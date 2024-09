» Vers une Méditerranée neutre en carbone » : La Tunisie capitale de l’action de décarbonation en Méditerranée

La Tunisie s’affiche comme l’un des pays pionniers dans la décarbonation de l’économie grâce à son effort dans la maîtrise de l’énergie qui place, ainsi, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables parmi les priorités nationales du pays. Sur les plans institutionnel et règlementaire, la Tunisie propose l’une des offres les plus intéressantes pour les investisseurs dans ces secteurs.

Ce Forum est l’occasion de présenter à la fois les politiques, les technologies, les partenariats noués ou les mesures incitatives réservées aux financements, les efforts fournis pour l’innovation et les capacités mobilisées…

C’est dans ce cadre que la Tunisie accueille les 24 et 25 septembre 2024 la première édition du Forum Méditerranéen de la Décarbonation “DecarboMed 2024”, à Tunis, sous le slogan » Vers une Méditerranée neutre en carbone ». Ce forum constitue un rendez-vous incontournable pour découvrir les initiatives clés et les stratégies de pointe dans le domaine de la décarbonation et des technologies associées.

Organisé par l’Agence Nationale pour la Maîtrise de l’Energie (ANME) et l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD), l’Union Européenne (UE) et la Coopération Allemande au Développement (GIZ), ce forum est une plateforme de premier plan pour catalyser un dialogue régional et international autour des opportunités et des défis de la chaîne de valeur industrielle, logistique et technologique de la décarbonation, ainsi que de ses applications.

Dans cette perspective, la tenue de cette 1ère édition revêt une importance particulière, dans un contexte de crise énergétique mondiale, d’exigences climatiques accélérées et de pressions réelles sur l’entreprise appelée à se conformer et à se focaliser sur sa compétitivité.

Cette manifestation se concentrera sur les avancées récentes des initiatives de grande envergure en cours, ainsi que les opportunités de financement dans le domaine de la décarbonation et des technologies propres.

Ce forum rassemblera plus de 100 intervenants de renommée mondiale, incluant des experts, des praticiens, des chercheurs et des décideurs et un certain nombre

d’organisations internationales et régionales telles que le Centre Régional pour les

Energies Renouvelables et l’Efficacité Energétique (RCREEE), le Centre Méditerranéen des Energies Renouvelables (MEDREC), l’Union Méditerranéenne des Agences pour l’Efficacité Énergétique et les Énergies Renouvelables (MEDENER) et l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), qui partageront leurs expériences, perspectives et innovations en matière de politiques, +démarches et technologies de décarbonation.

Plus de 2000 participants sont attendus, comprenant des décideurs politiques, des experts du domaine, des leaders industriels, des chercheurs et des innovateurs.

L’événement comprendra plus de 10 sessions détaillées conçues pour explorer les dernières avancées, défis et opportunités dans le domaine de la décarbonation. Avec la participation de 35 pays, le forum offrira une perspective globale et régionale sur les enjeux cruciaux de la décarbonation de l’espace méditerranéen.

En parallèle avec le forum les organisateurs propose un espace d’exposition, fédérant les acteurs clés des secteurs publique et privé de la transition écologique et des représentants de la société civile et des organisations internationales, et une série de 06 « Side-events » thématiques.

