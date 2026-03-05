Tunisiens à l’étranger : formalités fiscales allégées dès 2026

2026 : la Tunisie facilite les formalités fiscales pour les non-résidents

News
Par Plumes
ministère des finances tunisie
ministère des finances tunisie

La Tunisie assouplit ses démarches fiscales pour les citoyens résidant à l’étranger. Depuis la loi de finances 2026, certaines opérations administratives se font désormais sans multiples justificatifs fiscaux, accélérant les investissements et transactions.

Plus besoin de justificatifs pour les non-résidents

Les citoyens tunisiens vivant à l’étranger n’ont plus à présenter :

  • Déclaration d’impôt sur le revenu la plus récente

  • Justificatifs des trois derniers exercices fiscaux

Opérations concernées :

  • Autorisations de construire

  • Immatriculation de véhicules (toutes catégories)

  • Enregistrement de baux immobiliers

  • Actes de cession ou mutation de biens

  • Transactions sur fonds de commerce

Impact immédiat :
Simplification administrative et gain de temps pour la diaspora qui souhaite investir ou régulariser ses démarches.

Qui peut en bénéficier ?

Conditions strictes :

  • Résidence légale à l’étranger

  • Preuves acceptées :

    • Passeport et titre de séjour étrangers

    • Carte d’inscription consulaire

    • Relevés de mouvements frontaliers (≥183 jours d’absence)

    • Attestation de résidence fiscale de l’année précédente

⚠️ L’allègement ne supprime pas les obligations fiscales : l’administration peut vérifier les revenus ou activités imposables en Tunisie.

Champ d’application limité

  • Concerne uniquement les personnes physiques de nationalité tunisienne

  • Les sociétés et contribuables soumis à l’article 56 du Code de l’impôt sur le revenu restent exclus

  • Inscrite à l’article 52 de la loi de finances 2026, la mesure fait partie d’une stratégie de modernisation administrative et de rapprochement avec la diaspora

Impact économique et stratégique

  • Diaspora : 2,5 millions de ressortissants actifs économiquement à l’international

  • Investissement : délais de traitement des dossiers réduits de 30 à 50 %

  • Confiance : transparence fiscale accrue pour les non-résidents

Secteurs directement impactés :

  • Immobilier

  • Automobile

  • PME et fonds de commerce

L’allègement facilite le rapatriement de capital et de projets, tout en restant dans un cadre légal strict.

Un cadre fiscal plus simple et efficace

La Tunisie supprime une barrière administrative historique pour ses citoyens à l’étranger. Le message est clair : faciliter l’accès aux services fiscaux et encourager l’investissement, tout en maintenant un contrôle prudentiel.

Pour la diaspora, c’est l’occasion de concrétiser projets et transactions sans perdre de temps sur des formalités lourdes.

