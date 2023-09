Tunisia Global Forum: Investment–Business–Talents Sciences Po Paris le Samedi 23 Septembre 2023

Tunisia Global Forum sera un événement d’envergure dans le domaine des affaires, réunissant de nombreux partenaires institutionnels et entreprises. Il se déroule sur plusieurs jours dans différentes régions du monde. L’objectif principal de cet événement est de renforcer les réseaux de talents tunisiens à l’échelle mondiale, d’accroître la visibilité économique de la Tunisie à l’international et d’ouvrir de nouvelles perspectives d’opportunités pour les talents, les entreprises et le pays.

Lors de la première édition du « Diaspora Summer Networking », les six associations suivantes : ATUGE (Association des Tunisiens des Grandes Ecoles), STN (Swiss Tunisian Network), TAYP (Tunisian American Young Professionals), TTU (Tunisian Talents United), le Réseau Tuniso-Canadien des Affaires et la TAG (Tunesische Akademiker Gesellschaft), ont annoncé conjointement le lancement du Tunisia Global Forum. Il s’agit d’un événement international majeur qui unifie et globalise les différents forums et événements organisés jusqu’à présent par ces six associations dans leurs pays d’accueil respectifs.

Organisé par ATUGE France, le Tunisia Global Forum – Paris aura lieu le Samedi 23 Septembre dans le prestigieux cadre historique de l’école Sciences Po Paris, située au cœur du 7ème arrondissement. Cette école est réputée pour être le plus grand campus universitaire d’une capitale européenne. Cette édition réunira plus de 1000 participants tout au long de la journée et s’attachera à rester fidèle aux valeurs fondamentales de l’alliance : favoriser les échanges, le partage et l’inspiration entre les deux rives de la Méditerranée, à travers un format innovant et enrichissant.

Plusieurs délégations officielles et institutions du monde de l’entreprise et de la coopération franco-tunisienne seront présentes à cette première journée du Tunisia Global Forum,dont l’ambition est de créer un pont d’échanges entre les écosystèmes tunisiens et français, et d’encourager la diaspora tunisienne à contribuer au développement de l’économie tunisienne en investissant, en établissant des partenariats entre entreprises tunisiennes et internationales, et en partageant ses expertises.

Tunisia Global Forum inclura un espace d’exposition et de networking B2B avec notamment un espace dédié aux startups tunisiennes innovantes et un espace dédié aux associations de la diaspora tunisienne dans le monde.

Le Forum sera aussi un lieu de débat et d’échanges pour donner la parole à la diaspora sur des questions profondes liées au développement économique, en proposant des solutions aux défis du pays.

La première table ronde se penchera sur le rôle de la Tunisie en tant que hub d’excellence pour les services innovants et la recherche et développement (R&D). Les experts discuteront des opportunités de croissance et d’innovation offertes par le pays, mettant en lumière son potentiel en matière de développement technologique et de solutions novatrices.

La deuxième table ronde explorera la synergie entre la diaspora tunisienne et les investissements directs étrangers. Les panélistes examineront comment les réseaux de la diaspora peuvent jouer un rôle crucial dans l’attraction d’investissements étrangers, tout en favorisant les partenariats économiques entre la Tunisie et le reste du monde.

La troisième table ronde se concentrera sur l’expertise des talents de la diaspora et comment la mettre à profit pour contribuer au développement économique et social en Tunisie, et ce via le mentoring et le partage d’expertise technique.

Comme chaque année, se tiendra la Finale du programme d’incubation et concours AT’Venture de l’ATUGE Entrepreneurs dans sa 14ème édition durant laquelle les 5 startups finalistes vont pitcher devant le public et les membres du Jury.

Enfin, le programme sera couronné par une conférence plénière intitulée : Engagement de la Diaspora et stratégie de mobilisation au service des enjeux du pays.

Lien d’inscription : https://tgf.atuge.org/

