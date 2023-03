TT Network Day : L’opérateur historique réitère sa position avec ‘’le meilleur réseau internet mobile en Tunisie’’

Tunisie Telecom, l’opérateur historique en Tunisie, a organisé, jeudi 16 mars 2023, l’évènement TT Network Day à Gammarth.

Cet évènement été l’occasion pour TT de consolider sa position dans le secteur et en Tunisie et ce à travers ses réalisations pour les réseaux mobiles et la connectivité d’une manière générale, mais aussi sa position historique depuis son existence…

En 1996 Tunisie Telecom lance le 1er du câble sous-marin Keltra reliant Kelibia et Trapani (Italie).

L’index ‘’98’’ de la première ligne GSM en Tunisie fait une référence l’année de démarrage en 1998, ainsi l’opérateur fête ses 25 ans.

De la ligne fixe vers le mobile et le réseau internet mobile, Tunisie Telecom confirme sa stratégie et sa politique d’avant-gardiste dans le secteur, en effet TT enregistre dans son livre de l’histoire de l’entreprise une nouvelle page pour enregistré sa 4e trophée consécutif (2019, 2020, 2021, et 2022) délivré par nPerf sur le meilleur réseau internet mobile en Tunisie.

En marge du TT NETWORK DAY, M. Renaud KERADEC CEO de Nperf a décerné à M. Ben Dhiab le trophée de nPerf 2022 .

Le prix du meilleur produit de l’année 2023 en Tunisie, a été décerné également à Tunisie Telecom pour La Fibre RAPIDO, fibre optique de l’opérateur qui assure l’internet très haut débit de jusqu’à 100M….

Lassâad Ben Dhiab, le PDG de Tunisie, a déclaré dans ce sens: « Le TT Network Day nous avons voulu l’inscrire sous la thématique : ‘’If you can Connect the people, you can create the future ‘’, si vous pouvez connecter les gens, vous pouvez créer le futur… Notre futur ne peut être garanti que par la connectivité… Et c’est bien ce que Tunisie Telecom s’est efforcée de faire depuis les 150 ans que la compagnie existe avec le lancement du télégramme au départ mais surtout depuis 25 ans car oui, nous fêterons aujourd’hui les 25 ans du GSM. […] En tant qu’entreprise responsable de la fourniture de services de communication, nous jouons donc un rôle important dans la connectivité et la communication entre les individus, les entreprises et les pouvoirs publics« .

Plusieurs chiffres clés ont été divulgués lors de l’évènement par les responsables de l’opérateur ainsi que par les invités qui témoignent ces performances, en effet, Tunisie Telecom fournit ses services à 6M d’abonnés sur les 24 gouvernorats Tunisiens et couvre 98% du territoire national en 4G.

Le PIB tunisien témoigne à son tour que TT lui fournit un 1.4%, ainsi cet opérateur réitère sa position en termes de bien économique national mais aussi un supporter de l’activité social et RSE sur plusieurs volets, à l’instar du raccordement de 94 zones blanches de Tunisie.

« Tunisie Telecom a ainsi été la première entreprise à rejoindre ce programme d’affaires qui nous permettra d’accéder aux meilleures pratiques disponibles dans la région, à une expertise de pointe et à des services innovants qui amélioreront de fait la qualité des services rendus à nos clients. […] Enfin l’objectif est de transformer TT en une entité telco 3.0 qui offrira des centaines de services qui rassemblent des applications et des contenus provenant de diverses sources (y compris l’intelligence artificielle, l’Internet des objets, la 5G, etc.) pour créer des offres de produits et de services composites améliorant leur pertinence dans l’économie numérique« , souligne-t-il.

Pour sa part, Oussema Samet Directeur exécutif du Développement des Réseaux de TT a évoqué trois sujets techniques sur lesquels Tunisie Telecom travaille au quotidien et au niveau desquels elle a réalisé de grandes avancées.





5G Ready :

Il s’agit du mobile avec TT sur la voie de la 5G, le fixe avec le très haut débit everywhere et le développement de l’infrastructure qui a rendu toutes les avancées possibles. Il assure que Tunisie Telecom transforme son réseau pour se préparer à la croissance des usages drivés par le FBB et se préparer ainsi aux usages de la 5G et renforce son infrastructure sur les fronts international, national et régional.

