Souveraineté pharmaceutique : Hikma donne un nouveau souffle à l’industrie tunisienne

À Tunis, le géant pharmaceutique Hikma a inauguré sa troisième unité de production, un investissement majeur qui promet de booster l’autosuffisance médicamenteuse du pays et de créer des emplois qualifiés, en présence des plus hautes autorités

Un investissement de 50 millions de dinars pour la santé tunisienne

C’est une journée qui marque un tournant pour l’industrie de la santé en Tunisie. Ce lundi 10 novembre 2025, dans une atmosphère d’optimisme, Hikma Pharmaceuticals a coupé le ruban de sa troisième usine sur le sol tunisien. Un événement d’envergure, honoré par la présence du Ministre de la Santé, le Dr Mustapha Ferjani, ainsi que de plusieurs ambassadeurs et personnalités du monde économique.

Ce projet, d’un montant de plus de 50 millions de dinars, est bien plus qu’une simple extension ; c’est un acte de foi dans les compétences locales et une contribution directe à la souveraineté pharmaceutique du pays.

Des médicaments « Fabriqués en Tunisie » pour le monde entier

Le cœur de cette nouvelle unité bat au rythme de technologies de pointe. Conçue pour répondre aux normes internationales les plus strictes, elle est un pont vers l’avenir. Son objectif est double : répondre aux besoins des patients tunisiens avec des médicaments de haute qualité et accroître les exportations de produits « Fabriqués en Tunisie » vers les marchés régionaux et internationaux. Cette stratégie vise à réduire la dépendance aux importations et à positionner la Tunisie comme un hub pharmaceutique crédible et compétitif, fort de la certification de ses sites par la FDA américaine et l’EMA européenne.

Une ambition humaine : emplois, parité et compétences locales

Au-delà des machines et des lignes de production, cette usine est avant tout une histoire de femmes et d’hommes. Hikma Tunisie compte déjà plus de 320 collaborateurs – techniciens, ingénieurs, pharmaciens – qui portent cette ambition au quotidien. L’entreprise cultive un modèle social progressiste, avec 40% de femmes dans ses effectifs et une ambition affichée d’atteindre la parité parfaite. Elle s’attache ainsi non seulement à soigner les patients, mais aussi à prendre soin de son écosystème en développant les compétences locales et en créant des emplois durables et qualifiés.

« Une meilleure santé à portée de main » : le credo d’un partenaire de confiance

La cérémonie s’est conclue sur une note d’engagement renouvelé. M. Mouin Zaafrane, Directeur Général de Hikma Tunisie, a exprimé sa fierté : « Nous sommes fiers d’étendre notre présence en Tunisie, que nous considérons comme un centre stratégique. Cette nouvelle unité incarne notre vision de fournir des médicaments de haute qualité et témoigne de notre engagement à soutenir le patient tunisien. » Portée par sa mission « Une meilleure santé à portée de main, chaque jour », Hikma réaffirme ainsi son rôle de partenaire de long terme pour la Tunisie. Cette inauguration n’est pas un point final, mais une nouvelle page d’une collaboration fructueuse qui place l’humain et la santé publique au centre de son développement. Mouin-Zaafrane

Déclaration du ministre de la santé Dr. Mustapha Ferjani:

Déclaration de l’ambassadeur jordanien en Tunisie M. Abdallah Abou Romman:

