Visteon ouvre une usine de composants automobiles pour un investissement de 65 millions $

L’équipementier automobile américain Visteon a inauguré, le vendredi 12 avril, une usine de composants électroniques en Tunisie pour un investissement de 65 millions de dollars.

EMEA gets a jolt of innovation with the opening of Visteon's brand new, state-of-the-art manufacturing plant in Tunisia. This facility is the first of its kind in the region dedicated to producing next-generation electrification and digital cockpit products. ⚡️ pic.twitter.com/NVkkF8hJPW

— Visteon Corporation (@Visteon) April 12, 2024