs centrales

Historique régional : projets précédents au Maroc et en Égypte

Impact stratégique pour la Tunisie :

Augmentation du mix énergétique renouvelable

Contribution à la réduction des émissions de carbone

Développement des compétences locales et création d’emplois techniques

Robert Klein, PDG de Voltalia : « Ce projet renforce notre engagement en Tunisie et soutient les objectifs nationaux de développement durable. »

La Tunisie sur la carte des investissements internationaux

Le projet Voltalia illustre l’intérêt croissant des investisseurs étrangers pour la Tunisie : stabilité politique relative, cadre réglementaire attractif et potentiel solaire élevé.

Partenariats avec des acteurs européens et du Moyen-Orient

Comparaison régionale : projets similaires en Arabie saoudite, Jordanie et Égypte

Accent sur financements conformes aux normes ESG et aux plans de neutralité carbone

La Tunisie devient un hub régional pour l’énergie solaire et les projets hybrides, combinant production et stockage d’énergie.

Perspectives et opportunités

Le développement du secteur énergétique tunisien ne se limite pas à Voltalia. Le pays dispose d’un cadre favorable pour attirer d’autres projets solaires et éoliens, améliorer l’efficacité des réseaux et consolider la transition énergétique.

Renforcement du mix énergétique national

Accroissement de la part des renouvelables dans le mix électrique

Création d’emplois spécialisés dans les infrastructures énergétiques

Attraction de financements internationaux et partenariats public-privé

Chiffres clés :

Projet Voltalia : 132 MW

Portefeuille total Voltalia en Tunisie : 382 MW

Objectif national : accroître la part des renouvelables dans le mix énergétique tunisien

Février 2026 : tournant stratégique pour la Tunisie

Voltalia renforce sa présence locale avec un projet solaire majeur

La Tunisie devient un pôle attractif pour les investisseurs internationaux

Développement durable et transition énergétique en ligne avec les objectifs nationaux

Ghabea, un projet solaire qui change la donne

Le projet Voltalia à Ghabea illustre la montée en puissance de la Tunisie dans le secteur des énergies renouvelables. Avec des projets de plus en plus structurants et des partenariats internationaux, le pays s’affirme comme un acteur crédible et stratégique, capable de conjuguer transition énergétique et attractivité économique.

