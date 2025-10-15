SOTUVER : Un Partenariat Stratégique International en Phase Finale de Négociation pour Fin 2025

SOTUVER Finalise un Partenariat Stratégique Majeur avec un Opérateur Industriel International

Une Étape Décisive dans le Processus de Négociation

La société SOTUVER a annoncé que les négociations relatives à son projet de partenariat stratégique avec un opérateur industriel international sont entrées dans leur phase ultime. La signature des documents contractuels définitifs est anticipée pour la fin de l’année 2025. Cette communication officielle, diffusée à la suite d’une demande du Conseil du Marché Financier (CMF), souligne qu’aucun accord contraignant n’a encore été formalisé à ce stade.

Finalisation des Audits et Préparation Contractuelle

Selon les informations communiquées par la société, les audits d’acquisition sont à présent finalisés. Les documents contractuels ont été préparés et les discussions ont atteint un stade avancé, marquant une progression significative vers la concrétisation de cet accord.

Cadre Réglementaire et Calendrier Prévisionnel

Soumission aux Autorités et Délais Administratifs

Conformément aux obligations légales, le dossier a été soumis au Ministère du Commerce et du Développement des Exportations début septembre. La société indique que le calendrier prévisionnel de signature intègre les délais nécessaires à l’examen du dossier par le Conseil de la Concurrence, respectant ainsi pleinement le cadre réglementaire en vigueur.

Transparence et Information des Actionnaires

Une Communication Régulière et Cadrée

Cette annonce fait suite à une première communication de SOTUVER datée du 24 juin 2025 concernant ce projet stratégique. La société réaffirme son engagement en matière de transparence et s’est engagée à informer le public dès que la documentation contractuelle sera définitivement finalisée et signée.

Ce partenariat potentiel représente une étape majeure dans le développement de SOTUVER et son ancrage dans l’écosystème industriel international.

