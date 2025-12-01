Tetra Pak annonce la nomination de Haithem Debbiche au poste de Directeur Général pour la région Maghreb et Afrique de l’Ouest

M Debbiche qui occupait depuis 2024 le poste de Directeur général sur la région Afrique de l’Ouest, succède à Monsieur Laurent Rodier sur la région Maghreb et devient ainsi le Directeur Général de toute la région Maghreb & Afrique de l’Ouest.

Diplômé de l’Université Paris Sorbonne et fort de ses 21 ans d’expérience au sein de Tetra Pak, M Haithem Debbiche a occupé diverses fonctions stratégiques au sein de l’organisationet a joué un rôle clé dans le développement de nos activités et de nos relations avec nos partenaires au Maghreb et en Afrique de l’Ouest.

Avec près de 20 années d’exercice dans la région du Maghreb, Mr Debbiche a construit un savoir-faire etdispose d’une connaissance élargie de la région et de ses caractéristiques.

« Je suis honoré par cette nomination et heureux de renouer avec nos partenaires et équipes au Maghreb. Le Maghreb et l’Afrique de l’Ouest représentent un marché à fort potentiel » a déclaré Haithem Debbiche. Il a ajouté : « Poursuivre le développement de solutions alimentaires innovantes et sûres sur ce marché, et avec nos clients, est ma priorité. Grâce à l’expertise mondiale de Tetra Pak et à nos équipes, nous continuerons, avec nos partenaires, à répondre aux besoins actuels des consommateurs et à anticiper les produits du futur ».

Tetra Pak innove depuis plus de 70 ans et met au service de ses clients une expertise mondiale en fourniture d’équipement, de solutions de traitement et de conditionnement pour les aliments. Cette proximité locale permet à Tetra Pak d’assurer une disponibilité continue de ses experts et de ses services et ce, en toute circonstance.

