Tunindex : le marché teste sa solidité après le cap des 15 000 points

Le marché tunisien vient de franchir un cap historique.

Fin février, le Tunindex dépasse les 15 000 points pour la première fois.

Quelques séances plus tard, il corrige.

Rien d’alarmant à première vue.

Mais le comportement des volumes et des grandes capitalisations mérite une lecture précise.

Nous ne sommes pas face à un accident.

Nous sommes face à un test.

2 mars : forte pression vendeuse, seuil défendu in extremis

Lundi 2 mars 2026, le Tunindex clôture à :

15 049,20 points

-0,83 %

Données confirmées par la Bourse de Tunis, l’Agence Tunis Afrique Presse et Investing.com.

Ce que montre la séance :

Baisse intraday proche de -2 % à l’ouverture

Point haut à 15 172,92 points avant retournement

Plusieurs valeurs en repli de -1,85 % à -2,03 % en cours de séance

Volume global : près de 10 millions de dinars

Lecture froide :

Le marché a subi une vraie pression vendeuse.

Mais il a défendu le seuil des 15 000 points en clôture.

Un support testé, pas cassé.

Dans un marché comme le marché tunisien, 10 millions de dinars échangés signifient une chose :

Il y a eu réallocation, pas fuite.

3 mars : cassure technique, mais sans accélération

Mardi 3 mars 2026, le seuil finit par céder.

Clôture :

14 968,91 points

-0,53 %

Volume : 4,1 millions de dinars

Deux éléments changent la lecture :

La baisse est plus modérée. Le volume est divisé par plus de deux.

Quand un niveau psychologique casse avec peu d’échanges, le mouvement manque de conviction.

On observe davantage un essoufflement qu’un basculement.

Structure du marché : volatilité sur faible profondeur

Sur 65 valeurs actives lors de la première séance :

40 en baisse

13 en hausse

La domination des vendeurs est nette.

Mais la profondeur reste limitée.

Hausses techniques

SMD : +4,47 % – échanges quasi inexistants

STIP : +4,44 % – flux limités

Variations importantes.

Capitaux faibles.

Replis marqués

ALKIMIA : -4,49 %

MNP : -4,48 % – volume : 11 mille dinars

Même logique côté baisse :

la faible liquidité amplifie les mouvements.

Le vrai baromètre : les grandes capitalisations

La valeur la plus active reste AMEN BANK :

-1,69 %

58,000 dinars

448 mille dinars échangés

C’est sur ce type de dossier que se lit la tendance réelle.

Dans l’écosystème de la Bourse de Tunis, les small caps créent la volatilité.

Les bancaires dictent la direction.

Mise en perspective : correction classique après un sommet

Le franchissement historique des 15 000 points avait été signalé notamment par African Manager.

Historiquement, les seuils psychologiques fonctionnent en trois temps :

Franchissement euphorique Correction rapide Test du support

Le Tunindex se trouve exactement dans cette séquence.

Aucun signal, pour l’instant, ne valide un retournement structurel du marché tunisien.

Ce que surveillent les investisseurs

Les prochains jours seront déterminants.

Points techniques clés :

Retour durable au-dessus de 15 050 points

Volume supérieur à 8 millions de dinars

Tenue des bancaires

Stabilisation autour de 14 900 points

Si les volumes augmentent en phase de baisse, le risque de correction plus profonde s’élève.

Si le marché reconquiert rapidement les 15 000 points avec flux solides, la consolidation sera validée.

Le Tunindex a perdu :

0,83 %

puis

0,53 %

Il a défendu les 15 000 points.

Puis il les a cédés sans panique.

Nous sommes dans une correction technique post-franchissement historique.

Pas une crise.

Pas encore un retournement.

Un test.

La dynamique du marché tunisien dépendra désormais de la capacité des grandes capitalisations à absorber la pression et à recréer du volume.