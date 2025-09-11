SOTEME et Huawei présentent leurs solutions solaires avancées à Gabès



SOTEME, en collaboration avec Huawei, a organisé, le mardi 9 septembre 2025, à Gabès, sous le thème « L’innovation solaire débarque à Gabès avec SOTEME », mettant en avant les solutions FusionSolar de Huawei et le rôle de SOTEME dans la transition énergétique durable en Tunisie, notamment dans le sud du pays.

Les participants ont découvert une gamme de technologies avancées, incluant des onduleurs intelligents, des systèmes de stockage et des dispositifs de contrôle, conçus pour répondre aux besoins des foyers, des entreprises et des projets industriels. Ces solutions permettent d’optimiser les performances, de réduire les coûts et de garantir une production d’énergie fiable et durable.

Ali Kanzari, président de la Chambre syndicale de l’énergie photovoltaïque, a souligné l’importance de l’événement : « L’adoption de solutions solaires avancées constitue une étape stratégique pour le développement durable, la réduction des émissions de carbone et l’autonomie énergétique en Tunisie. »

Pour sa part, M. Atef Ben Ammar, directeur général de SOTEME, a exprimé sa satisfaction de collaborer avec Huawei : « Ces solutions innovantes vont stimuler le secteur photovoltaïque et renforcer notre présence sur le marché tunisien. »

Mme Farah Khalfaoui, Senior Channel Manager chez Huawei Tunisie, a rappelé que l’entreprise déploie des technologies performantes pour la gestion et l’optimisation des systèmes solaires, garantissant une efficacité maximale et la réduction des pertes, tout en intégrant les outils numériques et l’intelligence artificielle.

Cet événement inaugural à Gabès marque une étape clé pour rapprocher les acteurs économiques et industriels du sud de la Tunisie, renforcer les partenariats locaux et promouvoir le développement de l’énergie solaire dans le pays.

