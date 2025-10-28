Tunisie Telecom Propulse les Foyers Tunisiens dans l’Ère de la Fibre Intégrale avec »TT-FTTR »

Tunisie Telecom lance le service révolutionnaire « TT-FTTR », étendant la fibre optique dans chaque pièce pour une connectivité parfaite et l’éradication des zones mortes

Tunis, 27 octobre 2025 – Tunisie Telecom, opérateur historique et pilier de la transformation numérique nationale, a officiellement dévoilé ce lundi son service pionnier « TT-FTTR » (Fiber-To-The-Room). Une innovation majeure qui promet d’éradiquer les zones d’ombre numériques et d’offrir une expérience internet inégalée dans chaque centimètre carré de l’habitat.

De la Fibre à la Porte à la Fibre dans Chaque Pièce : Un Saut Technologique

Alors que la technologie FTTH (Fiber-To-The-Home) a démocratisé le très haut débit en amenant la fibre jusqu’au seuil du domicile, elle butait souvent sur les limites du réseau Wi-Fi classique à l’intérieur. La révolution FTTR vient résoudre cette dernière équation.

La Fin des Zones Mortes et du Wi-Fi Capricieux

Le principe du TT-FTTR est audacieux : il ne s’agit plus de simplement distribuer un signal sans fil à partir d’un seul routeur, mais de déployer un véritable réseau maillé de fibre optique nouvelle génération à l’intérieur du logement. Cette fibre, ultra-souple et esthétique, est acheminée discrètement jusqu’à des unités satellites placées dans les pièces principales.

Le résultat est sans appel : une couverture Wi-Fi homogène et d’une stabilité inébranlable, même dans les résidences les plus vastes ou sur plusieurs niveaux. Les baisses de débit, les coupures intempestives et les zones mortes appartiennent au passé.

Une Performance sur Mesure pour les Usages Numériques Exigeants

Cette infrastructure de pointe est conçue pour supporter les usages digitaux les plus intensifs sans le moindre compromis.

Le Confort Connecté à Son Apogée

Avec TT-FTTR, les clients abonnés aux offres Fibre 500M et 1G de Tunisie Telecom peuvent désormais :

Télétravailler en toute sérénité avec des visioconférences en définition ultra-HD sans latence.

Profiter d’un streaming 4K/8K fluide sur plusieurs écrans simultanément.

Faire fonctionner un écosystème étendu d’objets connectés (domotique, sécurité, divertissement) sans aucune congestion du réseau.

Jouer en ligne avec un ping minimal, éliminant les laggs pénalisants.

L’installation, souligne Tunisie Telecom, est simple et non-invasive, ne nécessitant pas de travaux lourds de perçage, rendant cette technologie accessible sans dégradation de l’habitat.

Une Vision Stratégique pour la Maison Digitale de Demain

Lors de la cérémonie de lancement à l’Espace Commercial El Manar, la direction de Tunisie Telecom a souligné la portée stratégique de cette innovation.

La Vision du Président-Directeur Général

M. Lassâad Ben Dhiab, P-DG de Tunisie Telecom, a déclaré : « Déjà pionnier dans le déploiement du très haut débit et des solutions cloud, Tunisie Telecom continue d’intégrer les meilleures technologies mondiales. Avec le lancement de TT-FTTR, nous confirmons notre rôle d’acteur clé du développement numérique national en offrant à nos clients une expérience Internet homogène, ultra-performante et adaptée aux nouveaux usages. C’est une avancée concrète vers la maison connectée de demain. »

Ce lancement positionne Tunisie Telecom non seulement comme un simple fournisseur d’accès, mais comme un véritable architecte de l’écosystème numérique domestique en Tunisie, ouvrant la voie vers une ère de connectivité omnisciente, de performance absolue et de simplicité d’usage.