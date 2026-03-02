Tunisie : 5e fournisseur mondial d’huile d’olive en bouteille au Japon en 2025

86,4 millions de dinars.
C’est la valeur des exportations tunisiennes vers le Japon en 2025.
La Tunisie s’impose désormais comme cinquième fournisseur mondial d’huile d’olive en bouteille au Japon, derrière l’Espagne, l’Italie, la Turquie et la Grèce.
L’huile d’olive tunisienne monte en gamme et gagne des parts sur un marché asiatique exigeant.
Un positionnement stratégique sur le marché japonais de l’huile d’olive
Le Japon n’est pas un marché anecdotique.
-
+50 000 tonnes d’huile d’olive importées par an
-
Forte progression de la demande en huile d’olive extra vierge
-
Consommateurs sensibles aux produits santé
-
Adoption croissante du régime méditerranéen
Selon les données du Centre de promotion des exportations, la Tunisie occupe désormais la 5e place mondiale sur le segment spécifique de l’huile d’olive conditionnée.
Le Japon importe massivement en vrac, mais la valeur se crée sur le produit embouteillé, à plus forte marge.
Exportations tunisiennes vers le Japon : les chiffres clés 2025
Les données officielles confirment une dynamique solide.
-
86,4 millions de dinars d’exportations totales vers le Japon
-
69,8 millions de dinars issus du secteur agroalimentaire
-
Soit 80,7 % du total exporté vers ce marché
L’agroalimentaire tunisien tire donc l’essentiel de la performance bilatérale.
Et au sein de ce segment, l’huile d’olive tunisienne en bouteille joue un rôle central.
Pourquoi le Japon est un marché à fort potentiel
Le marché japonais de l’huile d’olive repose sur trois tendances structurelles :
1. Vieillissement démographique
Population âgée élevée → recherche accrue de produits à bénéfices santé.
2. Montée du régime méditerranéen
L’huile d’olive extra vierge est associée à la prévention cardiovasculaire.
3. Exigence qualité
Traçabilité, certifications, image premium.
Cela signifie une chose :
La compétition ne se joue pas uniquement sur le prix, mais sur :
-
L’origine
-
Le conditionnement
-
Le branding
-
La régularité d’approvisionnement
D’exportateur en vrac à acteur à valeur ajoutée
Historiquement, la Tunisie exportait majoritairement son huile d’olive en vrac, souvent réétiquetée par des pays européens.
Aujourd’hui, le modèle évolue :
-
Développement du conditionnement local
-
Montée en puissance des marques tunisiennes
-
Orientation vers les marchés premium
Le classement au Japon confirme cette transition.
Mais il reste un défi majeur :
-
La volatilité des récoltes
-
La concurrence espagnole et italienne
-
Les exigences logistiques élevées de l’Asie
Opportunité ou plafond de verre ?
La Tunisie est :
-
4e ou 5e producteur mondial selon les campagnes
-
L’un des premiers exportateurs mondiaux d’huile d’olive
Mais sur les marchés asiatiques, la notoriété reste limitée.
Pour consolider la position au Japon, trois leviers sont essentiels :
-
Investissement marketing ciblé
-
Certifications qualité renforcées
-
Partenariats avec distributeurs japonais
Le marché japonais peut servir de tête de pont vers l’Asie de l’Est.
Un signal positif, mais la bataille se joue sur la marque
Le chiffre de 86,4 millions de dinars est solide.
Le classement 5e mondial en huile d’olive en bouteille au Japon est stratégique.
Mais la vraie question pour les décideurs est simple :
La Tunisie peut-elle transformer cette performance commerciale en position durable à forte valeur ajoutée ?
La réponse dépendra de la capacité du secteur à :
-
Stabiliser la production
-
Monter en gamme
-
Investir dans la marque
-
Sécuriser la chaîne logistique
Le marché japonais est exigeant.
Mais il paie la qualité.