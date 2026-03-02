Tunisie : 5e fournisseur mondial d’huile d’olive en bouteille au Japon en 2025

86,4 millions de dinars.

C’est la valeur des exportations tunisiennes vers le Japon en 2025.

La Tunisie s’impose désormais comme cinquième fournisseur mondial d’huile d’olive en bouteille au Japon, derrière l’Espagne, l’Italie, la Turquie et la Grèce.

L’huile d’olive tunisienne monte en gamme et gagne des parts sur un marché asiatique exigeant.

Un positionnement stratégique sur le marché japonais de l’huile d’olive

Le Japon n’est pas un marché anecdotique.

+50 000 tonnes d’huile d’olive importées par an

Forte progression de la demande en huile d’olive extra vierge

Consommateurs sensibles aux produits santé

Adoption croissante du régime méditerranéen

Selon les données du Centre de promotion des exportations, la Tunisie occupe désormais la 5e place mondiale sur le segment spécifique de l’huile d’olive conditionnée.

Le Japon importe massivement en vrac, mais la valeur se crée sur le produit embouteillé, à plus forte marge.

Exportations tunisiennes vers le Japon : les chiffres clés 2025

Les données officielles confirment une dynamique solide.

86,4 millions de dinars d’exportations totales vers le Japon

69,8 millions de dinars issus du secteur agroalimentaire

Soit 80,7 % du total exporté vers ce marché

L’agroalimentaire tunisien tire donc l’essentiel de la performance bilatérale.

Et au sein de ce segment, l’huile d’olive tunisienne en bouteille joue un rôle central.

Pourquoi le Japon est un marché à fort potentiel

Le marché japonais de l’huile d’olive repose sur trois tendances structurelles :

1. Vieillissement démographique

Population âgée élevée → recherche accrue de produits à bénéfices santé.

2. Montée du régime méditerranéen

L’huile d’olive extra vierge est associée à la prévention cardiovasculaire.

3. Exigence qualité

Traçabilité, certifications, image premium.

Cela signifie une chose :

La compétition ne se joue pas uniquement sur le prix, mais sur :

L’origine

Le conditionnement

Le branding

La régularité d’approvisionnement

D’exportateur en vrac à acteur à valeur ajoutée

Historiquement, la Tunisie exportait majoritairement son huile d’olive en vrac, souvent réétiquetée par des pays européens.

Aujourd’hui, le modèle évolue :

Développement du conditionnement local

Montée en puissance des marques tunisiennes

Orientation vers les marchés premium

Le classement au Japon confirme cette transition.

Mais il reste un défi majeur :

La volatilité des récoltes

La concurrence espagnole et italienne

Les exigences logistiques élevées de l’Asie

Opportunité ou plafond de verre ?

La Tunisie est :

4e ou 5e producteur mondial selon les campagnes

L’un des premiers exportateurs mondiaux d’huile d’olive

Mais sur les marchés asiatiques, la notoriété reste limitée.

Pour consolider la position au Japon, trois leviers sont essentiels :

Investissement marketing ciblé

Certifications qualité renforcées

Partenariats avec distributeurs japonais

Le marché japonais peut servir de tête de pont vers l’Asie de l’Est.

Un signal positif, mais la bataille se joue sur la marque

Le chiffre de 86,4 millions de dinars est solide.

Le classement 5e mondial en huile d’olive en bouteille au Japon est stratégique.

Mais la vraie question pour les décideurs est simple :

La Tunisie peut-elle transformer cette performance commerciale en position durable à forte valeur ajoutée ?

La réponse dépendra de la capacité du secteur à :

Stabiliser la production

Monter en gamme

Investir dans la marque

Sécuriser la chaîne logistique

Le marché japonais est exigeant.

Mais il paie la qualité.