Transition énergétique : La Tunisie se dote d’une nouvelle force de proposition avec le lancement de la STEP

HAMMAMET – C’est un acteur majeur qui entre sur la scène de la transition énergétique tunisienne. L’Organisation Tunisienne des Énergies Propres (STEP) a tenu son congrès fondateur, samedi à Hammamet, marquant son lancement officiel. Cette nouvelle structure ambitieuse rassemble l’écosystème des énergies renouvelables avec un objectif clair : peser sur les politiques publiques et accélérer le virage vert de l’économie nationale.

Une coalition inédite pour les énergies vertes

Le lancement de la STEP a réuni un panel complet d’acteurs nécessaires à la dynamisation du secteur : entreprises, experts, jeunes entrepreneurs et investisseurs. Cette approche inclusive vise à créer une force collective capable de relever les défis des énergies renouvelables en Tunisie, en fédérant toutes les compétences.

Les ambitions stratégiques de la STEP

Un rôle économique, environnemental et social

La nouvelle organisation ne se contente pas de promouvoir les énergies propres ; elle affiche des objectifs multidimensionnels pour la Tunisie :

Stimuler l’investissement et l’innovation dans la filière.

Renforcer la place des énergies propres dans le mix énergétique national.

Défendre les intérêts du secteur face aux défis réglementaires et opérationnels.

Contribuer à l’autonomie énergétique du pays.

Favoriser la création d’emplois verts , en particulier pour les jeunes.

Préserver l’environnement.

Gouvernance et orientations futures

Un bureau exécutif issu du terrain

Lors de ce congrès fondateur, les membres du bureau exécutif de la STEP ont été élus parmi les entreprises participantes, assurant une représentation de divers segments du secteur, avec une mention particulière pour l’énergie solaire. Les débats ont porté sur les préoccupations des acteurs et les orientations stratégiques à adopter pour accompagner efficacement la transition du pays.

Un partenaire engagé et constructif pour les pouvoirs publics

Dans un communiqué officiel, la STEP a affirmé son engagement à respecter la loi et la déontologie professionnelle. Plus qu’un simple groupe de pression, l’organisation se positionne comme une force de proposition auprès des autorités publiques, avec l’ambition de participer activement à l’élaboration de politiques énergétiques durables et pragmatiques.

Le lancement de la STEP marque une étape cruciale pour la structuration de la filière des énergies renouvelables en Tunisie. En rassemblant les énergies et les compétences, cette nouvelle organisation promet de devenir un interlocuteur incontournable pour porter la voix du secteur privé et accélérer la marche de la Tunisie vers la sécurité énergétique et une économie décarbonée.

