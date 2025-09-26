Tunisie Telecom et Ahmed Jaouadi : un duo pour porter haut les couleurs de la Tunisie

Tunisie Telecom et Ahmed Jaouadi : un duo pour porter haut les couleurs de la Tunisie

Eco-SportNews
Par Plumes
tunisie telecom ahmed jaouadi
tunisie telecom ahmed jaouadi

Tunisie Telecom et Ahmed Jaouadi : un duo pour porter haut les couleurs de la Tunisie 

  • Un partenariat qui illustre la volonté de Tunisie Telecom d’accompagner les talents et la jeunesse tunisienne
  • L’opérateur national confirme son rôle de partenaire citoyen et promoteur de l’excellence sportive

Après avoir rendu hommage, en août dernier, au nageur tunisien Ahmed Jaouadi pour son double sacre historique aux Championnats du Monde de Natation à Singapour (800 m et 1500 m nage libre), Tunisie Telecom a franchi récemment une nouvelle étape en signant un partenariat avec le champion tunisien.

Cet accord illustre la volonté de Tunisie Telecom de s’associer durablement aux figures emblématiques du sport tunisien et de promouvoir la performance et l’excellence.

tunisie telecom ahmed jaouadi 2

Tunisie Telecom renforce ses liens avec Ahmed Jaouadi à travers ce partenariat. L’engagement, la discipline et la persévérance de Ahmed Jaouadi incarnent parfaitement les valeurs que Tunisie Telecom défend des décennies durant. 

À travers cette collaboration, Tunisie Telecom confirme son rôle d’opérateur citoyen et partenaire des talents tunisiens, réaffirmant sa détermination à accompagner la jeunesse dans ses ambitions et à contribuer au rayonnement de la Tunisie sur la scène internationale.

Lire aussi:

Tunisie Telecom Lauréat du Prix RSE Eco Tech & Innovation pour …

Tunisie Telecom : l’offre  »Day Pass » à 1DT les 40 minutes de …

Tunisie Telecom : le Netbox qui assure la ligne fixe et l’internet là où …
vous pourriez aussi aimer
News

CACTUS INNOV : Concours de la meilleure innovation pour la valorisation de la figue…

Eco-Sport

LES DÉFIS DU CHOTT 2025 : LA PROMESSE D’UNE 28EME EDITION QUI S’ANNONCE GRANDIOSE,…

News

216 Capital et Plug and Play renforcent l’écosystème des startups tunisiennes avec le…

News

SOTEME et Huawei présentent leurs solutions solaires avancées à Gabès

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Privacy & Cookies Policy