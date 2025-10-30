Trai’ELLE et Terra Creativa 2025 : Le rendez-vous éco-sportif et créatif d’Aïn Draham

Aïn Draham – Du 31 octobre au 2 novembre 2025, la région d’Aïn Draham vibrera au rythme de la 3e édition de Trai’ELLE et de la 1ère édition de Terra Creativa. Porté par Dar El Ain en partenariat avec l’Association AIDE Ain Drahem, le WWF Afrique du Nord et l’Association Shanti, cet événement inédit fusionne sport nature, engagement environnemental et créativité artistique au cœur des paysages préservés de la Kroumirie.

Un festival engagé pour la nature, les femmes et la jeunesse

Bien plus qu’une simple course nature, Trai’ELLE s’affirme comme un puissant symbole d’émancipation féminine, de solidarité et de respect de l’environnement. Son jumelage avec Terra Creativa crée une synergie unique, transformant cette édition en un véritable laboratoire d’initiatives locales et de vivre-ensemble.

Cet événement rassembleur réunira pendant trois jours des associations, des artistes, des artisans, des femmes rurales, des jeunes et des influenceurs autour d’une programmation riche où le sport, les ateliers participatifs, les actions environnementales et les expressions artistiques dialoguent en parfaite harmonie.

Trois éco-villages au cœur de l’action

Des pôles d’animation et de partage

Trois éco-villages éphémères s’installeront à Aïn Draham, Tbainia/El Ghdir et Dar Fatma, devenant le centre névralgique des échanges et des découvertes. Chaque site se transformera en un lieu vivant où culture, écologie et créativité se rencontrent.

Une programmation diversifiée et engageante

Au programme de ces éco-villages :

Ateliers créatifs de street art animés par l’artiste Skander Tej

Formations à l’entrepreneuriat social et solidaire

Expositions de produits du terroir et marché solidaire

Tables rondes sur le climat et ateliers de sensibilisation environnementale

Projections , spectacles de théâtre scolaire et concours gastronomiques

Ateliers pratiques d’aménagement d’espaces verts avec les associations locales

Trai’ELLE 2025 : Le trail féminin au cœur des paysages de Kroumirie

Un parcours nature d’exception

Le point d’orgue de l’événement sera le trail féminin Trai’ELLE 2025 le 2 novembre. Cette course nature ouverte à toutes propose un parcours de 20 km à travers forêts, collines et villages authentiques de la région, alliant défi sportif et immersion dans des paysages d’une beauté époustouflante.

Cérémonie de clôture et récompenses

Le départ sera donné depuis la Maison des Jeunes d’Aïn Draham pour une arrivée spectaculaire à Dar Fatma, où se tiendra la cérémonie de clôture. Des récompenses seront remises aux lauréates des concours de gastronomie, street art, théâtre et aménagement d’espaces verts, grâce au soutien de partenaires engagés comme Laboratoires SVR et Novaroma.

Une initiative collective pour un développement territorial durable

À travers cette manifestation d’envergure, les organisateurs entendent renforcer la dynamique locale d’écotourisme, valoriser le rôle essentiel des femmes dans la transition écologique et économique, et encourager l’engagement des jeunes générations dans des actions durables et créatives au service de leur territoire.

Informations pratiques :