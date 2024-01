Tunisie : inauguration d’une académie diplomatique internationale à Tunis

Pour actualiser la formation de ses diplomates, la Tunisie a opté pour la création d’une nouvelle académie à la place de l’ancienne vieille de plus de 20 ans. Par cette académie ouverte aux étrangers, le pays veut aussi devenir une référence dans le domaine en Afrique et dans le Moyen-Orient.

Le président tunisien, Kaïs Saïed a inauguré, lundi 15 janvier, une académie diplomatique internationale à Tunis, la capitale du pays. D’après le décret gouvernemental n° 630 de 2019 qui régit sa création, l’académie reprend les biens et les activités de l’institut diplomatique de formation et d’études créé il y a plus de 20 ans.

Selon la même source, la nouvelle académie est chargée de former les diplomates tunisiens et étrangers, notamment d’Afrique et du Moyen-Orient. Ainsi, elle prend en charge neuf domaines de formation, à savoir la formation de base des nouvelles recrues du corps diplomatique, la formation continue des cadres et des agents du ministère des Affaires étrangères, la formation des agents et cadres de l’Etat exerçant dans les différentes structures administratives chargés des relations extérieures et de la coopération internationale.

Elle assure également la formation des agents et cadres de l’Etat et établissements publics affectés à l’étranger, la formation de diplômés de l’enseignement supérieur dans les domaines de l’action diplomatique et des relations internationales, la formation des diplomates étrangers et des personnels des organisations régionales et internationales, la formation à distance dans le domaine des relations internationales par le biais des programmes et applications électroniques, ainsi que l’organisation de programmes de formation et de stages en Tunisie et à l’étranger.

Outre les activités de formation, l’académie mènera aussi des activités de recherche, d’enseignement de langues et de services de traduction, ainsi que de documentation et d’édition.

Rappelons que l’académie a été construite grâce à un financement du gouvernement chinois à hauteur de 88,5 millions de dinars (28,4 millions USD). C’est en février 2018 que les deux pays ont signé un accord de partenariat technique et financier dans le cadre de la mise en place de cette institution. Un an plus tard, les partenaires lançaient les travaux de construction.

